Трендовые мужские брюки лета-2023: 10 стильных вариантов из дышащих тканей

Брюки – база мужского гардероба. В тёплое время года стоит забыть о джинсах, а отдать предпочтение изделиям из более лёгких тканей. Каждый сезон дизайнеры придумывают новые тренды, возвращают «старые» фасоны и улучшают классику, чтобы создать ощущение разнообразия.
В гардеробе современного мужчины есть как минимум несколько вариаций брюк. В эту подборку включены модели, которые подойдут и для прогулки в парке, и для офиса. Их легко комбинировать как с деловыми, так и со спортивными вещами.
«Модные брюки – это прежде всего комфорт и свобода движений. Разберём, какие модели на данный момент остаются у представителей сильного пола трендовым мейнстримом.
Женская мода влияет и на мужскую. Это отчётливо читается в летних трендах. Но — обо всём по порядку. Какие же брюки стоит выбирать?»
Брюки-карго из твила O'STIN, 1299 руб.
Фото: O'STIN
Трендовые фасоны
Классические брюки
Такая модель всегда в тренде. Она отлично подходит для офиса, деловых встреч или праздничных мероприятий. Обратите на неё внимание. Актуальны модели как со стрелками, так и без них. Деловой стиль претерпел единственное изменение – отсутствие зауженных штанин. Идеальный вариант – ровная ширина по всей длине.
Брюки Befree, 2599 руб.
Фото: Befree
Для мужчин в возрасте рекомендуется выбирать прямой крой с небольшими складками на передней части брюк. Как правило, для летних моделей при пошиве используется вискоза. Это очень приятный на ощупь материал, напоминающий хлопок. Плюсы данной ткани – высокая гигроскопичность и воздухопроницаемость. Согласитесь, это просто необходимо в зной! Также стоит обращать внимание на натуральные хлопок и лён. Они дышат и отлично впитывают влагу. Есть только один минус — сильно мнутся.
Хлопковые карго Protest, 1599 руб., «Спортмастер»
Фото: «Спортмастер»
Карго
Ключевая тенденция этого года. Модная реинкарнация из 90-х, которая достойна оказаться и в женском, и в мужском гардеробах. Но если девушкам к карго нужно относиться настороженно и аккуратно, так как неудачные модели и сочетания могут добавить грубости, то мужчинам можно смело составлять образы на их основе.
С помощью таких брюк можно подчеркнуть мужественность. Боковые карманы придадут дополнительный объём ногам, визуально добавив мощности мышцам бёдер. Эта модель может иметь как узкие, так и широкие штанины.
Широкие карго (65% хлопка) Zarina, 3599 руб.
Фото: Zarina
На лето подойдёт более расслабленный крой, с оверсайзным или полуприлегающим силуэтом. В слишком обтягивающих будет некомфортно в жаркую погоду. К тому же они подходят не всем. Почему?
С помощью одежды мы достраиваем своё тело до идеальных пропорций. Она не должна повторять ваши контуры, её задача – дополнять фигуру и моделировать её. В противном случае есть риск подчеркнуть все недостатки.
Ткань подойдёт совершенно разная: от лёгкого хлопкового или полусинтетического материала до футера или плотной джинсы́. Последние варианты стоит носить в прохладные летние вечера. Если не хотите сильно уходить в стиль милитари, то рекомендуется избегать камуфляжных принтов.
Чинос
Для casual-стиля эта модель незаменима. Особенно подходит тем, кто ценит комфорт. Фасон подразумевает наличие характерных карманов: впереди – диагональные, сзади – горизонтальные в виде узких прорезей.
Штанины немного заужены к низу. Талия может быть как завышена, так и иметь среднюю посадку. Этим летом крой не меняется. Новшества касаются цветовых решений. Они становятся более разнообразны. Какие оттенки в тренде? Бирюзовый, оранжевый, жёлтый, красный, фиолетовый. Не бойтесь и более ярких цветов, это только приветствуется. Остаются и классические оттенки: бежевый, тёмно-синий, чёрный, хаки.
Традиционно брюки чинос изготавливаются из диагоналевого твила или канваса (парусина). Плотность ткани – не более 10 унций на квадратный ярд.
Брюки чинос из хлопка Gloria Jeans, 2799 руб., Lamoda
Фото: Lamoda
Джоггеры
Продолжают серию casual-моделей джоггеры. Это брюки свободного кроя, которые имеют манжеты на поясе и щиколотках. Как правило, они объёмнее в бёдрах, а к низу слегка сужаются. Это отличная замена любимым джинсам! Данный крой универсален.
