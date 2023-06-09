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Фехтование для детей: где заниматься в Москве и сколько стоит отдать ребенка в секцию

«Снаряжение за 20 тысяч рублей». Сколько стоит отдать ребёнка на фехтование?
Валентина Глазко Татьяна Шорохова
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Сколько стоит отдать ребёнка в фехтование
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Мама юного фехтовальщика рассказала об увлечении сына.

Одной из популярных секций для детей сегодня является фехтование. Неудивительно, ведь именно здесь можно почувствовать себя настоящим супергероем из мультсериала «Леди Баг и Супер-Кот» или понять, какие приёмы использует Уэнсдэй в своём знаменитом поединке.

В спортивном фехтовании есть три вида оружия: сабля, рапира и шпага. Принципиальные отличия заключаются в форме клинка и правилах судейства.

Мы пообщались с мамой юного спортсмена, увлечение которого переросло в хобби для всей семьи.

<a href="https://www.championat.com/authors/7075/1.html">Татьяна Шорохова</a>
Татьяна Шорохова
мама фехтовальщика, владелица сети школ iFENCER

«Рома занимается фехтованием с восьми лет. Он увидел репортаж о нём и захотел попробовать. Плотное расписание и режим тренировок в государственной спортивной школе сложно было совместить с учёбой, поэтому мы нашли частный клуб. Спустя время я создала уже свою школу, в которой стараюсь предусмотреть всё для комфорта родителей и самих маленьких спортсменов».

Фото: istockphoto.com

Экипировка

Мы тренируемся со шпагой, поэтому расскажу о форме шпажистов. Для тренировок и участия в детских соревнованиях достаточно экипировки, которая изготовлена из материала, имеющего сертификат устойчивости к проколу 350N (сопротивление ткани в 350 ньютонов). Стоимость полного комплекта и оружия (куртка, бриджи, набочник, пластиковая защита, перчатка на вооружённую руку, гетры, маска, шнур, электрошпага) обойдутся примерно в 20 тысяч рублей. Его хватает (в зависимости от скорости роста ребёнка) на один-два сезона.

Клинок шпаги имеет ограниченное количество сгибаний и достаточно часто ломается. В зависимости от интенсивности тренировок, его приходится менять каждые два-три месяца. Цена клинка и ремонта шпаги составит 2,5 тысячи рублей.

Также нужны спортивный костюм (футболка, шорты) и кроссовки с усиленной поверхностью. Самая популярная модель обуви стоит 21 тысячу рублей. Но можно купить другую, предназначенную для занятий большим теннисом (от 5 тысяч рублей), и существенно сэкономить.

Форму на первые занятия, как правило, предоставляет клуб, однако к турнирам рекомендуется приобрести личную.

Занятия рапирой и саблей предполагают костюм с электрокурткой (разные для каждого вида), специальную маску и шнур к ней.

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Тренировки и соревнования

В Москве фехтованием можно заниматься в государственных спортивных школах бесплатно. В частных клубах стоимость одной групповой тренировки составит примерно тысячу рублей. Количество занятий в неделю варьируется от одного до пяти, в зависимости от целей.

Воспитанники частных клубов и спортивных школ на одинаковых условиях могут заявляться на городские и всероссийские соревнования и выполнять спортивные разряды. Мой сын участвует в детских турнирах. Как правило, это обходится в 750-1500 рублей за турнир. Регулярность проведения – один-два раза в месяц. Рома занимается фехтованием для личного развития, поэтому цели участия в большом количестве турниров нет.

Мы с удовольствием занимаемся фехтованием всей семьей. Часто проводим бесплатные мастер-классы в парках, школах и библиотеках для всех желающих.

Фото: istockphoto.com

Польза от занятий

Фехтование оказывает благоприятное воздействие на многие системы организма. Отличная кардионагрузка. Тренируются все группы мышц. Тело становится выносливым и закалённым, повышается иммунитет. Кроме того, этот вид спорта достаточно безопасен. Он считается бесконтактным единоборством, а значит, исключается риск серьёзных травм.

Универсальный вид спорта, подходящий и для девочек, и для мальчиков. Успехов здесь могут добиться и те, и другие. И даже соревноваться между собой.

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Очень ценно, что тренировки позитивно влияют не только на физическое развитие, но и на интеллект. При регулярных занятиях развиваются быстрота реакции, скорость мышления, аналитические способности. Эти навыки необходимы любому школьнику.

Выплеск эмоций во время поединка позволяет организму справляться со стрессами, нервозностью и плохим настроением. Что тоже немаловажно в современных условиях как для детей, так и для взрослых.

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