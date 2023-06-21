Трендовые мужские брюки лета-2023: 10 стильных вариантов из дышащих тканей

Брюки – база мужского гардероба. В тёплое время года стоит забыть о джинсах, а отдать предпочтение изделиям из более лёгких тканей. Каждый сезон дизайнеры придумывают новые тренды, возвращают «старые» фасоны и улучшают классику, чтобы создать ощущение разнообразия.

В гардеробе современного мужчины есть как минимум несколько вариаций брюк. В эту подборку включены модели, которые подойдут и для прогулки в парке, и для офиса. Их легко комбинировать как с деловыми, так и со спортивными вещами.

Лида Сава стилист, специалист по типам внешности и колоритам «Модные брюки – это прежде всего комфорт и свобода движений. Разберём, какие модели на данный момент остаются у представителей сильного пола трендовым мейнстримом.



Женская мода влияет и на мужскую. Это отчётливо читается в летних трендах. Но — обо всём по порядку. Какие же брюки стоит выбирать?»





Брюки-карго из твила O'STIN, 1299 руб. Фото: O'STIN

Трендовые фасоны

Классические брюки

Такая модель всегда в тренде. Она отлично подходит для офиса, деловых встреч или праздничных мероприятий. Обратите на неё внимание. Актуальны модели как со стрелками, так и без них. Деловой стиль претерпел единственное изменение – отсутствие зауженных штанин. Идеальный вариант – ровная ширина по всей длине.

Брюки Befree, 2599 руб. Фото: Befree

Для мужчин в возрасте рекомендуется выбирать прямой крой с небольшими складками на передней части брюк. Как правило, для летних моделей при пошиве используется вискоза. Это очень приятный на ощупь материал, напоминающий хлопок. Плюсы данной ткани – высокая гигроскопичность и воздухопроницаемость. Согласитесь, это просто необходимо в зной! Также стоит обращать внимание на натуральные хлопок и лён. Они дышат и отлично впитывают влагу. Есть только один минус — сильно мнутся.

Хлопковые карго Protest, 1599 руб., «Спортмастер» Фото: «Спортмастер»

Карго

Ключевая тенденция этого года. Модная реинкарнация из 90-х, которая достойна оказаться и в женском, и в мужском гардеробах. Но если девушкам к карго нужно относиться настороженно и аккуратно, так как неудачные модели и сочетания могут добавить грубости, то мужчинам можно смело составлять образы на их основе.

С помощью таких брюк можно подчеркнуть мужественность. Боковые карманы придадут дополнительный объём ногам, визуально добавив мощности мышцам бёдер. Эта модель может иметь как узкие, так и широкие штанины.

Широкие карго (65% хлопка) Zarina, 3599 руб. Фото: Zarina

На лето подойдёт более расслабленный крой, с оверсайзным или полуприлегающим силуэтом. В слишком обтягивающих будет некомфортно в жаркую погоду. К тому же они подходят не всем. Почему?

С помощью одежды мы достраиваем своё тело до идеальных пропорций. Она не должна повторять ваши контуры, её задача – дополнять фигуру и моделировать её. В противном случае есть риск подчеркнуть все недостатки.

Ткань подойдёт совершенно разная: от лёгкого хлопкового или полусинтетического материала до футера или плотной джинсы́. Последние варианты стоит носить в прохладные летние вечера. Если не хотите сильно уходить в стиль милитари, то рекомендуется избегать камуфляжных принтов.

Чинос

Для casual-стиля эта модель незаменима. Особенно подходит тем, кто ценит комфорт. Фасон подразумевает наличие характерных карманов: впереди – диагональные, сзади – горизонтальные в виде узких прорезей.

Штанины немного заужены к низу. Талия может быть как завышена, так и иметь среднюю посадку. Этим летом крой не меняется. Новшества касаются цветовых решений. Они становятся более разнообразны. Какие оттенки в тренде? Бирюзовый, оранжевый, жёлтый, красный, фиолетовый. Не бойтесь и более ярких цветов, это только приветствуется. Остаются и классические оттенки: бежевый, тёмно-синий, чёрный, хаки.

Традиционно брюки чинос изготавливаются из диагоналевого твила или канваса (парусина). Плотность ткани – не более 10 унций на квадратный ярд.

Брюки чинос из хлопка Gloria Jeans, 2799 руб., Lamoda Фото: Lamoda

Джоггеры

Продолжают серию casual-моделей джоггеры. Это брюки свободного кроя, которые имеют манжеты на поясе и щиколотках. Как правило, они объёмнее в бёдрах, а к низу слегка сужаются. Это отличная замена любимым джинсам! Данный крой универсален.

