В какой спортивной одежде вы будете хороши и без косметики? Подбираем на примерах звёзд

Елена Первова стилист Любая одежда начинается с цвета. Именно он первым бросается в глаза. А затем уже разглядывают силуэт и детали. Особенное значение цвет приобретает, когда мы выбираем экипировку для занятий спортом. Почему?



Дело в том, что правильные оттенки – это возможность выглядеть на все сто даже в том случае, если на лице нет ни грамма косметики. Поскольку обычно на тренировку мы мейк-ап не делаем, данный пункт становится стратегически важным. Вот только далеко не каждая женщина знает, какие именно цвета и их сочетания создают вау-эффект именно для неё.



Оттенки, которые человеку идут, определяет его колорит – набор красок внешности. Есть правило – подобное усиливает подобное. Это значит, что в одежде нужно транслировать именно свои природные цвета. Конечно, тут не всё так просто. Чтобы их определить, стоит обратиться к стилисту. Однако кое-что можно нащупать и самостоятельно.

Каким бывает цвет?

Для начала нужно понять, что все цвета делятся по ключевым характеристикам. Их три:

яркий / приглушённый (с ноткой серого);

светлый / тёмный;

тёплый / холодный.

Фото: istockphoto.com

Яркий (или чистый) – это оттенок почти без примесей. Если в чистый цвет добавить серого, он станет приглушённым (мягким, припылённым). Если смешать чистый цвет с белым, получатся светлые цвета (пастельные, разбелённые). Если добавить чёрного – тёмные (глубокие). Цвета, в которых преобладают красный или жёлтый, считаются тёплыми. Те, где явно много синего, относят к холодным.

Любой оттенок имеет ту или иную степень выраженности каждой из этих характеристик. Цвета могут быть нейтральными – более или менее равномерно смешанными. Если же какая-то характеристика очевидна, то она будет ключевой. Этот цвет пойдёт женщине с аналогичной колористической доминантой.

Проще говоря, если у вас очевидно яркая внешность, для неё идеальны чистые цвета. Если в глаза бросается глубина, — тёмные. Конечно, это ещё не всё, ведь мы выяснили, что характеристики три. Остальные тоже будут иметь значение. Нюансы выясняются стилистом при тестировании.

Что можно понять самостоятельно?

Примерно прикинуть свою доминанту точно удастся. Чего во внешности больше? Если и глаза, и волосы, и кожа светлые – вам идут разбелённые оттенки. Если много тёмного, гармонично будут смотреться глубокие цвета.

Примесь серого требует «мягких» оттенков. Яркие женщины в них будут выглядеть простовато. Им пойдут сочные варианты: чистый синий, фиолетовый и т. д. Также и с температурой внешности. Если в глаза бросается именно она, то при тёплых настройках будут хороши цвета с золотистым подтоном, а при холодных – с сине-фиолетовым.

Что ещё вам доступно без помощи стилиста? Определить и начать учитывать контрастность красок внешности. Речь про разницу между самыми светлым и тёмными оттенками. Именно она определяет, какой контраст будет для вас гармоничен. Он может проявляться в сочетании разных предметов гардероба, в элементах принта и т. д.

Фото: istockphoto.com

Как определить свою контрастность?

Самый простой вариант – взять своё фото без макияжа и перевести его в чёрно-белый формат. Теперь нужно оценить разницу – насколько ярко выделяются глаза, губы, волосы?

Если глаза (брови, волосы) очень тёмные, а кожа светлая – это высокий контраст. Таким женщинам можно экспериментировать с чёрно-белыми сочетаниями принтов. Сюда относятся обычно яркие и глубокие колориты.

Если оттенки не сливаются, но и не контрастируют резко, то показатель усреднён. Этим девушкам на чёрно-белое лучше не замахиваться. Такое драматичное сочетание просто забьёт их красоту.

Если оттенки почти сливаются, то контраст низкий. Здесь точно не нужно резких сочетаний. Хороши монохромы, плавные сочетания оттенков. Чаще всего речь будет идти о светлых и мягких колоритах.

Важно понимать, что здесь имеет значение качество фото. Более того – всё это примерная прикидка, чтобы очертить общий контур. Профессиональные стилисты определяют контрастность по специальной шкале. Есть также и промежуточные показатели. Средне-высокий, средне-низкий и т. д.

Тем не менее логику и направление мысли вы наверняка уловили. Осталось посмотреть на примеры.

Примеры контрастности внешности

Дженна Ортега

Контрастность внешности – высокая. Она может себе позволить чёрно-белые сочетания, где каждый цвет яркий – без примеси. Также ей идут яркие и глубокие цвета. Заметили, что Дженна очень хороша в чёрном платье с белым воротничком. А теперь посмотрите на её глаза. Видите, насколько яркий белок? При этом радужка очень тёмная. Это и есть проявление контрастности.

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Высокий контраст / Комплект KICKERS / Wildberries Фото: Wildberries

Кейт Миддлтон

Здесь мы видим приближение к средним показателям. Между тоном кожи, цветом волос и глаз есть вполне заметный контраст, но он не такой резкий, как у Дженны Ортеги. Кейт стоит избегать сочетаний белого и чёрного (в своих чистых воплощениях). Лучше выбрать микс тёмно-серого (графит) и молочного (белый с примесью). Также за глубину могут отвечать насыщенный синий, зелёный, бордовый. Если Кейт всё-таки захочет драматичного сочетания чёрного и белого, внешность нужно будет подтянуть при помощи косметики.

Фото: Max Mumby/Getty Images

Средний контраст / Комплект Pro-Fit Фото: Pro-Fit

Эль Фаннинг

Здесь контрастность ниже средней. Разумеется, оценить это можно, только когда актриса без макияжа. Краски её внешности светлые и практически сливаются. Если сюда добавить резкий контраст, он сразу же перебьёт внешность, отодвинет её на задний план. Эль будет казаться уставшей.

Актриса часто использует сочетания чёрного и белого, но при этом у неё всегда есть мейк-ап. Так как мы договорились, что тренироваться будем без косметики, в спортивной одежде Эль лучше делать ставку на светлые однотонные или монохромные комплекты. Если хочется тёмного и светлого, то пусть в первом случае это будет средне-синий (зелёный, бордовый и т. д.), а во втором – экрю, сливочный, молочный (или любая нежная пастель).

Фото: Steve Granitz/Getty Images

Низкий контраст / Комплект Fila / Спортмастер Фото: Спортмастер