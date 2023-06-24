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25 цитат Будды, которые перевернут сознание и точно изменят вашу жизнь

25 цитат Будды, которые перевернут сознание и точно изменят вашу жизнь
Екатерина Салеева
25 цитат Будды, которые перевернут сознание
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Про принятие, осознанность, счастье и любовь.

Будда — духовный учитель, вдохновитель, основатель одной из трёх мировых религий. А ещё — тот, кого в интернете цитируют чаще всех. Пока одни обращаются к наставнику в поисках главных ответов на сложные вопросы, другие с недоверием и насторожённостью читают его изречения, сомневаясь в их достоверности.

Мы предлагаем примкнуть к первой группе. Одна из главных книг, где последователи собрали изречения Будды, называется «Дхаммапада». Помимо мудрых высказываний, в ней широко и ёмко описываются основные доктрины буддизма.

Произведение переиздаётся и по сей день. В нём можно найти ответы на все вопросы. Так считают буддисты. Хотя и здесь не может быть полной уверенности, что мы читаем изречения самого Будды… Но, если верить его же словам, главное — это мы сами. То, что именно нам важно услышать именно сейчас. Возможно, те самые слова вы найдёте прямо сейчас.

Фото: istockphoto.com

Отпусти то, что не принадлежит тебе. Освободившись, ты надолго обретёшь счастье и благо.
Нелепо думать, что кто-то, кроме тебя, сможет сделать тебя счастливым или несчастным.
Если, отказавшись от меньшего счастья, можно достичь большего, то пусть мудрый откажется от меньшего в надежде обрести большее.

Фото: istockphoto.com

Счастье не придёт к тем, кто не умеет ценить того, что уже имеет.
Большая гордость приведёт к падению, а смирение — к победе.
Созерцание — произведение добра. Дисциплина — произведение благословенной красоты.
Обрести спокойствие можно и с помощью психологии. Советы от эксперта здесь:
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Учитель приходит, когда ученик готов.
Всё, чем мы являемся, — это результат того, о чём мы думаем. Разум — это всё. Мысли материальны.
Не искажайте труды других и не портите своих.

Фото: istockphoto.com

Всё понять — значит всё простить.
Победить себя — это более великая задача, чем победить других.
Повторяйте бесконечно безупречное действие, и вашей религией станет мудрость.

Фото: istockphoto.com

Преврати свою жизнь в гирлянду красивых дел.
Доброта — инструктор мира.
Шесть дней для работы, один день для отдыха — идеальная комбинация.

Фото: istockphoto.com

Освободи душу от страха и зависти. Это важнейший шаг в обретении свободы.
Разум может достичь своего предела, когда он начинает задумываться о сути дела.
Не жадничай. Нет такой силы в мире, которая могла бы захватить вечное счастье.

Фото: istockphoto.com

Наши печали и раны исцеляются только тогда, когда мы прикасаемся к ним с состраданием.
Цепляться за чувство гнева — это как пить яд и ожидать, что вместо вас умрёт другой человек.
Внешний враг существует только тогда, когда гнев присутствует внутри тебя.

Фото: istockphoto.com

Истинная любовь рождается из понимания.
Если нужно что-то сделать, делай это от всего сердца.
Если ты по-настоящему любишь себя, ты никогда не сможешь причинить боль другому.
В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть сможет только любовь. Это вечный закон.
Что о внутреннем спокойствии писал бразильский писатель с мировым именем, читайте здесь:
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