Что осанка говорит о характере: 4 типа личности, которые определяют по положению спины

Екатерина Тур врач, психосоматолог, нейропсихолог О чём может говорить склонность человека сутулиться? Предлагаю разобрать связь осанки и характера, научиться анализировать возможные причины проблем и работать над их устранением.

Язык тела в психологии

Однажды был проведён один очень любопытный социологический эксперимент. Исследователи решили выяснить, как люди на улице реагируют на два противопоставленных типа поведения человека. Один выражался в уверенной походке, твёрдой осанке, гордо поднятой голове, а второй – в отсутствии улыбки на лице, опущенных вовнутрь плечах и маленьких неуверенных шагах.

Цель эксперимента заключалась в поиске ответа на вопрос – влияет ли язык тела на восприятие человека другими людьми.

Нетрудно догадаться, какими были результаты. На первый тип люди сразу же реагировали. Такой человек приковывал к себе взгляды прохожих, вызывая самые разные чувства – от восхищения до зависти. Второй тип поведения, в свою очередь, был либо проигнорирован, либо подталкивал к оценке со знаком «минус». Взгляды проходящих мимо людей как бы невербально говорили о жалости, сочувствии или даже желании подавить такую личность.

Эксперимент однозначно доказал: язык тела – это очень важно, он является неотъемлемой частью образа человека. Почему же так происходит?

Фото: istockphoto.com

Язык тела в психологии и психосоматике отвечает за бессознательное восприятие нас другими людьми, а также их – нами. Речь про считывание человека по невербальным признакам. Процесс одновременно очень сложный, но в то же время вполне объяснимый.

Например, ложь можно распознать по определённому положению рук и действиям, которые человек неосознанно выполняет, говоря неправду. Также мы можем отличить открытого и закрытого собеседника, подметив для себя, насколько он уверенно и легко держится на публике.

Так вот, наиболее ярким, видимым и ощущаемым признаком уверенности является именно правильная осанка человека. Если кратко, то здесь речь про баланс физиологического положения позвоночника. К сожалению, мало кому удаётся его сохранить.

По статистике, каждый третий человек в России имеет тот или иной вид искривления позвоночника. Эти данные пугают как медиков, так и психологов. В последнее время именно последние стараются обратить внимание населения на такой психосоматический закон, который гласит: «Профилактировать проще, чем лечить».

У вас может возникнуть вопрос: «Неужели неправильная осанка и заболевания позвоночника могут быть предотвращены, к тому же при помощи психологии»?

Чтобы ответить, предлагаю отследить наиболее распространённую цепочку, связывающую психику и физиологию. Представим, что человек постоянно находится в стрессе: большое количество работы, мало отдыха, требовательный начальник и т. п.

Реализуя большой фронт задач, он проводит всё время за компьютером. При этом, разумеется, сидит за монитором, пренебрегая физиологическими потребностями своего тела. Лояльный характер такого человека будет выступать как усугубляющий фактор. Против него начнут работать установки вроде: «Я должен», «Я подчинённый», «Я маленький и хочу спрятаться». Они будут закреплять неправильное положение.

Все приведённые факторы в совокупности в той или иной степени приведут к нарушениям осанки. Интересно, что можно заниматься спортом, регулярно укрепляя мышцы спины, но при этом продолжать сутулиться и в будущем сталкиваться с рецидивами заболеваний позвоночника.

Фото: istockphoto.com

Типы личности по осанке человека

В психологии существует целая типология личностей в зависимости от положения позвоночника, то есть осанки: истерический, психопатический, мазохистский и шизоидный. Рассмотрим каждый чуть более подробно.

1. Истерический типаж нуждается во внимании и признании, поэтому осанка здесь, как правило, уверенная и прямая, даже будто вызывающе демонстрирующая их «игру на публику». Положение спины окружающими воспринимается как пластичное и подвижное, словно такой человек с лёгкостью и без напряжения держится ровно.

2. Психопатический типаж – это люди, которые, наоборот, считываются оппонентами как «пучок напряжения». Желание всё контролировать и даже показывать своё превосходство неизбежно отпечатывается на осанке: чувствуются напряжение и гордость.

