Всего 15 минут в день. Интенсивная интервальная тренировка на улице от Александра Калагура
Поделиться
Даже такое непродолжительное время занятий способно эффективно подтянуть тело.
За что мы любим весну? Для кого-то тёплая погода – это поездки на дачу, шашлыки в парке, а для кого-то – долгожданные тренировки на улице. Больше не надо искать себе уголок в квартире, где можно, никому не мешая, позаниматься спортом, теперь есть возможность выходить на спортплощадку и выполнять свою программу на свежем воздухе.
Сегодняшний тренинг состоит всего из трёх техник: высокое поднимание бедра, упрощённый бёрпи и джампинг джек. Они универсальные и под силу каждому. Но не переживайте: легко не будет, тренировка довольно интенсивная. Упражнения выполняются по 40 секунд, после идёт перерыв в 20 секунд. Всего вы должны пройти четыре круга, отдых между ними – минута. Включайте видео и повторяйте за тренером.
Собрали самые эффективные упражнения с эспандером в материале:
Комментарии
- 19 мая 2023
-
16:00
-
15:30
-
10:00
-
08:00
-
06:00
- 18 мая 2023
-
18:00
-
16:00
-
14:00
-
10:00
-
06:00
- 17 мая 2023
-
19:11
-
17:00
-
16:00
-
10:00
-
06:00
- 16 мая 2023
-
18:00
-
14:00
-
11:10
-
10:00
-
06:00
- 15 мая 2023
-
18:00
-
17:00
-
16:03
-
07:00
-
06:00
- 14 мая 2023
-
14:00
- 12 мая 2023
-
18:00
Партнерский контент