Эти советы помогут не только сэкономить деньги, но и сохранить здоровье.

Как понять, что вы купили настоящий кофе, а не подделку? Рассказывает диетолог

На полках магазинов всё чаще появляются «поддельные» продукты, состав которых не соответствует действительности. Сыры, икра, мёд, оливковое масло и кофе – самые распространённые из них. И если вкус некоторых товаров можно сразу отличить, то с бодрящим напитком дела обстоят сложнее.

Как не стать жертвой обмана производителей любимого утреннего напитка? Какие способы определения «подделок» существуют? Разбираемся вместе с экспертами.

Что такое поддельный кофе?

Чаще всего подделывают молотый или растворимый кофе, так как изменить его намного проще, чем кофейные зёрна. Тем более определить подделку на вкус, как правило, могут только настоящие гурманы и любители напитка.

Фото: istockphoto.com

Самый безобидный обман — подмена одного сорта кофе другим. Например, на упаковке может быть заявлена стопроцентная арабика, а на самом деле — 60% робусты и только 40% арабики. Дело в цене производства: арабика — более дорогой сорт кофе, поэтому многие производители разбавляют её робустой для удешевления производства.

Существуют и более изощрённые способы подделки кофе. Касаются они в основном молотого и растворимого видов. Так, например, некоторые компании подмешивают в свою продукцию цикорий, злаки, корнеплоды или орехи. Связано это со стоимостью: использование дешёвого сырья значительно снижает цену самого процесса производства.

Как отличить настоящий кофе от поддельного?

Ольга Деккер диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов Безусловно, отличить подделку от оригинального напитка возможно. Есть несколько способов определения, так что каждый покупатель может выбрать наиболее подходящий для него метод. Поделюсь основными способами определения качества кофе.

Изучите упаковку. Настоящий кофе не должен содержать никаких добавок в составе. Ещё одним маркером может стать регион происхождения. Считается, что самый качественный кофе растёт в Южной и Центральной Америке – Бразилия, Гватемала, Коста-Рика.

Сертификация. Перед покупкой необходимо проверить, есть ли на выбранной упаковке соответствующие сертификаты качества, как, например, Fair Trade или органический сертификат. Они указывают на то, что кофе произведён в соответствии с определёнными стандартами качества.

Обратите внимание на наличие ноток фруктовости, шоколада или орехов. Если аромат и вкус кажутся искусственными или резкими, это может быть признаком подделки.

Фото: istockphoto.com

Качество зёрен. Иногда сам внешний вид кофейных зёрен может выдавать подделку. Настоящий кофе имеет ровную обжарку и отсутствие повреждённых или пережаренных зёрен. Они также должны быть цельными и иметь приятный блеск.

Низкая цена продукта. Насторожить также должны сомнительный внешний вид упаковки и отсутствие информации о происхождении зерён.

Риски для здоровья

Илья Алмазов врач , кандидат медицинских наук Потенциальным недостатком растворимого кофе является содержание акриламида, вредного химического вещества, образуемого при обжаривании кофейных зерен. В подделке их может оказаться в два раза больше, что может повредить нервную систему и увеличить риск развития рака при употреблении напитка в больших количествах.

Из-за низкокачественных ингредиентов и неправильного производства поддельный кофе может стать причиной ухудшения самочувствия, особенно если пить его часто.

Подделка кофе может содержать добавки и ингредиенты, вызывающие аллергические реакции. Это особенно важно учитывать тем, у кого есть непереносимость определённых веществ.

Выбирая сорт любимого напитка, будьте особенно внимательны. Обращайте внимание на детали и не ведитесь на низкую цену продукта. Поддельный кофе, к сожалению, часто встречается на полках супермаркетов, так что порой бывает трудно вычислить его среди сотен упаковок.