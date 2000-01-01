Атлет с рельефным телом показал акробатический присед. Можете так?
Что здесь важнее: сила ног или умение держать баланс? @impossible_moves
Атлет с рельефным телом делает акробатический присед. Можете так?
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