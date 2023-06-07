Что такое инфантилизм и как его побороть: 9 признаков и 8 упражнений от психологов

Многие встречали людей, которые ведут себя незрело. Нам кажется, что тут нет никакой проблемы, даже забавно… Но психологи уверены — с этим шутить нельзя. Более того — стоит обратиться за помощью к специалисту. Почему? Инфантилизм включён в Международный классификатор болезней (МКБ‑10) наравне с личностными и поведенческими нарушениями. В этом списке также: пассивно‑агрессивное, психоневротическое и нарциссическое расстройства.
Различают два понятия: психический и психологический инфантилизм. Каждое из них обладает своими признаками и особенностями. Помните, что любое заболевание диагностируется рядом исследований, которые назначаются только специалистом. Человек не может сам поставить себе диагноз.
- Психический инфантилизм
- Психологический инфантилизм
- Признаки инфантилизма
- Причины появления инфантилизма
- Как избавиться от инфантилизма?
- Психологические упражнения
Психический инфантилизм
Под данным понятием подразумевают совокупность медицинских симптомов. Иными словами, это считается патологией. Когда мы говорим об «инфантильном расстройстве личности», то имеем в виду болезненное состояние психики, которое нуждается в коррекции.
Здесь речь идёт о задержке развития лобных и других долей мозга. Именно они отвечают за поведение, программирование, контроль психической деятельности. Если есть проблемы, то происходит ретардация темпов эмоционально-личностного становления.
В обиходе термин «инфантилизм» используется в большинстве случаев для описания второго понятия – психологического инфантилизма. В отличие от первого, этот уже патологией не является.
Фото: istockphoto.com
Психологический инфантилизм
Это состояние, при котором взрослый человек сохраняет в себе черты детства. Речь про «больших детей». Они зрелые на вид, но внутренне явно незрелые. Такие люди, как правило, наивны, эгоистичны и не хотят нести ответственность за свою жизнь. Более того инфантил нуждается в постоянном внимании и заботе со стороны других людей. Сам он не готов принимать решения. Далее речь пойдёт об этом виде инфантилизма как о специфике характера человека.
Признаки инфантилизма
Чтобы понять, свойственно вам такое поведение или нет, обратите внимание на следующие симптомы:
1. Нежелание брать на себя ответственность за свои же поступки. То есть отказ от обязательств, которые кажутся обременительными. Это может касаться как рабочих, так и семейных обстоятельств.
2. Постоянные жалобы на жизнь. Вам свойственно считать, что «судьба-злодейка» и вас преследует «злой рок».
3. Бегство от решения проблем. Склонность выжидать, пока кто-то другой сделает всё за вас. Особенно любите перекладывать ответственность в важных вопросах.
4. Неумение контролировать свои эмоции. Речь о бесконтрольных истериках, оправдании своих поступков чувствами. Часто употребляете «Меня довели», «Я был не в себе».
Фото: istockphoto.com
5. Эгоизм и эгоцентризм. Для детей характерна особая картина мира, в которой они – центр всего. Про таких ещё говорят «весь мир вокруг тебя крутится».
6. Импульсивность в исполнении своих желаний. Захотел – сделал. Человек не способен оценить и проанализировать последствия своих решений, потому что действует под влиянием импульса.
7. Страх перед миром и избегающее поведение. Это особый вид инфантилизма – социальный. Индивид не может позвонить по важным вопросам в какую-нибудь организацию, оформить документы, договориться с кем-то о сделке и т. д.
8. Обидчивость и вера в справедливость мира. Здесь речь идёт о морализаторстве, частых возмущениях по поводу несправедливости и постоянных обидах. Такой признак отрыва личности от реальности говорит об отрицании действительности и неготовности увидеть правду.
9. Частое использование детских слов и выражений при общении. Подростковый стиль одежды. Безусловно, это не явный признак. Помните, что полагаться исключительно на него не стоит. Однако если общая картина содержит в себе вышеперечисленные пункты, то любовь к такой атрибутике может подтверждать теорию об инфантильной личности.
