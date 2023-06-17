Как сохранить здоровую психику даже в сложные времена? Полный гайд от гештальт-терапевта

Евгения Пименова клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор Согласно представлениям психологов, ментальное (психологическое) здоровье — это совокупность представлений о мире, а также мыслей, образов и мечтаний, которые возникли на основании жизненного опыта, воспитания, моральных ценностей, внутренних установок и стереотипов, принятых в обществе.

Быть ментально здоровым: что это значит?

Чтобы понять, насколько благополучен человек, нужно познакомиться с тем, как он в целом настроен и воспринимает реальность, а также:

получается ли у него проявляться и реализовывать свои таланты, способности и навыки;

в какой мере ему доступно понимание эмоций и чувств, как собственных, так и других людей;

насколько успешно ему удаётся адаптироваться под изменения окружающей среды.

Из каких элементов состоит ментальное или психологическое здоровье?

Способность:

работать и создавать что-то ценное для себя и общества;

любить и строить близкие отношения;

искать и находить поддержку в других людях;

понимать и использовать юмор;

быть автономным, понимать свои желания, потребности и реализовывать их;

удерживать целостный образ других и себя. То есть общая стабильность в восприятии реальности;

восстанавливаться после стресса и адаптироваться к новой ситуации;

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стабильная самооценка;

справляться с эмоциональным накалом и переносить сложные переживания;

выстраивать ценностные ориентиры и следовать им;

способность к саморефлексии, оценка ситуации и себя в ней;

воспринимать инаковость людей, толерантность к разности;

делать что-то как для себя, так и для окружающих;

радоваться жизни и получать удовольствие;

признавать, что какие-то вещи в жизни мы изменить не можем.

В общем, человеку с устойчивой психикой доступно не просто существование, но высокое качество жизни. Если же ментальное здоровье страдает, это почти всегда отражается не лучшим образом на разных сферах жизни: и на личных отношениях, и на работе.

Здоровье или неуязвимость?

Быть ментально здоровым человеком вовсе не означает всегда оставаться «на коне». Все мы проходим разные испытания в жизни – и лёгкие, и сложные, и непомерно тяжёлые. Речь скорее о способности проживать в полной мере подобные события и не застревать в них эмоционально.

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У психически здоровых людей есть ресурс на то, чтобы справиться с трудностями, совладать со стрессом. Они способны принять решение, взять на себя ответственность и оставаться сконцентрированными на задаче.

Здоровое тело, здоровый дух

Тело и психика связаны напрямую. Если ментальное здоровье повреждено, это может непосредственно отразиться на состоянии нашей физики и спровоцировать психосоматические заболевания. Кроме того, если мы психологически не в порядке, страдает иммунитет, да и общее самочувствие оставляет желать лучшего.

Как понять, что с ментальным здоровьем что-то не так

1. Физиологические изменения: снижения либидо, боли неустановленной природы, проблемы со сном, снижение или повышение аппетита, резкий набор или снижение веса, общее недомогание, частые простудные заболевания и другие соматические проявления, не имеющие прямых физиологических причин.

2. Такие эмоциональные реакции, как апатия, страх и фобии, постоянная тревога, раздражительность, подавленность и другие.

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3. Нарушения работы когнитивных функций: памяти, внимания, мышления.

4. Агрессивное поведение, зависимое поведение, неспособность выполнять повседневные функции.

5. Нарушение восприятия. Человек видит, слышит то, что не видят и не слышат другие люди.

6. Межличностные проблемы. Такие, как изоляция себя от других людей, невозможность выстроить коммуникацию, ощущение, что вас не понимают и не воспринимают.

Факторы риска

Ментальное здоровье – достаточно хрупкое, и для его поддержания нужно знать, что может оказать на него не самое благоприятное влияние. Иногда это помогает предотвратить опасные последствия или вовремя проявить дополнительную заботу о себе и о своём состоянии.

Биология. Это и генетическая предрасположенность, непростой перинатальный период и роды (некачественное материнское питание, инфекции, интоксикация, стресс), недостаточный вес младенца, наличие травм и врождённых заболеваний, недостаток питательных веществ, проблемы с физической активностью и сном, образ жизни в целом.

Психология. Важно, насколько человек уязвим или, напротив, устойчив; способен ли он адаптироваться. Сюда же относятся психологические травмы, потрясения и ситуации, наполненные стрессом. Если к тому же не были усвоены социальные навыки и навыки саморегуляции, нет умения создавать и поддерживать эмоциональные связи, то он в зоне риска.

Семья. Нелегко вырасти психологически здоровым в условиях безнадзорности, родительского пренебрежения, жестокого обращения, или если родители сами страдали от психологических проблем. Некоторые особенности семейного воспитания также могут сказаться на ментальном здоровье негативно.

