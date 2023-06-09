Приступы резкого повышения аппетита могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем.

Озабоченность едой и непреодолимая тяга к пище: врач назвала причины и симптомы булимии

В спорте высших достижений тема расстройства пищевого поведения встречается крайне часто. Особенно среди гимнасток и фигуристок. Почему? Их результаты зависят от массы тела. Постоянно поддерживать вес – трудная задача как в психологическом, так и в физическом плане. Это вызывает стресс и неврозы.

Помимо всем известной анорексии (стремление к снижению веса путём целенаправленного длительного самоограничения в еде), некоторые спортсмены страдают булимией (неконтролируемые приступы резкого повышения аппетита, сопровождающиеся сильным чувством голода).

В разное время этот недуг был у гимнасток Александры Солдатовой, Нади Команечи и Кэти Ригби, фигуристок Евы-Марии Фитце и Нэнси Кэрриган, теннисистки Зины Гаррисон.

И это только известные случаи. Большинство скрывают свои проблемы от близких и общественности. Так поступать не стоит.

Ксения Ахмедова врач-психотерапевт, психиатр, психолог Современные стандарты красоты сейчас превозносят худощавых и стройных девушек. Чрезмерное стремление к фигуре мечты в комплексе с пристрастием к еде могут привести к психическому расстройству. Один из часто встречающихся и страшных диагнозов — булимия. От него каждые 62 минуты в мире умирает как минимум один человек.

Что такое булимия?

Это психологическое расстройство пищевого поведения (РПП). Оно возникает на нервной почве. Характеризуется цепочкой последующих действий: перееданием, а следом «очищением» организма искусственным путём. Больной применяет различные способы, чтобы избавиться от съеденных калорий. Как правило, это слабительные препараты, клизма, искусственно вызванная рвота, физические нагрузки до изнеможения.

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Еда для человека является важным источником энергии, для кого-то ещё и радости. Вспомните то чувство, когда вы вкусно поели. Это обусловлено выбросом гормонов дофамина и серотонина. Пища помогает снизить уровень стресса.

Переедание чаще всего происходит после эмоционального перенапряжения. Это могут быть проблемы на работе, плохие новости, высокая нагрузка, неудачи или проигрыши.

Типы недуга

1. Постоянный. Пациент сначала переедает, затем «очищается» и вновь думает о новой порции. То есть употребляет еду постоянно.

2. Приступообразный. После «очищения» больной может не есть более шести часов. В некоторых случаях временной отрезок может составлять и до двух-четырёх суток.

3. Ночной. Человек переедает ночью, а днём ест в нормальном количестве или меньше.

Какие виды бывают?

На данный момент существует два основных вида:

1. Классический или, по-другому, очистительный вид. В данном случае пациент после переедания всякими методами очищает свой организм. Вызывает рвоту, делает клизму, употребляет сверх дозы слабительные и диуретические медикаменты.

2. Булимия как второй этап анорексии. Здесь больной уже не применяет вышеперечисленные методы, а компенсирует их активными физическими нагрузками и голоданием.

Фото: istockphoto.com

В отличие от больных анорексией, жертв булимии не так уж просто распознать. В большинстве случаях они не страдают ожирением. Их вес соответствует нормальным показателям, но каждый случай такого психического расстройства уникален.

Симптомы

Данный вид РПП сложно диагностировать. Порой даже близкие могут упустить первые звоночки этого недуга. Вот на какие признаки стоит обратить внимание:

заболевания желудочно-кишечного тракта;

повышенное слюноотделение;

депрессия, связанная с перееданием;

воспалённое горло, которое раздражается желудочным соком;

выпадение волос, разрушение зубов, сухость кожи;

нарушение менструального цикла;

неприятный запах изо рта;

частое употребление пищи;

искусственно вызванная рвота для очищения желудка от пищи;

приём пищи большими порциями;

лопнувшие капилляры в глазном яблоке из-за частой рвоты.

Фото: istockphoto.com

Для того чтобы эффективно побороть этот недуг, необходимо выяснить причину расстройства.

Что вызывает булимию?

Многие ошибочно считают, что корень проблемы лежит в генетической предрасположенности. Это не так. Всё кроется в психическом состоянии человека и ряде болезней. К причинам относят:

проблемы с психикой;

навязчивые убеждения о стандартах красоты;

заболевания эндокринной системы;

частые депрессии;

нервное перенапряжение, стрессы, которые пациент заедает большим количеством пищи;

нелюбовь к своему телу, критику окружающих по поводу веса, комплексы;

низкую самооценку, неуверенность в себе;

постоянные диеты.

Как лечится РПП?

Существует мнение, что для исцеления больному необходимо взять всю волю в кулак и заставить себя вылечиться. К большому сожалению, это порочный круг, из которого невозможно выйти самостоятельно. Здесь требуется срочная помощь специалиста.

Проблема в том, что пациент с диагнозом булимия не считает, что он болен. Поэтому важно выявить заболевание как можно раньше, пока оно не повлекло за собой более страшные последствия.

Для того чтобы выяснить причину возникновения, а затем и устранить психологическую проблему, необходима работа с психиатром или психотерапевтом. Цель лечения – изменение отношения к себе и своему телу. Эффективными методами являются психоанализ, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), межличностная терапия, групповые консультации.

Фото: istockphoto.com

Применяется также медикаментозная терапия. Она включает в себя комплекс препаратов, которые сокращают частоту проявления приступов булимии за счёт влияния на нервную систему. После понадобятся помощь диетолога, корректировка питания для дальнейшего восстановления пищеварительных функций и организма в целом.

Если вы заметили в своём окружении у кого-то из близких симптомы РПП, немедленно обратитесь к специалисту. Не ждите, что болезнь пройдёт сама, не стойте в стороне, будьте ответственны за своё здоровье и за здоровье своих близких.