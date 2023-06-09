«Снаряжение за 20 тысяч рублей». Сколько стоит отдать ребёнка на фехтование?

Одной из популярных секций для детей сегодня является фехтование. Неудивительно, ведь именно здесь можно почувствовать себя настоящим супергероем из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» или понять, какие приёмы использует Уэнсдэй в своём знаменитом поединке.
В спортивном фехтовании есть три вида оружия: сабля, рапира и шпага. Принципиальные отличия заключаются в форме клинка и правилах судейства.
Мы пообщались с мамой юного спортсмена, увлечение которого переросло в хобби для всей семьи.
«Рома занимается фехтованием с восьми лет. Он увидел репортаж о нём и захотел попробовать. Плотное расписание и режим тренировок в государственной спортивной школе сложно было совместить с учёбой, поэтому мы нашли частный клуб. Спустя время я создала уже свою школу, в которой стараюсь предусмотреть всё для комфорта родителей и самих маленьких спортсменов».
Фото: istockphoto.com
Экипировка
Мы тренируемся со шпагой, поэтому расскажу о форме шпажистов. Для тренировок и участия в детских соревнованиях достаточно экипировки, которая изготовлена из материала, имеющего сертификат устойчивости к проколу 350N (сопротивление ткани в 350 ньютонов). Стоимость полного комплекта и оружия (куртка, бриджи, набочник, пластиковая защита, перчатка на вооружённую руку, гетры, маска, шнур, электрошпага) обойдутся примерно в 20 тысяч рублей. Его хватает (в зависимости от скорости роста ребёнка) на один-два сезона.
Клинок шпаги имеет ограниченное количество сгибаний и достаточно часто ломается. В зависимости от интенсивности тренировок, его приходится менять каждые два-три месяца. Цена клинка и ремонта шпаги составит 2,5 тысячи рублей.
Также нужны спортивный костюм (футболка, шорты) и кроссовки с усиленной поверхностью. Самая популярная модель обуви стоит 21 тысячу рублей. Но можно купить другую, предназначенную для занятий большим теннисом (от 5 тысяч рублей), и существенно сэкономить.
Форму на первые занятия, как правило, предоставляет клуб, однако к турнирам рекомендуется приобрести личную.
Занятия рапирой и саблей предполагают костюм с электрокурткой (разные для каждого вида), специальную маску и шнур к ней.
Тренировки и соревнования
В Москве фехтованием можно заниматься в государственных спортивных школах бесплатно. В частных клубах стоимость одной групповой тренировки составит примерно тысячу рублей. Количество занятий в неделю варьируется от одного до пяти, в зависимости от целей.
Воспитанники частных клубов и спортивных школ на одинаковых условиях могут заявляться на городские и всероссийские соревнования и выполнять спортивные разряды. Мой сын участвует в детских турнирах. Как правило, это обходится в 750-1500 рублей за турнир. Регулярность проведения – один-два раза в месяц. Рома занимается фехтованием для личного развития, поэтому цели участия в большом количестве турниров нет.
Мы с удовольствием занимаемся фехтованием всей семьей. Часто проводим бесплатные мастер-классы в парках, школах и библиотеках для всех желающих.
Фото: istockphoto.com
Польза от занятий
Фехтование оказывает благоприятное воздействие на многие системы организма. Отличная кардионагрузка. Тренируются все группы мышц. Тело становится выносливым и закалённым, повышается иммунитет. Кроме того, этот вид спорта достаточно безопасен. Он считается бесконтактным единоборством, а значит, исключается риск серьёзных травм.
Универсальный вид спорта, подходящий и для девочек, и для мальчиков. Успехов здесь могут добиться и те, и другие. И даже соревноваться между собой.
Очень ценно, что тренировки позитивно влияют не только на физическое развитие, но и на интеллект. При регулярных занятиях развиваются быстрота реакции, скорость мышления, аналитические способности. Эти навыки необходимы любому школьнику.
Выплеск эмоций во время поединка позволяет организму справляться со стрессами, нервозностью и плохим настроением. Что тоже немаловажно в современных условиях как для детей, так и для взрослых.
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