10 упражнений и 5 простых асан из йоги для суставов. Пошаговая инструкция

Каждый день мы совершаем огромное количество движений, в которых задействуются суставы. Они требуют особого внимания, ведь их работа не прекращается. Регулярные специальные упражнения не просто улучшат ваше состояние и снимут напряжение, но и уменьшат риск развития таких заболеваний, как артрит и артроз.
Занятия йогой служат профилактикой многих болезней. Также они помогают усилить капиллярный кровоток. Работа с мелкой моторикой оказывает положительное влияние на мозговую активность и когнитивные функции, поддержание эластичности связочного аппарата. Ежедневная гимнастика на все группы суставов в течение 15 минут замедляет процессы преждевременного старения.
Противопоказания
Кажется, что это совсем безобидные упражнения, но и с ними стоит быть аккуратнее. Нельзя практиковать йогу при заболеваниях суставов в острой стадии, когда есть болевые ощущения или ограничения движений. В такой ситуации необходимо обратиться к врачу, заниматься реабилитацией и подбирать индивидуальные упражнения уже после.
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Техника выполняется в целях профилактики заболеваний и в периоды ремиссий. Только после исключения острых воспалений, артрозов и скрытых травм можно практиковать. Также к числу противопоказаний относятся грыжи, опухоли или подозрения на них, повышение температуры и артериального давления, послеоперационный период.
Йога при артрозе суставов
С некоторыми асанами надо быть осторожными. Например, при артрозе тазобедренного сустава не стоит стремиться выполнить хануманасану (шпагат), это может навредить. Необходимо заниматься мягкой йогой, а также укреплением мышц и связок вокруг суставов.
Фото: istockphoto.com
После консультации со специалистом при умеренных болях суставная гимнастика разрешается. Но стоит отказаться от резких движений и давать равномерную нагрузку, не допуская болевых ощущений. Ваше первое занятие должно составлять около пяти минут, чтобы понять реакцию организма, а уже впоследствии увеличивать время. Ещё один важный совет – не занимайтесь на сквозняке, переохлаждение суставов плохо сказывается на них. А после тренировки отдохните 5–10 минут, дайте организму восстановиться.
Для наших суставов норма – 100 движений в день. Во время занятий йогой они двигаются во всех направлениях, это помогает сохранить их здоровыми. Если уже есть начало возрастных изменений — артроз, артрит и другие заболевания, то необходимо заниматься йогой два раза в неделю, чтоб предотвратить развитие болезни.
Комплекс для здоровых суставов
Вращение и повороты головы
Техника выполнения
- Встаньте прямо, выпрямите спину.
- Выполните медленный поворот головы вправо, а затем влево.
- Голову при этом не запрокидывайте.
- Сделайте на обе стороны по 10–15 повторений.
- Затем наклоните голову к правому плечу и через низ, наклоняя голову, переместите её к левому плечу.
- Оттуда, наклоняя голову назад, вернитесь к правому.
- Выполните по 10 таких круговых вращений в каждую сторону.
Вращение в плечах
Фото: istockphoto.com
Техника выполнения
- Встаньте прямо, поднимите руки вверх.
- Вращайте сначала вперёд, а затем назад.
- Повторите упражнение 10–15 раз в обе стороны.
- Сгибание локтевого сустава.
- Техника выполнения.
- Встаньте прямо, руки опустите вниз и разверните ладонью наружу.
- Из этого положения согните локти, а затем разогните их.
- Выполните 10–15 повторений.
Вращение запястья
Фото: istockphoto.com
Техника выполнения
- Выпрямите спину, сомкните руки перед собой в замок.
- Медленно, будто рисуя кистями цифру 8, вращайте запястье.
- Сделайте 10–15 раз.
Брызги
Техника выполнения
- Поставьте руки перед собой. Сожмите их в кулаки.
- Затем раскройте ладонь. Движение похоже на разбрызгивание капель с рук.
- Выполните 15–20 повторений.
Восьмёрка
Техника выполнения
- Выпрямите спину, ноги поставьте на ширине плеч, руки положите на бёдра.
- Тазом выполняйте вращение, движение должно напоминать цифру 8.
- Старайтесь не двигать верхней частью корпуса.
