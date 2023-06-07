Что такое инфантилизм и как его побороть: 9 признаков и 8 упражнений от психологов

Многие встречали людей, которые ведут себя незрело. Нам кажется, что тут нет никакой проблемы, даже забавно… Но психологи уверены — с этим шутить нельзя. Более того — стоит обратиться за помощью к специалисту. Почему? Инфантилизм включён в Международный классификатор болезней (МКБ‑10) наравне с личностными и поведенческими нарушениями. В этом списке также: пассивно‑агрессивное, психоневротическое и нарциссическое расстройства.

Анастасия Корнеева психолог онлайн-платформы Грань.РФ Различают два понятия: психический и психологический инфантилизм. Каждое из них обладает своими признаками и особенностями. Помните, что любое заболевание диагностируется рядом исследований, которые назначаются только специалистом. Человек не может сам поставить себе диагноз.

Психический инфантилизм

Под данным понятием подразумевают совокупность медицинских симптомов. Иными словами, это считается патологией. Когда мы говорим об «инфантильном расстройстве личности», то имеем в виду болезненное состояние психики, которое нуждается в коррекции.

Здесь речь идёт о задержке развития лобных и других долей мозга. Именно они отвечают за поведение, программирование, контроль психической деятельности. Если есть проблемы, то происходит ретардация темпов эмоционально-личностного становления.

В обиходе термин «инфантилизм» используется в большинстве случаев для описания второго понятия – психологического инфантилизма. В отличие от первого, этот уже патологией не является.

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Психологический инфантилизм

Это состояние, при котором взрослый человек сохраняет в себе черты детства. Речь про «больших детей». Они зрелые на вид, но внутренне явно незрелые. Такие люди, как правило, наивны, эгоистичны и не хотят нести ответственность за свою жизнь. Более того инфантил нуждается в постоянном внимании и заботе со стороны других людей. Сам он не готов принимать решения. Далее речь пойдёт об этом виде инфантилизма как о специфике характера человека.

Признаки инфантилизма

Чтобы понять, свойственно вам такое поведение или нет, обратите внимание на следующие симптомы:

1. Нежелание брать на себя ответственность за свои же поступки. То есть отказ от обязательств, которые кажутся обременительными. Это может касаться как рабочих, так и семейных обстоятельств.

2. Постоянные жалобы на жизнь. Вам свойственно считать, что «судьба-злодейка» и вас преследует «злой рок».

3. Бегство от решения проблем. Склонность выжидать, пока кто-то другой сделает всё за вас. Особенно любите перекладывать ответственность в важных вопросах.

4. Неумение контролировать свои эмоции. Речь о бесконтрольных истериках, оправдании своих поступков чувствами. Часто употребляете «Меня довели», «Я был не в себе».

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5. Эгоизм и эгоцентризм. Для детей характерна особая картина мира, в которой они – центр всего. Про таких ещё говорят «весь мир вокруг тебя крутится».

6. Импульсивность в исполнении своих желаний. Захотел – сделал. Человек не способен оценить и проанализировать последствия своих решений, потому что действует под влиянием импульса.

7. Страх перед миром и избегающее поведение. Это особый вид инфантилизма – социальный. Индивид не может позвонить по важным вопросам в какую-нибудь организацию, оформить документы, договориться с кем-то о сделке и т. д.

8. Обидчивость и вера в справедливость мира. Здесь речь идёт о морализаторстве, частых возмущениях по поводу несправедливости и постоянных обидах. Такой признак отрыва личности от реальности говорит об отрицании действительности и неготовности увидеть правду.

9. Частое использование детских слов и выражений при общении. Подростковый стиль одежды. Безусловно, это не явный признак. Помните, что полагаться исключительно на него не стоит. Однако если общая картина содержит в себе вышеперечисленные пункты, то любовь к такой атрибутике может подтверждать теорию об инфантильной личности.

Причины появления инфантилизма

Все мы родом из детства. Именно там берёт своё начало формирование нашей личности. В том числе и такое качество, как инфантилизм. Почему? Это следствие особенностей воспитания и взаимодействия в родительской семье. Что тут может быть?

1. Чрезмерно сильная родительская защита в детстве. Гиперопека – самая частая причина инфантилизма во взрослом возрасте. Такое случается, когда мама или папа были слишком тревожными. Это может быть из-за того, что ребёнок долгожданный и единственный или нуждается в особенном уходе.

Сильнейший страх за жизнь и здоровье заставляет родителей перегибать палку и ради собственного спокойствия эмоционально «инвалидизировать» своё чадо. Таким поведением невербально транслируются следующие мысли: «Мир небезопасен», «Ты не справишься сам», «Ты слаб и нуждаешься в постоянной опеке».

В результате такого поведения – абсолютная неспособность маленького человека (а потом и взрослого) справляться с жизненными трудностями и стрессами. Также нежелание расти и развиваться как личность, страх перед ответственностью.

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2. Чрезмерная и несвоевременная ответственность, возложенная на ребёнка. Зачастую по разным причинам детям приходится слишком рано и резко повзрослеть. С возрастом они продолжают играть роль «маленьких взрослых», не справляясь с жизнью. Например, тяжелобольные мама или папа, требующие ухода. Другая причина – люди с зависимостью (дети алкоголиков). В такой семье очень рано нужно начинать заботиться о себе самом. Так как на родителя нельзя опереться.

В каком состоянии мама или папа? Как уберечь их? Что для них сделать? Если ребёнок начинает задаваться такими вопросами, то он автоматически теряет опору в виде надёжной родительской фигуры. Он начинает брать на себя не свою ответственность. Как следствие, в период зрелости такому человеку надоедает тянуть эту ношу. В будущем индивид будет стараться компенсировать утраченную детскую беззаботность.

