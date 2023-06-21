Тренируемся на уличной спортплощадке. Комплекс упражнений для сильной спины
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Брусья и турник помогут качественно проработать нужные вам мышцы.
Спина – это самая большая группа мышц, прокачать её можно на любой спортивной площадке. Это тот случай, когда уличные тренировки точно предпочтительнее домашних. С помощью всего двух снарядов вы сможете дать организму эффективную нагрузку и ударно проработать мышцы спины.
Тренинг состоит из трёх упражнений, но приготовьтесь к тому, что легко не будет. Классические подтягивания широким хватом будут выполняться в четыре подхода на максимальное количество повторений. Тяга на брусьях и австралийские подтягивания также в четыре подхода, но по 15 раз. Для многих такая тренировка – серьёзное испытание, так что не забывайте про качественную разминку. Включайте видео и повторяйте за фитнес-тренером Максимом Калагуром!
Интенсивную тренировку от Саши Калагура ищите здесь:
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