Причины появления инфантилизма
Все мы родом из детства. Именно там берёт своё начало формирование нашей личности. В том числе и такое качество, как инфантилизм. Почему? Это следствие особенностей воспитания и взаимодействия в родительской семье. Что тут может быть?
1. Чрезмерно сильная родительская защита в детстве. Гиперопека – самая частая причина инфантилизма во взрослом возрасте. Такое случается, когда мама или папа были слишком тревожными. Это может быть из-за того, что ребёнок долгожданный и единственный или нуждается в особенном уходе.
Сильнейший страх за жизнь и здоровье заставляет родителей перегибать палку и ради собственного спокойствия эмоционально «инвалидизировать» своё чадо. Таким поведением невербально транслируются следующие мысли: «Мир небезопасен», «Ты не справишься сам», «Ты слаб и нуждаешься в постоянной опеке».
В результате такого поведения – абсолютная неспособность маленького человека (а потом и взрослого) справляться с жизненными трудностями и стрессами. Также нежелание расти и развиваться как личность, страх перед ответственностью.
Фото: istockphoto.com
2. Чрезмерная и несвоевременная ответственность, возложенная на ребёнка. Зачастую по разным причинам детям приходится слишком рано и резко повзрослеть. С возрастом они продолжают играть роль «маленьких взрослых», не справляясь с жизнью. Например, тяжелобольные мама или папа, требующие ухода. Другая причина – люди с зависимостью (дети алкоголиков). В такой семье очень рано нужно начинать заботиться о себе самом. Так как на родителя нельзя опереться.
В каком состоянии мама или папа? Как уберечь их? Что для них сделать? Если ребёнок начинает задаваться такими вопросами, то он автоматически теряет опору в виде надёжной родительской фигуры. Он начинает брать на себя не свою ответственность. Как следствие, в период зрелости такому человеку надоедает тянуть эту ношу. В будущем индивид будет стараться компенсировать утраченную детскую беззаботность.
3. Сильнейший стресс или клиническая депрессия. В жизни происходят разные события. Некоторые из них могут оказаться травмирующими.
Личность, внезапно подвергшаяся сильному стрессу, может банально не справиться с ситуацией. Как итог – впадает «в регрессию». Что это? Определённая разновидность психологической защиты, когда под влиянием перенапряжения в эмоциональном развитии происходит скачок назад.
Зачастую такие периоды непродолжительны. Они проходят по мере того, как личность переживает сложную ситуацию. Но если травмирующий опыт продолжается и присутствует на регулярной основе, то велик шанс впасть в перманентную регрессию.
Фото: istockphoto.com
У каких родителей вырастают инфантильные дети?
Чтобы рассмотреть психологические аспекты инфантилизма, в первую очередь необходимо посмотреть на семью, где рос ребёнок. Как правило, это несколько групп.
1. Дети у матерей-одиночек. Если женщина потерпела неудачу в личной жизни и поставила на ней крест, то что ей важно? Состояться как мать. Она начинает окружать своё чадо заботой, вниманием, любовью. Делает это настолько усердно, что у ребёнка не остаётся шансов на то, чтобы вырасти зрелой личностью.
2. Дети из семей, в которых потеряли ребёнка. Такое событие – большая трагедия для любого человека. Не важны возраст или причины (болезни, происшествия). Чтобы принять случившееся, нужны колоссальные душевные и физические силы. В будущем им становится страшно пережить этот ужас потери ещё раз.
3. Дети из неблагополучных семей. Стоит обратить внимание, что речь не только о социально-неблагополучных (родители страдают алкогольной, наркотической или другими видами зависимостей), но и внешне благополучных. Что это значит? Когда ребёнок растёт у холодных и не принимающих его мамы и папы. В доме, где он живёт, нет тепла и ласки. Вырастая, такой ребёнок решает наверстать упущенное и становится инфантильным.