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Окружающая социальная реальность. Столкновение с издевательствами, физическим, эмоциональным и сексуальным насилием, стигматизацией, дискриминацией (в том числе гендерной) и нарушением прав человека может существенно надломить.

Социальные потрясения. Нищета и неблагополучие, участие в конфликтах, необходимость переезжать, находиться в изоляции, слишком быстрые изменения образа жизни и экстремальный опыт (пандемии, войны) – всё это даётся очень дорого.

Неблагоприятная экологическая ситуация: если человек живёт среди шума, в недостатке света, или, напротив, когда регулярно нарушается световой режим, как это бывает в крупных городах, ментальное здоровье тоже страдает. Сюда же входят плохие погодные условия.

Как себе помочь

Когда дело касается проблем с психологическим здоровьем, лучшим решением будет своевременное обращение к психологу, психотерапевту или психиатру. Ведь чем раньше вы начнёте заниматься решением этой проблемы, тем раньше сможете выйти из неё. Что же касается профилактики и способов сохранения ментального здоровья, есть несколько важных рекомендаций:

Отдыхайте качественно. Многие психологические проблемы так или иначе связаны с выгоранием и недостатком полноценного восстановления. Оказавшись в эмоционально напряжённой ситуации, организм затрачивает намного больше внутренних ресурсов.

Наладьте режим. Это касается многих аспектов: сон, питание, спорт. Старайтесь в принципе придерживаться определённого плана в течение дня, это снизит тревогу, связанную с неопределённостью, а также благотворно повлияет на ваше физическое самочувствие.

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Питайтесь полноценно и сбалансированно, нервная система скажет вам спасибо. Уделите особое внимание витаминам группы В, цинку, селену, полиненасыщенным жирным кислотам — они особенно полезны для здоровья психики.

Фрукты, зелень и зелёные овощи, злаки, морепродукты и морская рыба – пусть всё это будет на вашем столе. Не злоупотребляйте алкоголем, жирным, сладким, мучным, жареным и маринованным. Желательно разобраться в ваших индивидуальных потребностях в минералах и витаминах, сдав анализы.

Не запускайте здоровье. Хронические заболевания – серьёзная нагрузка на нервную систему. Проявление хронических заболеваний зачастую сильно изматывает нервную систему. Вовремя проходите медицинские осмотры и выполняйте рекомендации врача.

Понимайте свои эмоции, осознавайте их. Эмоции – крайне полезный инструмент, который указывает нам на наши потребности. Умение распознавать их поможет всегда оставаться на связи с самим собой и легче проживать сложные эмоциональные ситуации. Тренируйте этот навык ведением дневника чувств. Подробнее об этом узнаете в нашем предыдущем материале.

Старайтесь уделять время тому, что вы любите. Для начала было бы в принципе полезно вспомнить, что именно доставляет вам удовольствие. Хобби, прогулки на природе, уединение с книгой, шопинг, катание на велосипеде. Даже в плотном графике важно находить время для маленьких радостей и удовольствий.

Минимизируйте влияние тревожного фона. Не увлекайтесь просмотром новостных каналов, если это заставляет вас переживать, исключите общение с людьми, после чего чувствуете себя вымотанными. Подумайте также о смене работы, которая вызывает у вас лишь негативные чувства и никак не наполняет вас.

Учитесь мыслить позитивно и во всём видеть хорошее. Это не значит, что нужно игнорировать плохие вещи, да, они время от времени случаются, их тоже нужно уметь проживать в полной мере. Попробуйте сесть вечером и вспомнить три приятные вещи, которые с вами произошли за день, возможно, что-то незначительное на первый взгляд.

Фото: istockphoto.com

Учитесь бороться со стрессом. Уделите внимание дыхательным упражнениям. Контролируйте эмоции. Переключайте внимание на что-то позитивное, расслабляйтесь.

Постарайтесь ограничить употребление алкогольных напитков и психоактивных веществ. Помните: алкоголь – это депрессант. Если употреблять его часто, нарушается выработка нейромедиаторов, что повлечёт за собой формирование зависимости. А это уже значительный вред ментальному здоровью.

Важно научиться соблюдать свои границы и отказывать, говорить другим «нет». Если мы не знаем собственных границ, то в какой-то момент обнаруживаем себя за занятием, к чему совершенно не лежит душа, вместе с людьми, общаться с которыми не хочется.

Обучайтесь новым навыкам. Но обязательно выберите то, что вам будет интересно и приятно. Изучать можно не только что-то имеющее отношение к вашей работе, но и, например, кулинарное искусство, писательское мастерство, живопись – вариантов масса! Также очень полезно учиться учить, выступив в роли наставника: это также вам непременно пригодится.

Просите о помощи и поддержке. Протянуть руку могут члены семьи, друзья, знакомые, с ними вы можете поделиться своими переживаниями. Кроме того, можно обратиться к психологу или психотерапевту. Для душевного здоровья нам очень нужно время от времени общаться с интересными и приятными нам людьми.