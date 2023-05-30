Валяться на диване или гонять на спорткаре? 6 вариантов отдыха для разных типов личности

В наше динамичное время нужно успевать многое: работать, развиваться, решать бытовые вопросы, заботиться о близких и уделять время себе. Послевкусие от приятных маленьких побед, конечно, радует и наполняет. Но нужно и отдыхать, находить ресурс на «перезагрузку».

Анна Мусаханова сертифицированный тренер PCM, психолог-консультант и коуч Какой вид досуга будет оптимальным, наполнит энергией и даст импульс к новым успехам? Ведь одним по душе лежать на диване и смотреть любимые сериалы. Другим — пробежка на стадионе, спортивные активности, шумные вечеринки и встречи с друзьями. Почему такая разница? Всё дело в шести типах личности и индивидуальных психологических потребностях.

Какие существуют типы личности?

Если рассматривать выбор отдыха через метод PCM – процесс модели коммуникации, становится понятно, почему в одной и той же семье, коллективе или компании друзей могут быть диаметрально противоположные предпочтения в плане отдыха.

Этот инструмент быстро и эффективно помогает наладить более качественное общение с окружающими. Мы начинаем лучше понимать себя и своих близких, добавляя во взаимодействие позитив и уменьшая количество конфликтов и как итог – стресса.

Существует шесть типов личности. Каждый из них обладает определёнными характеристиками, а главное – своими психологическими потребностями, которые необходимо удовлетворять.

Фото: istockphoto.com

«Душевный»: любит семью и друзей, окружает всех заботой и теплом.

«Бунтарь»: воспринимает мир через игровой контакт, обожает свободу и веселье.

«Логик»: ответственно относится к любому заданию, пунктуален, дисциплинирован, с удовольствием оттачивает мастерство в любимом деле.

«Деятель»: не сидит на одном месте, обаятелен, быстр, любит соревноваться, рисковать и побеждать.

«Мечтатель»: фантазирует, склонен к интроверсии, созерцанию.

«Упорный»: воспринимает мир через ценности и убеждения, придерживается принципов, спорит.

Фото: istockphoto.com

Разумеется, в одном человеке могут сочетаться несколько типов личности. Например, если вы любите мечтать и фантазировать, часто витаете в облаках, это не значит, что вам чужды пунктуальность или любовь к свободе и веселью. И всё-таки определённый тип личности является преобладающим и выделяющимся на фоне других, а остальные идут как дополнение.

Выбирайте варианты отдыха по своему характеру и относитесь с пониманием к тому, что кто-то из близких не разделяет ваши предпочтения. Старайтесь находить общие интересы, идите на здоровые компромиссы и уважайте потребности друг друга.

Какой отдых подходит разным типам личности?

Для «Душевного» – побыть с семьёй и близкими, почувствовать единение и получить удовольствие от общения с родными.

Для «Бунтаря» – весело провести время с друзьями, организовав шумную вечеринку.

Для «Логика» – начать читать книгу, которая углубит знания. Также заняться дыхательными практиками, чтобы снять напряжение от интенсивной работы.

Для «Деятеля» – арендовать спорткар и прокатиться по ночному городу.

Для «Мечтателя» – уехать на трёхдневный ретрит или просто побыть наедине с самим собой.

Для «Упорного» – сходить на лекцию по интересующей теме или написать длинный глубокий пост в соцсетях.

Фото: istockphoto.com

Без чувства вины

Помните, что реально «зарядить батарейки» можно, только удовлетворив психологическую потребность, которая для вас на данный момент наиболее актуальна. Если вы хотите поваляться в гамаке на природе и заняться приятным ничегонеделанием, это нормально.

Не стоит погружать себя в чувство вины из-за того, что вы не выполнили за выходные или период отпуска какой-то принятый в обществе план, не выложили в социальные сети «свидетельства» активного отдыха. Это ваши выбор и право.