Тренируемся на уличной спортплощадке. Комплекс упражнений для сильной спины

Спина – это самая большая группа мышц, прокачать её можно на любой спортивной площадке. Это тот случай, когда уличные тренировки точно предпочтительнее домашних. С помощью всего двух снарядов вы сможете дать организму эффективную нагрузку и ударно проработать мышцы спины.

Тренинг состоит из трёх упражнений, но приготовьтесь к тому, что легко не будет. Классические подтягивания широким хватом будут выполняться в четыре подхода на максимальное количество повторений. Тяга на брусьях и австралийские подтягивания также в четыре подхода, но по 15 раз. Для многих такая тренировка – серьёзное испытание, так что не забывайте про качественную разминку. Включайте видео и повторяйте за фитнес-тренером Максимом Калагуром!