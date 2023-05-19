Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Главная Lifestyle Статьи

15-минутная интервальная тренировка на улице

Всего 15 минут в день. Интенсивная интервальная тренировка на улице от Александра Калагура
Александр и Максим Калагур Виктор Обморнов
,
Интервальная тренировка на улице
Аудио-версия:
Комментарии
Даже такое непродолжительное время занятий способно эффективно подтянуть тело.

За что мы любим весну? Для кого-то тёплая погода – это поездки на дачу, шашлыки в парке, а для кого-то – долгожданные тренировки на улице. Больше не надо искать себе уголок в квартире, где можно, никому не мешая, позаниматься спортом, теперь есть возможность выходить на спортплощадку и выполнять свою программу на свежем воздухе.

Сегодняшний тренинг состоит всего из трёх техник: высокое поднимание бедра, упрощённый бёрпи и джампинг джек. Они универсальные и под силу каждому. Но не переживайте: легко не будет, тренировка довольно интенсивная. Упражнения выполняются по 40 секунд, после идёт перерыв в 20 секунд. Всего вы должны пройти четыре круга, отдых между ними – минута. Включайте видео и повторяйте за тренером.

Собрали самые эффективные упражнения с эспандером в материале:
Качаем грудные мышцы без гантелей. Видеотренировка с Александром Калагуром
Видео
Качаем грудные мышцы без гантелей. Видеотренировка с Александром Калагуром
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023