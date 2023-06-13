Психолог назвала 8 признаков депрессии. Проверьте себя по списку

Ами Лев практикующий психолог, гештальт-терапевт, гипнолог, автор психологических игр Мы всё ещё живём в мире, в котором люди годами пребывают в депрессии, не осознавая того. Окружающие называют подобное состояние ленью, но этот недуг давно классифицирован как заболевание, которое сильно ухудшает качество жизни.

Что такое депрессия?

Это психическое расстройство, при котором человек находится в угнетённом состоянии (больше двух недель). Рецепторы мозга в этом случае перестают вырабатывать и передавать гормоны счастья и воли: серотонин, дофамин и эндорфины. Если депрессию не лечить, есть риск потерять работоспособность на месяцы, а то и на годы.

Страх признаться себе в подобном диагнозе обусловлен тем, что благодаря кинематографу и СМИ познания большинства людей о психиатрии заканчиваются на таких заболеваниях, как шизофрения, альцгеймер, биполярное расстройство.

Депрессия развивается по разным причинам (что именно провоцирует нарушение, учёным до сих пор неизвестно):

острые и хронические стрессы;

потеря или смена работы;

психологические травмы;

потеря близкого человека;

тяжёлая болезнь;

заниженная самооценка;

выход на пенсию;

экономические кризисы;

политическая нестабильность в стране.

Виды депрессии

Расстройство бывает эндогенным и экзогенным. То есть причиной может быть генетическая предрасположенность или внешние события.

Психика каждого человека имеет разную устойчивость. Серьёзные кризисные события (потеря работы, развод, смерть близких и череда неудач), особенно при которых вытесняются эмоции, приводят к тому, что она не выдерживает и даёт сбой.

Фото: istockphoto.com

Большая ошибка – считать, что с этим недугом личность должна выглядеть несчастной и страдающей. Часто проявления депрессии незаметны окружающим. Особенно если она диагностирована у сдержанных и волевых людей.

Симптомы

1. Проблемы со сном. Когда у человека есть данное расстройство, он либо всё время хочет спать и чувствует сонливость, либо у него тотальная бессонница.

2. Проблемы с аппетитом. Еда – одно из доступных удовольствий. Интерес к пище может как совсем исчезнуть, так и, наоборот, усилиться. Любое отклонение от нормы – тревожный звонок.

3. Отсутствие эмоций. Как правило, при депрессии притупляются чувства. Пропадает вкус к жизни. Вроде происходит что-то классное и приятное, но «я ничего не испытываю». Человек может даже улыбаться, смеяться над шутками, однако внутри ощущение, что это всё не то.

4. Усталость. Преследует перманентное утомление. Человек уже просыпается разбитым, измученным. Это ощущение сохраняется на протяжении дня.

Фото: istockphoto.com

5. Заметное снижение энергии и работоспособности.

6. Низкое либидо. Падает сексуальное желание. Периодами оно может возвращаться. Однако в целом оно почти всегда на нулевой отметке.

7. Отсутствие желаний. При депрессивном расстройстве почти невозможно ответить на вопрос «чего я хочу?». Все цели и намерения кажутся бессмысленными, как и сама жизнь.

8. Суицидальные мысли. Даже изредка и в шутку. Любая мысль о том, что жизнь бессмысленна и хочется «выйти в окно», явный признак того, что человек плотно погряз в депрессии.

Подобные состояния также свойственны апатии и выгоранию. Как их отличить? Если хотя бы два пункта из списка сохраняются больше двух-трёх недель, это серьёзный сигнал, что пора обратиться к психиатру.

Как лечить?

Мария Данина кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории ПИ РАО, основатель Психодемии Хорошая новость заключается в том, что депрессия поддаётся лечению. Существует целый ряд эффективных методов.

Наиболее распространёнными являются психотерапия, медикаменты или сочетание обоих подходов.

Психотерапия помогает людям не только выявить и устранить психологические факторы, провоцирующие развитие депрессии, но и не допустить повторение подобных эпизодов. Это достигается посредством профилактики. Она может включать в себя работу с терапевтом по развитию навыков саморегуляции, стратегий совладения, а также способов улучшения общения и взаимоотношений.

Одним из наиболее исследованных и эффективных техник лечения считается когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Это подход, в котором основное внимание уделяется мыслям и поведению, усугубляющим депрессивное состояние и не позволяющим справиться с ним.

Фото: istockphoto.com

Человек совместно со специалистом анализирует различные жизненные ситуации. Затем – какие мысли и чувства возникали в данных обстоятельствах, а также то, как он принимал решения и действовал в них.

Лекарства, такие как антидепрессанты, могут быть эффективными в лечении этого недуга. Такие препараты действуют за счёт изменения уровня нейротрансмиттеров в мозге. Они помогают улучшить настроение и уменьшить депрессивные симптомы. Однако важно отметить, что медикаменты следует принимать только под руководством лечащего врача.

Можно ли преодолеть депрессию самостоятельно?

Безусловно, существуют меры, которые человек может предпринять для улучшения своего психического здоровья. Однако не рекомендуется преодолевать депрессию самостоятельно, так как это серьёзное состояние, требующее профессионального лечения и поддержки. Поэтому такие попытки справиться с данным расстройством могут быть опасны и привести к ухудшению симптомов или даже к самоповреждению.

Фото: istockphoto.com

Исключение составляет не слишком тяжёлое состояние или профилактика. В этих случаях можно предпринять некоторые действия.

Занятия спортом. Активная физическая нагрузка положительно влияет на эмоциональное состояние человека и его ментальное здоровье.

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Не изолируйте себя от беспокоящих вас эмоций, в том числе и неприятных. Хорошие профессиональные книги по самопомощи. В них даны упражнения и практики, которые помогают вовремя заметить признаки данного расстройства и уменьшить их силу.

Помните, если вы испытываете симптомы депрессии, важно обратиться за помощью и поддержкой к медицинскому специалисту. Это может быть беседа с вашим лечащим врачом, психотерапевтом или психиатром.

Кроме того, существует множество ресурсов, доступных людям, борющимся с этим заболеванием, включая группы поддержки, горячие линии и интернет-сообщества.