3. Мазохистский типаж можно отследить у людей, чья спина почти всегда находится в неправильном положении. Из-за неуверенности и стеснения они почти всегда сутулятся. Их руки тяжело опущены по швам. Плечи отчаянно пытаются «соединиться друг с другом», отчего спина неестественно округляется.

4. Шизоидный типаж – это, как правило, невысокие люди средней или худой конституции. Сутулость здесь ярко выражена поднятыми вверх плечами. Также данный типаж имеет такую отличительную черту, как невозможность выдерживать зрительный контакт с оппонентами. Со стороны кажется, что человек пытается скрыться и стать незаметным для окружающих.

Психосоматика спины

Позвоночник и спина в психосоматике символизируют столб жизненных сил, основу основ человеческого организма. Именно они «несут на себе» тяжесть нереализованных идей, неосуществляемых мечтаний, груз обид и ошибок прошлого.

Только представьте на мгновение, что такая эмоциональная тяжесть имеет физическое, материальное выражение? Допустим, одно сожаление о прошлом равняется 2 кг картошки. Постарайтесь посчитать, сколько таких «вёдер с картошкой» вы ежедневно носите с собой (точнее – на себе). Порой мы даже не догадываемся, как существенно усложняем свою жизнь, а также работу и функционал нашего организма. Почему же человек начинает взваливать на свою спину тяжкую ношу? Можно выделить ряд распространённых причин.

Фото: istockphoto.com

На что обратить внимание, если вы заметили, что стали сутулиться:

1. Уверенность в себе. Главное, не лгать самому себе и хорошо поработать с этим свойством личности, ведь самообман, так же, как и обман окружающих, непременно себя обнаружит. Неестественно-вычурное положение плеч, шеи и головы, во-первых, будет смотреться со стороны комично, а во-вторых, долго его поддерживать просто невозможно.

Будьте честны с самим собой, не пытайтесь изображать уверенность, а прокачайте её на самом деле.

2. Личные границы. Часто на практике встречаются два сценария: когда они размыты либо же наоборот – нарочито очерчены. В зависимости от проживаемого вами сценария меняется и осанка (в одном случае – очевидная сутулость, сгорбленность, в другом – или напряжение, или закрытость).

Обязательно работайте над тем, чтобы установить контакт с собой, со своей психикой и телом. Именно такой подход позволит создать приемлемые личные границы без перекосов.

3. Страхи. Когда человек боится чего-то реального) не иррационального), физиологически тело реагирует командой «сжаться, спрятаться». Чего вы боитесь на самом деле?

Проработайте свои психологические страхи и зажимы, ведь проблемы со спиной не уйдут, даже если вы будете заниматься спортом.

Фото: istockphoto.com

Также важно отметить, что речь не всегда про «психологию тела». У сутулости и иных проблем, связанных с позвоночником, могут быть и иные причины: травмы, возрастные изменения, наследственная предрасположенность и т. д. Следовательно, прежде чем ставить себе диагнозы по «гугл-поискам» и выбирать тактику лечения, проконсультируйтесь с врачом.

Разумеется, есть методы корректировки состояния здоровья спины, а также методы избавления от сутулости. О них поговорим далее.

Как себе помочь?

1. Обратиться к врачу

Спина, как и любой другой участок организма, – это прерогатива медика. Иногда вовремя проведённая консультация спасает от проблем в будущем. Не затягивайте, если вас что-то беспокоит – обращайтесь к врачу.

2. Найти время для спорта

Разумеется, нужно знать, есть ли у вас какие-то противопоказания. Посещение тренажёрного зала, особенно под руководством тренера-реабилитолога, абонемент в бассейн, занятия йогой — всё это не только укрепит спину, но и улучшит самочувствие в целом. Помните, что медицинские ограничения или противопоказания не освобождают вас от пятиминутной зарядки по утрам и приятной растяжки вечером.

3. Проанализировать психоэмоциональное состояние

В истории с перееданием, например, вкусняшки – это средство для утоления эмоционального голода. Что-то подобное может всплыть и в теме со спиной. Здесь и тяжесть обид, и патологическая неуверенность в себе. Отличным выходом станет личная терапия с психологом. Также стоит изучить специальную литературу и начать практиковать медитации.