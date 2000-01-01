Мужчина пьёт кофе на вершине воздушного шара, а мимо него пролетает самолёт. Видео!
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Мужчина пьёт кофе на вершине воздушного шара, а мимо него пролетает самолёт. Видео!
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