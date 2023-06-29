Что такое чёрно-белое мышление: кому свойственно, чем мешает и как от него избавиться?

Чёрно-белое мышление (иногда также называемое полярным) — это тенденция видеть вещи и события в абсолютно положительном или отрицательном свете. Третьего не дано. Нет возможности различать «серые оттенки». При таком подходе человек стремится всё классифицировать, разбивать на категории «хорошо/плохо». Однако многие жизненные ситуации имеют нюансы. Окружающий мир не чёрно-белый. У каждого явления и события есть масса «оттенков». Как и зачем учиться их различать?

Анна Тэжик аналитический психолог, психосоматотерапевт, коуч Наличие подобной системы мировосприятия может повлечь ряд негативных последствий для человека, так как оно ограничивает способность видеть мир во всём его разнообразии и сложности. Когда мы смотрим только через призму двух крайностей, то упускаем множество возможностей и перспектив. Это может привести к неправильным решениям и ошибкам.

Почему мышление становится чёрно-белым?

1. Негативный опыт. Некоторые люди могут приходить к чёрно-белому мышлению из-за неудач в прошлом. Это ситуации, когда они столкнулись с несправедливостью, предательством, получили травму. Чёрно-белое мышление здесь помогает, выступая как механизм защиты от негативного опыта.

2. Стремление к простоте. Такое мышление может быть результатом нежелания усложнять себе жизнь. Человек не хочет «заморачиваться». Когда нужно принять решение, то быстрее и проще это сделать, когда не различаешь полутонов.

3. Недостаток опыта и знаний. Человек может принимать чёрно-белые решения и иметь подобные убеждения просто потому, что ему не хватает информации. Он не осознаёт, что жизнь более сложна и многогранна.

4. Низкий эмоциональный интеллект. Если мы не разбираемся в своих эмоциях и не можем понять других людей, то склонны упрощать восприятие мира и окружающих.

5. Социальное влияние. Окружение здесь имеет большое значение. Во-первых, если ребёнок растёт, впитывая чёрно-белое мышление, то, повзрослев, именно им он и будет обладать (с большой долей вероятности). Если же подобное мировосприятие сформировалось по иной причине, окружение может выполнять подкрепляющую функцию. Когда люди полностью разделяют твою точку зрения, зачем рассматривать альтернативу?

Это одни из самых распространённых причин того, почему люди прибегают к чёрно-белому мышлению. Но, разумеется, все мы уникальны и к каждому нужен индивидуальный подход.

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Почему такое мышление опасно?

Одна из распространённых проблем – развитие повышенной критичности и нетерпимости к чужим точкам зрения, а также восприятие других людей как «абсолютно плохих/хороших». Это снижает коммуникабельность и порождает конфликты. Влияние распространяется не только на социальные контакты с друзьями и коллегами, но и на близких.

Также при чёрно-белом мышлении могут возникать трудности с принятием неоднозначных ситуаций и решений. Человек будет склонен искать только хорошие и плохие варианты, игнорируя разумные компромиссы. Все мы сталкиваемся с трудными днями, но они всего лишь одна из деталей многогранного цикла нашей жизни. Однако человек с полярным мышлением, скорее всего, будет воспринимать их как катастрофу вселенского масштаба.

Чёрно-белое мышление может делать человека более склонным к стрессу и повышать его тревожность. Он ведь не осознаёт сложностей и нюансов реальной жизни. Всё воспринимается в крайних проявлениях. Это напрямую влияет как на психологическое, так и на физическое состояние.

Ещё один важный момент — такое мировоззрение лишает нас возможности учиться на ошибках, ведь они воспринимаются как абсолютное поражение. Человек просто не может проанализировать информацию и посмотреть со всех точек зрения.

Избавление от подобного мышления позволяет видеть мир во всей его сложности, оставаться открытым и готовым к новым идеям. Мы получаем возможность развивать свою эмпатию и понимание других людей, а также принимать более обоснованные и взвешенные решения.

По сути, чёрно-белое мышление – это когнитивное искажение, проявляющееся склонностью видеть мир в категориях абсолютного добра и зла, правильного и неправильного. Речь про механизм формирования и сохранения дезадаптивных убеждений. Это как раз и относится к подобным искажениям. Поэтому зачастую с данной проблемой работают когнитивно-поведенческие психотерапевты.

Фото: istockphoto.com

Как бороться с чёрно-белым мышлением?

Итак, с какими же запросами обычно обращаются клиенты, страдающие от такого мировоззрения? То есть – как именно оно портит жизнь людям?

Типичные проблемы:

отсутствие толерантности и конфликты из-за неспособности понять противоположную позицию;

трудности в коммуникациях на работе;

неспособность проявить гибкость;

игнорирование ошибок в своём поведении, так как они кажутся «совсем плохими»;

неумение находить компромиссы.

Поэтому здесь самое важное – учиться мыслить критически, объективно и гибко. Нужно стараться учитывать положительные и отрицательные стороны людей и событий, видеть нюансы и детали, не давать поспешных оценок. Это разовьёт умение находить решения, избегать конфликтов и снизит уровень стресса.

Фото: istockphoto.com

Пошаговый план:

1. Осознайте наличие у себя чёрно-белого мышления. Попробуйте посмотреть на ситуации вокруг себя с разных сторон и понять, что мир не всегда является простым и однозначным.

2. Старайтесь придерживаться открытого мышления и не делать поспешных выводов. Помните, что большинство ситуаций могут иметь множество причин и последствий и не всегда всё так просто.

3. Не бойтесь задавать вопросы и искать информацию. Чем больше информации вы имеете, тем легче будет понимать ситуацию и принимать обоснованные решения.

4. Попробуйте научиться видеть разные оттенки серого и не ставить себе жёстких рамок. Жизнь состоит из множества нюансов. Чем быстрее вы научитесь их замечать, тем больше возможностей откроется перед вами.

5. Развивайте свою эмпатию и умение понимать других людей. Чёрно-белое мышление часто связано с плохо развитым эмоциональным интеллектом. Работа в этом направлении поможет вам стать более открытым и терпимым человеком.

6. Наконец, помните, что подобное мировоззрение – лишь один из многих мыслительных шаблонов, которые могут быть присущи человеку. Старайтесь разнообразить свой взгляд на мир и не бойтесь экспериментировать с новыми идеями и подходами.

Теперь вы знаете, что такое чёрно-белое мышление и чем оно опасно. Теперь, когда возникает порыв что-то отрядить в однозначно плохое или хорошее, задавайте себе уточняющие вопросы. Действительно ли вы учли все возможные нюансы и детали? Возможно, поначалу это будет сложно, но помните, что главное — осознание проблемы и желание найти пути решения. Если делать маленькие шаги к своей цели, то результат обязательно будет. Ваш мир станет разноцветным.