Антоха MC показал, что умеет на скейте
Хип-хоп исполнитель обожает этот вид спорта и посвящает ему свободное время. Кстати, совсем скоро артист выступит на VK Fest.
Приходите послушать Антоху МС на VK Fest в Санкт-Петербурге 1-2 июля!
Антоха MC показал, что умеет делать на скейтборде
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