- Сделайте 10–15 таких «восьмёрок».
Мельница
Техника выполнения
- Расставьте ноги на ширине плеч. Руки вытяните в сторону.
- На выдохе выполните наклон вниз через правую сторону так, чтобы пальцы правой руки коснулись левой ноги.
- Левая рука при этом направлена вверх, взгляд направлен на неё.
- Сделайте глубокий вдох и на выдохе вернитесь в исходное положение.
- Повторите движение через лево.
- Выполните 10–15 раз на каждую сторону.
Кошка-корова
Фото: istockphoto.com
Техника выполнения
- Встаньте на четвереньки. Кисти должны располагаться под плечами, колени – под тазобедренными суставами.
- Сделайте вдох и на выдохе максимально округлите спину.
- На вдохе прогните спину и тянитесь макушкой вверх, взгляд направьте вперёд.
- Повторите смену положения 15–20 раз.
Сгибание коленей
Техника выполнения
- Встаньте ровно, выпрямите спину.
- Согните правую ногу в колене, стараясь дотянуться пяткой до ягодиц.
- Опустите обратно и сделайте на левую сторону.
- Выполните движение 15–20 раз на каждую ногу.
Разминка стопы
Техника выполнения
- Встаньте, ноги вместе.
- Поднимаемся на носки, задержитесь в верхней точке на 2–3 секунды, а затем медленно опуститесь вниз.
- Повторите 10–15 раз.
Эти упражнения помогут мобилизовать суставы и позволят им двигаться свободнее. Помните, что необходимо следить за размеренностью дыхания. А если вы хотите продолжить тренировку, то можете выполнить пять простых асан.
5 асан для суставов
Триконасана или поза треугольника
Фото: istockphoto.com
Техника выполнения
- Расставьте ноги широко, а руки поднимите в стороны, развернув ладони к полу.
- Правая стопа повёрнута в сторону, левая – вперёд.
- Удерживая спину прямо, наклоните корпус вправо.
- Правую руку при этом можно упереть в пол у внешнего края стопы или положить на подъём ноги.
- Левую руку тяните вверх, взгляд направьте на ладонь.
- В этом положении сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.
- Повторите асану в левую сторону.
Бхарадваджасана
Техника выполнения
- Сядьте, согнутые ноги положите справа от себя так, чтобы правая ступня лежала на левой.
- Правую руку положите на левое колено или рядом с ним. Левую поставьте за спину.
- На вдохе разверните корпус влево и потянитесь вверх.
- Задержите положение и сделайте 3–5 дыхательных циклов.
- Повторите на другую сторону.
Вирасана
Техника выполнения
- Встаньте на четвереньки, расставив ноги.
- Сядьте на пол так, чтобы ягодицы лежали на полу.
- Вытяните руки вперёд и сделайте наклон, постарайтесь дотянуться грудью до пола.
- Спину держите ровно, дышите глубоко.
- Задержитесь в позе на 40–60 секунд.
Титали-асана или Поза бабочки
Фото: istockphoto.com
Техника выполнения
- Сядьте на пол с прямой спиной и прямыми ногами, согните колени, соедините стопы вместе.
- Держа стопы руками, делайте движения бёдрами вверх и вниз с небольшой амплитудой в течение 30 секунд.
- С выдохом разводите колени в стороны, уйдите в наклон с прямой спиной.
- Стремитесь положить колени на пол, животом тянитесь к стопам.
- В таком вытяжении сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.
Баласана или Поза ребёнка
Техника выполнения
- Встаньте на четвереньки, соедините стопы. Опустите таз на пятки.
- Наклонитесь вперёд, выпрямите спину и вытяните прямые руки перед собой. Таз при этом неподвижен.
- Коснитесь лбом пола и полностью расслабьтесь в этом положении.
- Дышите глубоко и спокойно.
- Сделайте 5–10 дыхательных циклов.
Важно помнить, что йога в первую очередь направлена на расслабление, поэтому делайте всё по возможностям своего организма, постепенно будет получаться лучше и лучше. Следите за самочувствием и не тренируйтесь через боль. Огромную пользу вашим суставам также принесут прогулки, поэтому не сидите дома, движение – это жизнь. Тренируйтесь, ходите и будьте здоровы.
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