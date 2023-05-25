Куда съездить на машине из Москвы? 5 идей для путешествий на два-три дня

Когда до полноценного отпуска ещё очень далеко, а настроение и энергия колеблются в опасной близости от нуля, помогает проверенное средство — короткое двух- или трёхдневное автомобильное путешествие. Расстояние — до 350 км, время в пути — не более пяти часов, впечатлений — на миллион. Куда отправиться, подсказываю ниже.
Рыбинск
Приблизительное время в пути: 5 часов в одну сторону
Современный Рыбинск сознательно выступает против всего современного – по крайней мере, в том, что касается исторического облика города. Несколько лет назад мэрия города утвердила единый дизайн-код для коммерческих объектов, призвав торговые сети вернуться к «исконным» дореволюционным названиям и вывескам.
Вместе с «ерями» и «ятями» город заполнили туристы. Впрочем, шум и суета пошли традиционно купеческому Рыбинску только на пользу: оживили центр и привлекли инвесторов. Сейчас там можно интересно и с максимальным комфортом провести несколько дней. Погулять по набережной Волги, подойти на теплоходе к створам Рыбинской ГЭС, отобедать в трактирах и продегустировать продукцию легендарного пивоваренного завода.
Тула и Ясная Поляна
Приблизительное время в пути: 3 часа в одну сторону
Тула переживает урбанистический ренессанс: год от года становится комфортнее, интереснее и дружелюбнее к путешественникам. Особый шарм ей придают новые общественные пространства и творческие кластеры в реновированных индустриальных районах. Признанные фавориты – «Октава» и «Искра». Компанию им составляет приятная Казанская набережная вдоль старицы реки Упы – место, где и началась джентрификация Тулы.
На контрасте с обновлёнными городскими кварталами играет толстовская Ясная Поляна, где постарались сохранить атмосферу XIX века – даже снимать в музейных залах запрещено. Усадьба достойна отдельного дня: здесь хочется не просто дежурно пробежаться с экскурсией, а вдумчиво и неспешно бродить между экспозициями и природными достопримечательностями, воспроизводя в памяти цитаты из классики.
Ярославль и Карабиха
Приблизительное время в пути: 5 часов в одну сторону
Альтернатива Туле и Ясной Поляне – Ярославль и некрасовская Карабиха. Похожий по форме (город плюс загородное имение), этот маршрут значительно отличается по содержанию. Ярославль – один из центров Золотого кольца, и было бы неверно обойти стороной хотя бы один из шедевров храмовой архитектуры – церковь Ильи Пророка XVII века или Спасо-Преображенский монастырь, где было найдено «Слово о полку Игореве».
А потом – фланировать, не имея чёткого плана, по историческому центру города, отмеченному ЮНЕСКО. Выйти на Стрелку, считать мосты через Волгу, спонтанно забегать в уютные частные музеи или роскошный планетарий. А завершить знакомство с губернией в усадьбе Некрасова Карабиха – скромной, но невероятно уютной.
Кострома и Асташово
Приблизительное время в пути: 5 часов в одну сторону
Путешествие по Костроме – воплощение гедонизма: не стоит отказывать себе в дегустации местных сыров, икры и грибов. Не нужно экономить на ювелирных украшениях, произведённых как на костромских мануфактурах, так и эксклюзивно мастерами – в единственном экземпляре и строго на заказ. Ограничивать себя в покупке одежды и домашнего текстиля из натурального льна тоже не надо: редко где встретишь такое разнообразие.
А вот что точно стоит сделать – хотя бы на одну ночь остановиться в Лесном тереме в Асташово, чтобы почувствовать себя зажиточным дворянином, проводящим лето в деревне. Листать старые книги, слушать пластинки, обозревать окрестности через искусно выполненные витражи – а потом выспаться впрок, вдыхая свежий лесной воздух Костромской губернии.
Смоленск
Приблизительное время в пути: 5 часов в одну сторону
Каждому, кто подъезжает к Смоленску, открывается вид на великолепный изумрудный Успенский собор, переживший две мировые войны и отстоявший право называться символом города. Даже величественная крепостная стена на его фоне выглядит излишне скромной. Впрочем, со своей фортификационной функцией крепость справлялась довольно неплохо – даже сейчас за стеной можно найти несколько сооружений, возраст которых подбирается или перевалил за 300 лет. Смоленск – город с уникальным чувством юмора: ну где ещё крепостную башню назовут «Веселухой», а расписаться пригласят «у Эдика»? Как и почему возникли эти народные топонимы, рассказывать не буду: пусть поводов для короткого путешествия останется как можно больше.
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