Фото: istockphoto.com
Как избавиться от инфантилизма?
Хорошая новость – «вырасти» можно. В первую очередь необходимо потихоньку решить ключевые проблемы. Какие?
1. Избегание ситуаций, где нужно нести ответственность. Попробуйте для начала сделать несложные шаги. Например, покупка продуктов, уборка квартиры. Если речь идёт о работе, то возьмите небольшой участок, за который вы полностью будете отвечать. Отслеживайте, чтобы понять свои ощущения в случае удачи. В случае неудачи постарайтесь найти реальные причины, почему так произошло.
2. Поиск кого-то вовне. Попросите близких не помогать вам, даже если им очень хочется. Они смогут подключиться, если вы реально попадёте в затруднительное положение и сами не сможете справиться. Прежде чем по привычке обвинять кого-то, возьмите паузу. Попробуйте восстановить цепочку событий, которые привели к ошибке. Оцените ваш вклад туда. Признайте, что вы могли бы сделать что-то лучше, либо раньше включиться. Сделайте это в следующий раз.
Фото: istockphoto.com
3. Уход в мир фантазий или иную реальность. Тут понадобится контроль времени, которое вы проводите за своим любимым занятием. Если это игры, попробуйте подсчитать, сколько вы потратили часов в другой «реальности». Полученный результат разделите для начала на два. Ровно столько вы теперь можете посвятить этой деятельности. Что же делать в освободившееся время? Гулять, читать, смотреть художественные фильмы, встречаться с друзьями и семьёй.
4. Несдержанность в эмоциях. Заведите себе маленький блокнотик и всегда носите его с собой. Если захлёстывают чувства, постарайтесь описать на бумаге всё, что с вами происходит.
Психологические упражнения
Советский психолог Лев Выготский ввёл такое понятие, как «зона ближайшего развития». Это гармоничное становление ребёнка, когда постепенно, с поддержкой взрослого, он всё больше и больше расширяет свои умения и навыки.
Тогда укрепляются его уверенность и способность отвечать за себя. В противном случае, вырастая, человек может транслировать беспомощность, отправляя послание: «Смотри, я слабый, я без тебя не справлюсь». Мир ему видится опасным и пугает настолько, что человек капитулирует перед этим страхом. Как исправить ситуацию?
1. Работа с мыслями и видением. Когда в голове появляется формулировка — «я не смогу, задайте себе вопрос: «А когда мне удавалось и я справлялся с чем-то?». Пусть это даже будут мелочи. Вспомните их.
Если вам кажется, что сделать нужно слишком много и ноша неподъёмная, необходимо попробовать разделить процесс на маленькие части. Пугает? Попробуйте сделать ещё меньше. Важно набраться мужества и совершить первый шаг. А затем — обязательно порадоваться успеху. Лучше даже отпраздновать его.
Фото: istockphoto.com
2. Работа с чувствами и блокирующими установками. Например, «Быть взрослым страшно» или «Я никогда не смогу взять на себя ответственность». Такие убеждения требуют глубинной проработки и поиска альтернативных объяснений.
Вы можете поразмышлять о том, что явное преимущество взрослых — обладание свободой. Что ответственность – это тяжело, но зато приносит удовлетворение. Что страшно только сначала, а потом приходят уверенность и навыки разрешения сложных ситуаций.
3. Работа с поведением. Идти и делать, несмотря на страх и тревогу. Так поступают все взрослые люди.
4. Работа над тем, чтобы стать родителем для самого себя. Будьте мамой и папой для «внутреннего ребёнка». Подбадривайте его, заботьтесь о нём, берите за него ответственность.
Помните, что порой преодолеть этот путь самому очень сложно. Особенно если есть сопутствующие расстройства, депрессивные или тревожные состояния, СДВГ. В таком случае потребуется медикаментозная поддержка. Помощь психотерапевта существенно ускоряет прогресс.
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