Всего 15 минут в день. Интенсивная интервальная тренировка на улице от Александра Калагура

За что мы любим весну? Для кого-то тёплая погода – это поездки на дачу, шашлыки в парке, а для кого-то – долгожданные тренировки на улице. Больше не надо искать себе уголок в квартире, где можно, никому не мешая, позаниматься спортом, теперь есть возможность выходить на спортплощадку и выполнять свою программу на свежем воздухе.

Сегодняшний тренинг состоит всего из трёх техник: высокое поднимание бедра, упрощённый бёрпи и джампинг джек. Они универсальные и под силу каждому. Но не переживайте: легко не будет, тренировка довольно интенсивная. Упражнения выполняются по 40 секунд, после идёт перерыв в 20 секунд. Всего вы должны пройти четыре круга, отдых между ними – минута. Включайте видео и повторяйте за тренером.