Существует ли ген бедности и почему у вас часто не бывает денег? Отвечает психолог

Мария Данина кандидат психологических наук, основательница онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Кажется, всё просто — чем больше у тебя опыта и рабочих проектов, тем выше твой доход. Но в жизни почему-то происходит по-другому: одни постоянно работают, не покладая рук, но им не хватает средств, а другие даже с маленькой зарплатой умудряются и в отпуск съездить, и ипотеку взять.

Почему так происходит? При чём тут страх денег и существует ли «ген бедности»? Разбираемся и учимся реально повышать свой доход — без ритуалов и аффирмаций.

Почему нет денег?

Ощущение постоянного недостатка средств связано с тем, что человек живёт не по средствам. У этого есть множество причин. Самая первая и очевидная — он действительно очень мало зарабатывает. Уровень дохода ниже, чем стоимость жизни в его регионе.

Чтобы радикально изменить ситуацию, человеку придётся вводить системные изменения. Например, подумать о смене места жительства — выбрать менее дорогой регион. Будет идеально, если при этом ему удастся сохранить свою зарплату, работая удалённо. Также можно получить дополнительное образование по специальности, которая более востребована на рынке труда, и где существует низкий порог входа. Это позволит довольно быстро начать зарабатывать. Возможно, уже во время обучения.

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Почему не хватает денег, если заплата хорошая? Тут мы, скорее всего, имеем дело с другими проблемами. Например, человек тратит средства бездумно, не осознавая своих реальных финансовых возможностей. Также он может использовать покупки как способ награждать себя за неприятные задачи. Это всегда приводит к избыточным и импульсивным тратам.

В некоторых случаях человек вкладывает деньги в то, чтобы «быть как все», вместо того чтобы направить их на личные интересы и нужды. Или ещё хуже — хочет выглядеть более богатым, чем есть на самом деле. Тогда все деньги уходят на поддержку этого образа, который предполагает приобретение недоступного для его уровня дохода люкса.

Кто и почему не может экономить?

Люди, чья самооценка сильно зависит от уровня их достатка, могут стесняться искать и покупать вещи со скидками. Тем более они не будут смотреть в сторону того, что уже было в употреблении (покупки с рук, секонд-хенд). Это прекрасный способ уменьшить долю своих расходов, но они его не рассматривают.

Таким людям может быть сложно отказаться от необязательных трат, которые не сильно влияют на их жизнь, но являются показателями достатка. Например, салонный маникюр или поездки на такси вместо общественного транспорта. При этом часто те же люди пренебрегают инвестициями, которые действительно могут улучшить их жизнь: в профилактическую медицину; обучение и получение новых навыков; в формирование капитала, приносящего доход.

Что такое страх богатства?

Мало кто боится именно больших денег, но есть те, кого пугают трансформации, которые они принесут в жизнь. Например, неизбежно будет меняться привычное окружение и его отношение к человеку. Иногда люди опасаются, что придётся много трудиться и меньше времени тратить на развлечения. Порой их пугают риски, связанные со сменой деятельности. Здесь речь про временное понижение уровня дохода, изменение статуса.

Такие страхи могут стать сильным сдерживающим фактором на пути к росту дохода. Чтобы они не мешали, с ними важно вовремя разобраться. Например, инвестировать средства в работу с психологом, который поможет справиться с ограничивающими убеждениями.

Иногда люди глубоко внутри себя не хотят зарабатывать много, так как боятся, что это потребует бóльшей ответственности. Логика такая: «Если я зарабатываю мало, то и спрос с меня соответствующий. Буду получать больше — требования ко мне станут выше».

К сожалению, страх ответственности и необходимости вкладываться в свой труд — это неизбежный спутник бедности. Рынок не любит безответственных и немотивированных исполнителей.

Фото: istockphoto.com

Существует ли ген бедности?

Некоторые люди верят, что в бедности виновата генетика. Это не так. Всё решают ваши финансовые привычки, а фраза «Не жили богато, нечего и начинать» отражает не врождённые ограничения, а особенности мышления и отношение к деньгам.

«Бедные» привычки — это вера в непреодолимость препятствий, капитуляция перед трудностями, игнорирование возможностей, обесценивание успехов, непонимание себя и своих мотивов, страх перед любым риском, перекладывание ответственности за свою жизнь и поиск виноватых.

Для роста богатства нужны прямо противоположные качества. Хорошая новость в том, их можно развивать. Это не врождённые особенности, а сформированное мировоззрение. Пересмотреть его вполне реально.

Никакие аффирмации и визуализации богатства не помогут привлечь деньги, если вы не научитесь думать и действовать как инвестор. А именно — сокращать расходы до самых необходимых, искать возможности дополнительных доходов на каждом шагу, а разницу вкладывать в самое важное: в свою грамотность, навыки, кругозор, здоровье и личный капитал.

Как привлечь деньги в свою жизнь?

Чтобы существенно увеличить уровень дохода, необходимо много трудиться. Это правда жизни. Идея о том, что вся проблема в вашем мышлении и ограничивающих убеждениях — сказка для мечтателей, которые не понимают, как устроена экономика. Цена труда связана с его ценностью. Та, в свою очередь, зависит от спроса.

Как привлечь деньги в свою жизнь? Нужно понять, на какой труд прямо сейчас есть высокий спрос, и научиться блестяще это делать. Чтобы зарабатывать больше в той же нише, в которой вы находитесь на данный момент, нужно отточить мастерство настолько, чтобы быть лучше всех своих коллег.

Оцените, какой финансовый потолок существует в вашей сфере. Если вы работаете в библиотеке, шансы увеличить свой доход, оставаясь на этом месте, почти нулевые. Выберите те ниши, куда вы могли бы перейти с текущими навыками, и те, которые были бы потенциально для вас интересны, но где необходимо переобучение. Сравните потолок дохода в них и выберите самый доступный для себя вариант.

Фото: istockphoto.com

Важный фактор роста доходов — люди, с которыми вы общаетесь и проводите время. Чем выше их средний заработок, тем больше шансов и у вашего собственного. Всё благодаря росту возможностей и социальных ресурсов вокруг вас.

Но и тут всё не так просто. Нельзя просто так взять и начать дружить с более успешными и богатыми. Чтобы оказаться в их кругу, придётся напрячься, начать развиваться и инвестировать в себя. Здесь речь и про получение образования, и про оттачивание мастерства. Также важно не бояться заходить в новую нишу с младших позиций. Что это значит?

Возможно, поначалу придётся ассистировать, помогать бесплатно и набираться опыта на стажировках. Конечно, тут тоже порой возникают свои трудности. Если вы достигли определённых высот в других сферах, подобное «падение» может больно бить по самооценке. Но поверьте, такой путь быстро приведёт вас к росту в новом деле.

Чаще общайтесь с теми людьми, которые имеют активную жизненную позицию, учитесь смотреть на мир их глазами, перенимайте опыт и взгляды тех, кто увлечён своим делом и преуспел в нём. Проводите меньше времени с теми, кто прожигает свою жизнь в праздности и наполнен чувством безысходности, кто не стремится улучшать себя и мир вокруг.

Делайте больше того, что вас развивает, не ожидая за это оплаты. Не цепляйтесь за заведомо проигрышные сферы деятельности, где невозможно хорошо зарабатывать. Разберитесь в своих сильных сторонах и способностях. Делайте то, что у вас лучше получается. Тогда проблем с деньгами (при стабильной экономике) не возникнет.