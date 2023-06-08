Как экипироваться, чтобы чувствовать себя комфортно и получать удовольствие от занятий спортом.

В чём летом тренироваться на улице: 17 вещей — от бюджетных до очень дорогих

Татьяна Казанцева PRO-эксперт Спортмастер PRO Правильная тренировочная одежда должна поддерживать комфортную температуру, отводить влагу от тела и не сковывать движения. Более того, в отдельных случаях выбор подходящей экипировки поможет снизить риск получения травмы и сократить восстановительный период. На что обращать внимание при покупке?

Demix (материал MOVI-tex wick отводит влагу), леггинсы — 1399 руб., топ — 974 руб. Фото: Demix

Материалы и технологии

Для летних уличных тренировок подойдёт одежда из синтетических материалов. Натуральные ткани медленно высыхают, больше весят, сильнее мнутся и быстро изнашиваются. Это особенно заметно при частых стирках.

Синтетические ткани, то есть полиэстер, полиамид, лайкра, нейлон или Cordura, в тренировках показывают себя лучше. Эти материалы хорошо отводят влагу, тянутся благодаря лайкре или спандексу в составе, поддерживают мышцы и способствуют их быстрому восстановлению, если использовать компрессионную одежду.

Шорты мужские Nike (технология Dri-FIT отводит влагу и быстро сохнет), 4399 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

При изготовлении вещей для тренировок часто применяют специальные технологии. Благодаря им одежда может давать охлаждающий эффект, поддерживать температуру и даже выделять при потоотделении приятный аромат.

Чтобы чувствовать себя комфортно в любую погоду, не забывайте про ветровку, а в дождливые дни нелишней будет куртка с мембраной или пропиткой от влаги, например, DWR. Такие изделия могут стоить от 2500 до 16 000 рублей.

Euphoria: топ — 2800 руб., велосипедки — 2150 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Размер и посадка

Если вы не знаете свой размер, то достаточно измерить обхваты и свериться с таблицей, которая есть у каждого производителя. Она обычно указана на сайте или в приложении. Чобы подобрать подходящую одежду, понадобятся обхваты талии, бёдер, груди, а также рост.

Когда вы поняли, какой размер стоит брать, нужно определиться с кроем: облегающий (slim fit), полуприлегающий (standart fit) или свободный (oversize).

Футболка Demix (с технологией MOVI-tex wick), 1699 руб. Фото: Demix

Одежда oversize может быть удлинённой или укороченной, обычно с приспущенными рукавами и объёмными манжетами на брюках. Такая экипировка оптимальна для силовых тренировок с низкой и средней нагрузкой. Комплект из спортивных брюк и свободной футболки можно приобрести по цене от 3000 до 18 000 рублей.

Ветровка женская Toread (водоотталкивающая пропитка и защита от УФ-лучей), 5999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Одежда slim fit сидит достаточно плотно и лучше подходит для бега и высокоинтенсивных занятий. Она оказывает компрессионный эффект и не даёт мышцам забиваться. Чтобы вы ощутили полный функционал таких моделей, рукава футболки (лонгслива) должны хорошо прилегать к телу, а леггинсам не следует собираться под коленями в складки. Такой комплект будет стоить от 5000 до 13 000 рублей.

Цвет и стиль

Одежда для тренировок совсем не обязательно должна быть скучных цветов. Комплекты в любимых оттенках поднимут вам настроение и станут мотивацией заниматься чаще. Для сочетания цветов можно ориентироваться на подсказки в виде капсул в коллекциях одежды и обуви. В магазинах они часто расположены рядом друг с другом.

Топ Reebok, 1247 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

В жаркую погоду лучше выбирать светлые оттенки, которые меньше нагреваются на солнце. А вот в комбинации стилей вас никто не ограничивает. Например, для тренинга можно брать и туристическую одежду, так как она выполняет похожие функции. Базовый комплект из леггинсов и футболки можно купить примерно за 3500 рублей.

Футболка мужская adidas Essentials (хлопок + переработанный полиэстер), 3079 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Аксессуары

Помимо одежды, нелишним будет запастись и парочкой полезных мелочей. Так, для тренировок на улице обязательно нужно приобрести головной убор. Оптимальным вариантом будет бейсболка — например, из нейлона. Она почти не ощущается на голове, не выцветает, хорошо переносит частую стирку и позволяет коже дышать. Альтернативой может стать козырёк из полиэстера или того же нейлона. Стоимость такого аксессуара начинается от 1000 рублей.

Бейсболка Demix, 584 руб. Фото: Demix

Для ключей и других мелочей можно взять поясную сумку. Её цена варьируется от 600 до 6000 рублей. Если вы берёте только телефон, то плечевого чехла для него будет достаточно, к тому же он дешевле — обойдётся примерно в 500–3000 рублей. Кроме того, для любого типа нагрузки будет актуален гейтер — так называется специальная «труба» из микрофибры, которая может служить как шарф, бандана, повязка, напульсник и даже полотенце. Можно найти изделия от 500 до 5500 рублей, в зависимости от бренда.

Пояс для бега Jarov, 453 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Чего нужно избегать?

Главная ошибка при выборе тренировочной одежды — покупать вещи не своего размера и надеяться, что скоро вы похудеете или поправитесь. Не нужно ради сомнительной экономии пренебрегать комфортом.

Ещё одна ошибка — брать слишком свободную одежду для тяжёлых тренировок. Такая экипировка не даст мышцам нужной поддержки. Для разных видов тренировок нужны разные вещи.

Как ухаживать за вещами?

Чтобы одежда дольше сохраняла свою форму и приличный вид, не пренебрегайте стиркой. Если нет времени, после занятий нужно хотя бы прополоскать вещи водой. Чем быстрее вы это сделаете, тем лучше, поскольку запах пота может впитаться в ткань. Стирать тренировочную одежду лучше жидкими средствами. От абразивов порошка она быстрее изнашивается, а специальные пропитки вымываются.

Фото: Триал-Спорт, Спортмастер, Nonconform, Lamoda

1. Кроссовки женские Reebok FLOATRIDE ENERGY 5, 11 998 руб. / Триал-Спорт

2. Кроссовки Xtep Running Power run athletic performance, 10 720 руб. / Lamoda

3. Кроссовки мужские 361° Flash, 8999 руб. / Спортмастер

4. Кроссовки PEAK Cushion Running Shoes, 6200 руб. / Nonconform

5. Кроссовки Brandblack Specter SC 2.0, 26 499 руб. / Lamoda