Основное преимущество такой модели – комфорт. Он достигается за счёт мягких тканей. Наличие карманов делает эту модель практичной.
Джоггеры из тонкого твила O'STIN, 2079 руб.
Фото: O'STIN
Куда в них можно отправиться? На прогулку, в офис или в спортзал. Это модель на все случаи жизни. Главное – правильно подобрать материал. В основном это хлопок, но есть и изделия из полиэстера, льна и байки. Помните, что для лета стоит выбирать джоггеры из лёгких материалов.
Пижамные модели
Уже несколько сезонов девушки отдают предпочтение пижамным костюмам. Теперь этот тренд перекочевал и в мужской гардероб. Этому поспособствовали также веяния модных домов Givenchy, Emporio Armani и Magliano. Экстравагантно, но стоит попробовать. Почему? Невесомые материалы – отличный вариант для зноя. При этом они должны быть плотными, чтобы исключить вульгарность.
Пижамы для сна шьют из хлопка, хлопковой фланели, вискозы, ацетатного шёлка или нейлона. В нашем случае стоит избегать этих тканей. Важное правило – качественный и натуральный материал. Речь о шёлке, атласе, сатине, бархате. Допускается добавка синтетики не более 20%.
Шёлковые пижамные брюки Versace, 96 850 руб., ЦУМ
Фото: ЦУМ
С чем носить?
С брюками-карго можно составлять разные образы: от спортивного и бунтарского до повседневного кэжуал. Сочетайте их с футболкой и накинутой сверху джинсовой курткой или рубашкой, лонгсливом, толстовкой или худи, кардиганом, бомбером. Рубашки и футболки можно заправлять в брюки или носить навыпуск.
Обувь подойдёт как открытая, например, биркенштоки или сандалии, так и спортивная. В этом случае отдайте предпочтение кроссовкам, кедам, мокасинам, слипонам, лоферам. Некоторые модели карго можно носить даже с классическими ботинками, чтобы создать более строгий, сдержанный образ.
Чинос сочетается практически с любым верхом. Отлично смотрится с oversize-футболкой, толстовкой или худи. Деловые модели джоггеров носите с рубашками с коротким или длинным рукавом. Можно под низ надеть футболку белого цвета. Спортивные – с толстовкой или футболкой.
Выбирая обувь, помните важное правило – она должна подходить к верху. Если он строгий, то комбинируйте с туфлями, мокасинами или лоферами.
Цвета и принты
Здесь всё без каких-либо сюрпризов и неожиданностей. Однако каждый сможет найти вариант для себя.
Светлые оттенки
Белые брюки должны быть в гардеробе каждого модника. Почему? Считается, что данный оттенок предназначен для мужчин с высоким уровнем дохода. При этом можно выбрать как классику, так и спортивный вариант. Фасон здесь не имеет значения.
Альтернатива белоснежным — брюки молочного цвета или экрю. Это выглядит не менее богато, зато в нóске куда более универсально. Хлопковый светлый костюм, состоящий из просторных брюк и рубашки — идеальное летнее решение.
Свободные хлопковые брюки на резинке Befree, 2799 руб.
Фото: Befree
Полоска
Ширина полоски этим летом может быть как широкой, так и совсем тонкой. Актуальны чёрно-белая и цветная вариации. Отлично смотрятся с кроссовками, кедами, открытыми и закрытыми сандалиями. Такая расцветка точно выделит вас из толпы. Она подходит и для деловых встреч. Например, с пиджаком или рубашкой.
Брюки Intimissimi (55% лён, 45% хлопок), 4999 руб., Lamoda
Фото: Lamoda
Клетка
Если в тренде полоска, то есть и клетка. Этим летом она даже предпочтительнее как в женском, так и в мужском гардеробе. Ширина и цвет её неважны. Это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразия, но не любит принты в виде орнамента, рисунков и флористики. Тартан позволяет создать сдержанный, но стильный образ.
Хлопковые брюки в летку BE SHOP, 967 руб., Wildberries
Фото: Wildberries
Логотипы
Если раньше их размещали исключительно на куртках, футболках и спортивных костюмах (как это делали Givenchy, Kenzo, Dolce & Gabbana), то сегодня это коснулось и брюк. Особенно в летних вариантах. Стоит сразу сказать, что речь идёт не только о люксовых логотипах.
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