3. Сильнейший стресс или клиническая депрессия. В жизни происходят разные события. Некоторые из них могут оказаться травмирующими.

Личность, внезапно подвергшаяся сильному стрессу, может банально не справиться с ситуацией. Как итог – впадает «в регрессию». Что это? Определённая разновидность психологической защиты, когда под влиянием перенапряжения в эмоциональном развитии происходит скачок назад.

Зачастую такие периоды непродолжительны. Они проходят по мере того, как личность переживает сложную ситуацию. Но если травмирующий опыт продолжается и присутствует на регулярной основе, то велик шанс впасть в перманентную регрессию.

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У каких родителей вырастают инфантильные дети?

Вероника Симонова психолог-консультант, действующий член НАБС, консультативный член ОППЛ Чтобы рассмотреть психологические аспекты инфантилизма, в первую очередь необходимо посмотреть на семью, где рос ребёнок. Как правило, это несколько групп.



1. Дети у матерей-одиночек. Если женщина потерпела неудачу в личной жизни и поставила на ней крест, то что ей важно? Состояться как мать. Она начинает окружать своё чадо заботой, вниманием, любовью. Делает это настолько усердно, что у ребёнка не остаётся шансов на то, чтобы вырасти зрелой личностью.

2. Дети из семей, в которых потеряли ребёнка. Такое событие – большая трагедия для любого человека. Не важны возраст или причины (болезни, происшествия). Чтобы принять случившееся, нужны колоссальные душевные и физические силы. В будущем им становится страшно пережить этот ужас потери ещё раз.

3. Дети из неблагополучных семей. Стоит обратить внимание, что речь не только о социально-неблагополучных (родители страдают алкогольной, наркотической или другими видами зависимостей), но и внешне благополучных. Что это значит? Когда ребёнок растёт у холодных и не принимающих его мамы и папы. В доме, где он живёт, нет тепла и ласки. Вырастая, такой ребёнок решает наверстать упущенное и становится инфантильным.

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Как избавиться от инфантилизма?

Хорошая новость – «вырасти» можно. В первую очередь необходимо потихоньку решить ключевые проблемы. Какие?

1. Избегание ситуаций, где нужно нести ответственность. Попробуйте для начала сделать несложные шаги. Например, покупка продуктов, уборка квартиры. Если речь идёт о работе, то возьмите небольшой участок, за который вы полностью будете отвечать. Отслеживайте, чтобы понять свои ощущения в случае удачи. В случае неудачи постарайтесь найти реальные причины, почему так произошло.

2. Поиск кого-то вовне. Попросите близких не помогать вам, даже если им очень хочется. Они смогут подключиться, если вы реально попадёте в затруднительное положение и сами не сможете справиться. Прежде чем по привычке обвинять кого-то, возьмите паузу. Попробуйте восстановить цепочку событий, которые привели к ошибке. Оцените ваш вклад туда. Признайте, что вы могли бы сделать что-то лучше, либо раньше включиться. Сделайте это в следующий раз.

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3. Уход в мир фантазий или иную реальность. Тут понадобится контроль времени, которое вы проводите за своим любимым занятием. Если это игры, попробуйте подсчитать, сколько вы потратили часов в другой «реальности». Полученный результат разделите для начала на два. Ровно столько вы теперь можете посвятить этой деятельности. Что же делать в освободившееся время? Гулять, читать, смотреть художественные фильмы, встречаться с друзьями и семьёй.

4. Несдержанность в эмоциях. Заведите себе маленький блокнотик и всегда носите его с собой. Если захлёстывают чувства, постарайтесь описать на бумаге всё, что с вами происходит.

Психологические упражнения

Дарья Яушева клинический психолог, консультант (университет Манчестера) Советский психолог Лев Выготский ввёл такое понятие, как «зона ближайшего развития». Это гармоничное становление ребёнка, когда постепенно, с поддержкой взрослого, он всё больше и больше расширяет свои умения и навыки.



Тогда укрепляются его уверенность и способность отвечать за себя. В противном случае, вырастая, человек может транслировать беспомощность, отправляя послание: «Смотри, я слабый, я без тебя не справлюсь». Мир ему видится опасным и пугает настолько, что человек капитулирует перед этим страхом. Как исправить ситуацию?

1. Работа с мыслями и видением. Когда в голове появляется формулировка — «я не смогу, задайте себе вопрос: «А когда мне удавалось и я справлялся с чем-то?». Пусть это даже будут мелочи. Вспомните их.

Если вам кажется, что сделать нужно слишком много и ноша неподъёмная, необходимо попробовать разделить процесс на маленькие части. Пугает? Попробуйте сделать ещё меньше. Важно набраться мужества и совершить первый шаг. А затем — обязательно порадоваться успеху. Лучше даже отпраздновать его.

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2. Работа с чувствами и блокирующими установками. Например, «Быть взрослым страшно» или «Я никогда не смогу взять на себя ответственность». Такие убеждения требуют глубинной проработки и поиска альтернативных объяснений.

Вы можете поразмышлять о том, что явное преимущество взрослых — обладание свободой. Что ответственность – это тяжело, но зато приносит удовлетворение. Что страшно только сначала, а потом приходят уверенность и навыки разрешения сложных ситуаций.

3. Работа с поведением. Идти и делать, несмотря на страх и тревогу. Так поступают все взрослые люди.

4. Работа над тем, чтобы стать родителем для самого себя. Будьте мамой и папой для «внутреннего ребёнка». Подбадривайте его, заботьтесь о нём, берите за него ответственность.

Помните, что порой преодолеть этот путь самому очень сложно. Особенно если есть сопутствующие расстройства, депрессивные или тревожные состояния, СДВГ. В таком случае потребуется медикаментозная поддержка. Помощь психотерапевта существенно ускоряет прогресс.