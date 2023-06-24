25 цитат Будды, которые перевернут сознание и точно изменят вашу жизнь

Будда — духовный учитель, вдохновитель, основатель одной из трёх мировых религий. А ещё — тот, кого в интернете цитируют чаще всех. Пока одни обращаются к наставнику в поисках главных ответов на сложные вопросы, другие с недоверием и насторожённостью читают его изречения, сомневаясь в их достоверности.

Мы предлагаем примкнуть к первой группе. Одна из главных книг, где последователи собрали изречения Будды, называется «Дхаммапада». Помимо мудрых высказываний, в ней широко и ёмко описываются основные доктрины буддизма.

Произведение переиздаётся и по сей день. В нём можно найти ответы на все вопросы. Так считают буддисты. Хотя и здесь не может быть полной уверенности, что мы читаем изречения самого Будды… Но, если верить его же словам, главное — это мы сами. То, что именно нам важно услышать именно сейчас. Возможно, те самые слова вы найдёте прямо сейчас.

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Отпусти то, что не принадлежит тебе. Освободившись, ты надолго обретёшь счастье и благо.

Нелепо думать, что кто-то, кроме тебя, сможет сделать тебя счастливым или несчастным.

Если, отказавшись от меньшего счастья, можно достичь большего, то пусть мудрый откажется от меньшего в надежде обрести большее.

Фото: istockphoto.com

Счастье не придёт к тем, кто не умеет ценить того, что уже имеет.

Большая гордость приведёт к падению, а смирение — к победе.

Созерцание — произведение добра. Дисциплина — произведение благословенной красоты.

Учитель приходит, когда ученик готов.

Всё, чем мы являемся, — это результат того, о чём мы думаем. Разум — это всё. Мысли материальны.

Не искажайте труды других и не портите своих.

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Всё понять — значит всё простить.

Победить себя — это более великая задача, чем победить других.

Повторяйте бесконечно безупречное действие, и вашей религией станет мудрость.

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Преврати свою жизнь в гирлянду красивых дел.

Доброта — инструктор мира.

Шесть дней для работы, один день для отдыха — идеальная комбинация.

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Освободи душу от страха и зависти. Это важнейший шаг в обретении свободы.

Разум может достичь своего предела, когда он начинает задумываться о сути дела.

Не жадничай. Нет такой силы в мире, которая могла бы захватить вечное счастье.

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Наши печали и раны исцеляются только тогда, когда мы прикасаемся к ним с состраданием.

Цепляться за чувство гнева — это как пить яд и ожидать, что вместо вас умрёт другой человек.

Внешний враг существует только тогда, когда гнев присутствует внутри тебя.

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Истинная любовь рождается из понимания.

Если нужно что-то сделать, делай это от всего сердца.

Если ты по-настоящему любишь себя, ты никогда не сможешь причинить боль другому.

В этом мире ненависть никогда не искоренить с помощью ненависти. Победить ненависть сможет только любовь. Это вечный закон.