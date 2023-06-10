Почему нет сил: 10 каналов, куда мы сливаем энергию, не замечая этого

Кира Феклисова нейрокоуч Когда её много, мы полны энтузиазма и готовы свернуть горы. Когда её мало, нам тяжело даже встать с кровати. А между тем почти каждый день человек вхолостую расходует свою энергию, совершенно не фиксируя, куда и на что она уходит. Предлагаю разобрать десять конкретных каналов и научиться не сливать свой внутренний ресурс.

1. Незавершённые задачи

Наш мозг устроен таким образом, что, когда какой-то процесс остаётся незавершённым, он расценивается как задача, требующая выполнения, и периодически всплывает, напоминая о себе. Незаконченные дела давят на психику, создавая неприятные эмоции и забирая энергию. Сюда также входят долги и невыполненные обещания. Самое простое, что можно сделать в первом случае – отдать. Во втором – извиниться, признать, что это дело вы завершать не будете.

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2. Вредные привычки

Курение, переедание, алкоголь — всё это заставляет организм тратить ресурсы на выведение токсинов и на восстановление. В результате очень сильно страдают нервная система, почки, кишечник и некоторые другие функции организма. Особенно сильно это ощущается после длительных праздников, когда мы чувствуем себя тяжёлыми, ленивыми и нам сложно что-либо делать.

3. Страх

Когда мы его испытываем, организм находится в режиме стресса и готовится бороться за выживание. Неважно, приходится вам потом это делать на самом деле или всё происходит только в мыслях. На это в любом случае выделяются жизненные силы.

Обрабатывая информацию, мозг затрачивает много энергии. На ненужные страхи и переживания расходуются гормоны надпочечников, что может приводить к почечной недостаточности. А также – к ощущению усталости и истощения.

4. Недостаток сна

Во время сна все наши органы и клетки тела обновляются. У каждого своя норма. В среднем здоровый сон – это шесть-девять часов. Чтобы узнать личную норму, разрешите себе проснуться без будильника в выходной день. Так станет понятно, сколько часов вам необходимо для полного восстановления. Если человек спит недостаточно или делает это в неправильном положении, он не возобновляет силы и не пополняет запасы растраченной энергии. В результате сбиваются биоритмы тела, а мозг перегружается информацией.

5. Ложь

Когда человек обманывает, ему приходится тратить огромный запас сил и энергии для запоминания и поддержания вымышленного образа или истории. Есть шанс, что, рассказывая, мы можем проговориться, поэтому в голове приходится удерживать сразу две реальности – настоящую и придуманную. Для мозга это очень большая нагрузка. А для тела – напряжение.

Согласно восточной медицине, говоря неправду, мы искривляем поток энергии между чакрой горла и чакрой сердца – самого важного органа в теле человека. Это негативно сказывается на здоровье.

Здесь имеется в виду обман любого вида: лицемерие, самообман, а также попытки казаться тем, кем вы на самом деле не являетесь.

Фото: istockphoto.com

6. Жизнь в прошлом или будущем

Привычка всё обдумывать и прокручивать в голове, исправляя произошедшую ситуацию и рассматривая упущенные возможности, отнимает много энергии. Жизнь в прошлом, как и жизнь в будущем, забирает ресурсы у настоящего. Нужно определиться со своими ценностями сегодня. Что для вас важно здесь и сейчас? Очистить сознание помогает медитация.

7. Чрезмерный секс

Во время занятия любовью человек обменивается со своим партнёром: берёт энергию у него и отдаёт свою. Слишком частый секс может приводить к нервному и физическому истощению. Выражается это в сильном ощущении усталости, апатии, рассеянности, эмоциональном дисбалансе. Кроме того, секс — это физическая нагрузка на организм, во время которой мы теряем большое количество воды.

8. Негативные эмоции

Зависть, обида, стыд, вина не помогают решать проблемы. Вся наша энергия уходит на борьбу с ними и на общую гармонизацию. Они съедают нас изнутри, не давая возможности позитивно смотреть на мир. Когда человеку навязывают чувство вины, то это один из способов забрать у него энергию и манипулировать им. Негативные эмоции нужно проработать и отпустить. Самостоятельно это сделать сложно. Лучше обратиться к специалисту.

Фото: istockphoto.com

9. Неумение сказать «нет»

Не защищая свои личные границы и не умея вовремя сказать «нет», мы вынуждены всё время выполнять чужие указания и реализовывать не свои идеи. Это забирает много энергии и лишает ощущения удовольствия от жизни. Мы как будто начинаем функционировать по принуждению и забываем про свои истинные желания. А между тем говорить «нет» — это естественно и нормально. Поверьте, люди готовы к отказу. Мир не рухнет, если мы от чего-то откажемся и сделаем то, чего действительно хотим.

10. Старые вещи и хаос

Переполненная хламом квартира не наполняет энергией, а забирает её. Особенно негативно на нас влияют вещи, которые нам не нравятся, но по каким-то причинам мы их не выкидываем.

Также опасен общий хаос в пространстве. Лучше жить по принципу «мало вещей, но все они любимые», чем «много вещей, но нечего надеть». Хаос снаружи создаёт хаос внутри нас. Регулярное расхламление пространства, дарение вещей в благотворительный фонд может стать отличным решением.