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Упражнения для спины на улице без специального инвентаря

Тренируемся на уличной спортплощадке. Комплекс упражнений для сильной спины
Александр и Максим Калагур Виктор Обморнов
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Тренировка для прокачки спины на улице
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Брусья и турник помогут качественно проработать нужные вам мышцы.

Спина – это самая большая группа мышц, прокачать её можно на любой спортивной площадке. Это тот случай, когда уличные тренировки точно предпочтительнее домашних. С помощью всего двух снарядов вы сможете дать организму эффективную нагрузку и ударно проработать мышцы спины.

Тренинг состоит из трёх упражнений, но приготовьтесь к тому, что легко не будет. Классические подтягивания широким хватом будут выполняться в четыре подхода на максимальное количество повторений. Тяга на брусьях и австралийские подтягивания также в четыре подхода, но по 15 раз. Для многих такая тренировка – серьёзное испытание, так что не забывайте про качественную разминку. Включайте видео и повторяйте за фитнес-тренером Максимом Калагуром!

Интенсивную тренировку от Саши Калагура ищите здесь:
Всего 15 минут в день. Интенсивная интервальная тренировка на улице от Александра Калагура
Видео
Всего 15 минут в день. Интенсивная интервальная тренировка на улице от Александра Калагура
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