«4 года без сахара, мяса, мучного и молочки». Личная история об экстремальном похудении

Вероника Григорьева блогер Вегетарианства придерживаюсь уже восемь лет. Началось с того, что в 18 лет меня мучили боли в желудке, врач поставил диагноз — панкреатит. Сухая пища, неправильные диеты, ограничения в еде сделали своё дело. Сейчас расскажу обо всём по порядку.

Когда мне было 11 лет, одноклассники дразнили меня за лишний вес. Тогда села на диету и сильно похудела. Голодала по шесть часов, ела маленькими порциями и считала калории, что негативно сказалось на работе желудочно-кишечного тракта.

Ела в основном гречку и отварную курицу с салатом. Примерно в 16 лет впервые пошла в зал, узнала от тренеров про правильное питание. Добавила в рацион 1,5–2 литра воды в день и бег. Весила 51 кг при росте 167 см.

Фото: istockphoto.com

Время шло. Мне 18 лет, из-за недосыпов и стрессов вес сдвинулся до 55–56 кг, а летом после поступления набрала ещё пару кг. Тогда снова села на диету без соли и сахара и похудела до 54 кг. Единственное — испытывала постоянное чувство голода.

Параллельно бегала, занималась йогой, вела активный образ жизни. На тот момент меня изводили боли в желудке, поэтому решила навсегда отказаться от чипсов и фастфуда. Вес стоял на месте, и я стала есть ещё меньше, преимущественно отварную и свежую пищу.

Ещё через несколько месяцев узнала про вегетарианство. Мне понравилась идея вечной молодости Джареда Лето, который в 40 выглядел на 25. Также прочитала книгу Алана Кара «Лёгкий способ сбросить вес», где он рассказывает про негативное влияние мяса, переработанной пищи и молока на здоровье и внешний вид. Подтверждение словам писателя нашла в йоге и аюрведе — древней индийской системе народной медицины.

В итоге отказалась от мяса, молоко не стала убирать из рациона. Вес был в норме (54–55 кг), выглядела отлично, чувствовала себя легко, но раз в три месяца хотелось куриного мяса. Добавила в свою рутину регулярную йогу и здоровый сон: ложилась в 22:30, вставала в 6:30.

Фото: istockphoto.com

На этом мои эксперименты с питанием не закончились, решила полностью исключить сахар, мучное, молоко, переработанные продукты и на 70–80% питалась сырой растительной пищей. В моём рационе было много свежих соков, овощей, бобовые, соя, сыроедческие сладости (без сахара). Читала составы каждого продукта и, заходя в магазин или ресторан, знала, что мне можно, а что нельзя.

Раз в неделю устраивала разгрузочные дни на соках и стала выглядеть на несколько лет моложе. Такого режима придерживалась три года. После – стала испытывать слабость и недомогание, начала часто болеть, больше спать и восстанавливаться по 10–12 часов. От былой энергии осталось лишь 20–30%.

Однажды даже упала в обморок на «голодании», но продолжала сидеть на диете ещё примерно год. Зачем я так себя мучила, сейчас для меня большой вопрос. Возможно, у меня было РПП (расстройство пищевого поведения), например, нервная анорексия. Хотя психолог не подтвердил данный диагноз.

Фото: istockphoto.com

В гонке за идеальное тело остановиться мне помог лишь здравый смысл. Узнав историю одного блогера, который уехал на 40-дневный голод и умер от истощения, я остановилась. Теперь понимаю, что всё хорошо в меру, и поддерживаю подобные способы «очищения» лишь как временный детокс, под надзором профессионала. А экстремальные способы похудения для меня неприемлемы.

Уже полтора года ем всё, набрала в весе до 62 кг и при росте 167 кг по-прежнему выгляжу отлично. Взяла сопровождение нутрициолога, сдала все анализы, выявились дефициты питательных веществ в организме, закрыла их.

До сих пор нахожусь на этапе восстановления после таких вот четырёх лет экспериментов над собой. Желаю всем здоровья, физического и психического, ведь всё начинается с головы и принятия себя.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог Всё есть яд — всё есть лекарство. Неправильно подобранное «здоровое» питание может нанести вред. Неосознанное вегетарианство, не предполагающее набор всех необходимых нутриентов, действительно может привести к дефицитам. Равно как и мясоедение, исключающее употребление углеводов (сахар, мучное).

Крайности не приветствуются в диетологии. Сегодня лучший вариант — питание, подобранное персонально для определённого человека, с учётом всех его проблем со здоровьем, потребностей и пожеланий.

Фото: istockphoto.com

Спортсмену требуется больше пищи, чем офисному работнику, а представитель Китая не предрасположен к потреблению молочных продуктов, как, например, житель Кавказа. Всё очень индивидуально. Прислушивайтесь к своему телу, к своим традициям и обращайтесь к компетентным нутрициологам и диетологам.

Кому не стоит употреблять мясо и молоко? И что насчёт голодания?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. В целом мясо можно и нужно употреблять всем, однако для каждого человека «правильное» мясо — своё. Для жителей средней Азии, например, может быть характерно употребление конины, для жителей горных регионов — баранина. Тем, кто родился и вырос на севере, вполне свойственно употреблять мясо моржей или жирную рыбу.

Молоко коровье — продукт спорный. Оно содержит ростовые факторы, необходимые для ребёнка, но ненужные взрослому человеку. Белок казеин нередко вызывает аллергию, трудно переваривается.

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Для некоторых регионов свойственно употребление козьего продукта. Он проще переносится из-за укороченной цепочки казеина. Также существуют особые породы коров, которые дают молоко, в целом хорошо перевариваемое. В этом вопросе всё зависит от конкретного человека.

Перерывы в еде по шесть часов могут быть целительны для некоторых людей (не зря теория интервального питания имеет множество последователей среди врачей), но, например, при заболеваниях желчного пузыря питаться нужно каждые два-три часа. Длительные пищевые паузы препятствуют нормальной выработке желчи. Голодать не рекомендуется и при проблемах в работе желудочка-кишечного тракта.