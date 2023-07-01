Нейрокоуч рассказала, что такое субъективный возраст и как запустить внутреннее омоложение

Кира Феклисова — о том, что не связано с датой рождения в паспорте.

Кира Феклисова нейрокоуч Субъективный возраст человека – это то, на сколько лет мы себя ощущаем, без привязки к дате рождения. Чем моложе мы себя чувствуем, тем дольше и лучше живём. И исследователи уже готовы ответить на вопрос о том, что же формирует субъективный возраст. Давайте разбираться.

Субъективный возраст связан с нашими эмоциями, здоровьем и долголетием. Он зависит от напряжённости, событийной наполненности жизни и самореализации человека. В психологическом времени мы можем как стареть, так и молодеть.

При чём тут ваш темперамент?

Дело в том, что существует взаимосвязь между типом темперамента и восприятием единицы времени.

Для холериков характерно опережение субъективно переживаемого времени по сравнению с реальным. Всегда наблюдается его острый дефицит. Они спешат везде: и внутри себя, и во внешнем проявлении.

Для сангвиников также свойственно опережение субъективно переживаемого времени. Они постоянно стремятся в будущее и хотят успеть как можно больше. Однако по скорости они уступают холерикам.

У меланхоликов субъективное время синхронизовано с объективным. Они максимально пребывают в своём возрасте и чувствуют время.

Субъективное время флегматиков отстаёт от объективного. Поэтому движется оно медленно и равномерно. В жизни такого человека всегда хватает времени. Он ориентирован в прошлое, а к изменениям привыкает с большим трудом.

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«В 10 лет я чувствовала себя взрослой. Теперь, приближаясь к 65, ощущаю себя лет на 40 или даже меньше. Иногда даже моложе собственной дочери, а ей 37», — делится Полина.

А вот Лариса, наоборот, жалуется на свой внутренний возраст: «Мне 25, я молодая и симпатичная, но чувствую себя дряхлой старухой. Почему?..»

Всё дело в том, что наше подсознание игнорирует время. Для него его просто не существует. Кристиан Гельсон, профессор психологии Анжерского университета, в своей книге «Маленькая психология возраста» пишет: «Психологический возраст практически никогда не идёт в ногу с биологическим.

Чувствовать себя молодым или старым — это не вопрос возраста. Детские комплексы и желания живут в нас всю жизнь. Нам, взрослым, приходится договариваться с тем игривым, любознательным, ищущим приключений ребёнком, который живёт в нас всю жизнь».

Чем старше, тем моложе. Чем моложе, тем старше

Французский исследователь и профессор маркетинга Университета Париж-Дофин Денис Гуе считает, что «подростки любят себя «старить», чтобы получить бóльшую автономию и свободу и чтобы их чаще воспринимали всерьёз. Начиная с 35 лет мы, наоборот, чувствуем себя намного моложе. Получается, что чем ты старше, тем моложе».

Для подростков время тянется слишком медленно, потому что они хотят побыстрее добиться самостоятельности. Для взрослых время летит с невероятной скоростью. А вот пожилой человек думает, что вместо реальных 50–60 лет его жизни прошло всего 25–30.

Подсчитать субъективный возраст непросто. Это величина непостоянная: его восприятие меняется в зависимости от настроения и обстоятельств. Сегодня вы ощущаете себя на пять лет старше, потому что устали и раздражены. Но как только отдохнёте, почувствуете себя на свой возраст. Когда в вашу жизнь приходят приключения, вдохновение и радостные события, вы чувствуете себя моложе. В этом субъективный возраст похож на счастье. Оно меняется в разные дни: в плохие показатели ниже, в хорошие – выше. Даже несколько часов могут улучшить или ухудшить результат.

Фото: istockphoto.com

Как запустить процесс омоложения?

Здоровье

Согласно исследованиям, основные факторы, увеличивающие субъективный возраст – это головные боли, бессонница, одышка, индекс массы тела, а также убеждение человека, что он неспособен влиять на своё состояние. Это показывает, что именно стоит улучшить уже сейчас. Больше двигаться, отказаться от курения и алкоголя и соблюдать здоровую диету, следить за своим психологическим здоровьем.

Близкие отношения

Представление, насколько хорошим будет ваш секс через 10 лет, влияет на ощущение возраста. Этот параметр входит в топ-10 психомаркеров старения. Хороший секс предполагает привязанность и близость. А значит, если через 10 лет он останется хорошим, то в будущем вы не окажетесь одни. Надо сказать, что и семейное положение почти столь же важно, как сексуальная жизнь через 10 лет.

Открытость и оптимизм

У общительных и открытых новому людей, которые способны во всём видеть положительный аспект, более низкий субъективный возраст. Возможно, оптимистичным экстравертам просто легче знакомиться с людьми и поддерживать близкие отношения. А может быть, они оптимистично смотрят на собственное старение и на будущее в целом. В любом случае, изменяя своё сознание, мы меняем свой возраст и восприятие мира.

Фото: istockphoto.com

Большая цель

Когда у человека есть цель, он молодеет душой и телом. Рано встаёт, становится более активным, его глаза начинают сиять. Он полон энтузиазма. Гормональный фон меняется. Человек выглядит более привлекательным в глазах окружающих. К нему тянутся люди, он становится более активным и полным энергии. Вспомните себя в 18–20 лет, когда вы чего-то очень хотели и шли к этой цели. Вас было невозможно остановить. Примерно такая программа 18–20-летнего вас включается внутри, если удастся найти большую цель.

Спокойное состояние

Стресс является основным фактором, способствующим старению субъективного возраста, поэтому его снижение в повседневной жизни также может быть одним из способов внутреннего омоложения.

Для этого подойдут практики дыхания, медитации, йога, прогулки на свежем воздухе, общая физическая активность. А также – аффирмации на тот возраст, на который вы хотите выглядеть.

«Многочисленные результаты показывают, что «люди, которые чувствуют себя моложе своего хронологического возраста, более здоровы, а также живут дольше», – говорит Анна Э. Корнадт, доктор философии, профессор кафедры поведенческих и когнитивных наук Люксембургского университета.