Основное преимущество такой модели – комфорт. Он достигается за счёт мягких тканей. Наличие карманов делает эту модель практичной.

Джоггеры из тонкого твила O'STIN, 2079 руб. Фото: O'STIN

Куда в них можно отправиться? На прогулку, в офис или в спортзал. Это модель на все случаи жизни. Главное – правильно подобрать материал. В основном это хлопок, но есть и изделия из полиэстера, льна и байки. Помните, что для лета стоит выбирать джоггеры из лёгких материалов.

Пижамные модели

Уже несколько сезонов девушки отдают предпочтение пижамным костюмам. Теперь этот тренд перекочевал и в мужской гардероб. Этому поспособствовали также веяния модных домов Givenchy, Emporio Armani и Magliano. Экстравагантно, но стоит попробовать. Почему? Невесомые материалы – отличный вариант для зноя. При этом они должны быть плотными, чтобы исключить вульгарность.

Пижамы для сна шьют из хлопка, хлопковой фланели, вискозы, ацетатного шёлка или нейлона. В нашем случае стоит избегать этих тканей. Важное правило – качественный и натуральный материал. Речь о шёлке, атласе, сатине, бархате. Допускается добавка синтетики не более 20%.

Шёлковые пижамные брюки Versace, 96 850 руб., ЦУМ Фото: ЦУМ

С чем носить?

С брюками-карго можно составлять разные образы: от спортивного и бунтарского до повседневного кэжуал. Сочетайте их с футболкой и накинутой сверху джинсовой курткой или рубашкой, лонгсливом, толстовкой или худи, кардиганом, бомбером. Рубашки и футболки можно заправлять в брюки или носить навыпуск.

Обувь подойдёт как открытая, например, биркенштоки или сандалии, так и спортивная. В этом случае отдайте предпочтение кроссовкам, кедам, мокасинам, слипонам, лоферам. Некоторые модели карго можно носить даже с классическими ботинками, чтобы создать более строгий, сдержанный образ.

Чинос сочетается практически с любым верхом. Отлично смотрится с oversize-футболкой, толстовкой или худи. Деловые модели джоггеров носите с рубашками с коротким или длинным рукавом. Можно под низ надеть футболку белого цвета. Спортивные – с толстовкой или футболкой.

Выбирая обувь, помните важное правило – она должна подходить к верху. Если он строгий, то комбинируйте с туфлями, мокасинами или лоферами.

Цвета и принты

Здесь всё без каких-либо сюрпризов и неожиданностей. Однако каждый сможет найти вариант для себя.

Светлые оттенки

Белые брюки должны быть в гардеробе каждого модника. Почему? Считается, что данный оттенок предназначен для мужчин с высоким уровнем дохода. При этом можно выбрать как классику, так и спортивный вариант. Фасон здесь не имеет значения.

Альтернатива белоснежным — брюки молочного цвета или экрю. Это выглядит не менее богато, зато в нóске куда более универсально. Хлопковый светлый костюм, состоящий из просторных брюк и рубашки — идеальное летнее решение.

Свободные хлопковые брюки на резинке Befree, 2799 руб. Фото: Befree

Полоска

Ширина полоски этим летом может быть как широкой, так и совсем тонкой. Актуальны чёрно-белая и цветная вариации. Отлично смотрятся с кроссовками, кедами, открытыми и закрытыми сандалиями. Такая расцветка точно выделит вас из толпы. Она подходит и для деловых встреч. Например, с пиджаком или рубашкой.

Брюки Intimissimi (55% лён, 45% хлопок), 4999 руб., Lamoda Фото: Lamoda

Клетка

Если в тренде полоска, то есть и клетка. Этим летом она даже предпочтительнее как в женском, так и в мужском гардеробе. Ширина и цвет её неважны. Это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразия, но не любит принты в виде орнамента, рисунков и флористики. Тартан позволяет создать сдержанный, но стильный образ.

Хлопковые брюки в летку BE SHOP, 967 руб., Wildberries Фото: Wildberries

Логотипы

Если раньше их размещали исключительно на куртках, футболках и спортивных костюмах (как это делали Givenchy, Kenzo, Dolce & Gabbana), то сегодня это коснулось и брюк. Особенно в летних вариантах. Стоит сразу сказать, что речь идёт не только о люксовых логотипах.