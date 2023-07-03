Что ждёт российскую индустрию фитнеса? Главные тренды, динамика развития и цены

Вместе с экспертом разбираемся, что сейчас происходит и с чем пришлось столкнуться тренажёрным залам.

Евгений Одношевин директор по развитию 1С: Фитнес клуб Более 50% россиян оценивают свой образ жизни как здоровый, следует из опроса, проведённого ВЦИОМ в конце мая текущего года. При этом молодёжь в большей степени придерживается противоположного мнения: свыше 60% опрошенных в возрасте до 24 лет не считают, что ведут здоровый образ жизни.

Более 50% россиян оценивают свой образ жизни как здоровый, следует из опроса, проведённого ВЦИОМ в конце мая текущего года. При этом молодёжь в большей степени придерживается противоположного мнения: свыше 60% опрошенных в возрасте до 24 лет не считают, что ведут здоровый образ жизни.

Какие привычки человека говорят о рациональном подходе к состоянию организма? В апреле Минздрав РФ подготовил памятку по здоровому образу жизни, в основу которой легли три базовые правила: регулярный профосмотр, сбалансированное питание и физическая активность. Людям, склонным к сидячему образу жизни, – а именно эта проблема типична для современной молодёжи – эксперты рекомендуют интенсивные занятия спортом длительностью не менее часа в неделю.

По данным исследования ЦСП «Платформа» и Минспорта РФ, почётное место самого популярного и доступного вида занятий спортом занимают ходьба и бег, которые практикуют 24% физически активных людей. Далее следуют плавание и фитнес – на них приходится 16% и 14%, соответственно.

Как российская индустрия фитнеса справляется с вызовами?

Если бег на свежем воздухе привлекает особой пользой для здоровья, тренировки в фитнес-клубах дают возможность более широкого выбора упражнений. Посетитель таких объектов может пользоваться индивидуальными программами или же посещать групповые занятия.

В последние годы российская индустрия фитнеса пережила сразу несколько болезненных ударов. Первым серьёзным вызовом стала пандемия коронавируса и связанные с ней запреты. По подсчётам аналитиков, в 2020 году выручка сетевых фитнес-центров упала на 11%, тогда как несетевые клубы потеряли более 30%.

Сетевые центры и клубы премиум-класса легче адаптировались к новым условиям пандемийного периода, тогда как другие пытались выживать, развивая новые типы услуг.

Неслучайно именно в 2020 и 2021 годах онлайн-тренировки стали пользоваться колоссальным спросом, а сдача тренажёров в аренду превратилась для многих клубов в спасительный источник дополнительного дохода. В прошлом году российский рынок услуг в сфере фитнеса начал восстанавливать утраченные позиции, и в скором времени число клиентов почти приблизилось к уровню 2019 года. Увеличилось и количество фитнес-клубов, правда, во многом за счёт небольших объектов.

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Между тем в прошлом году отрасль снова начало штормить, но уже по другой причине. В результате введения санкций компании, которые поставляли оборудование для фитнес-клубов, были вынуждены переключиться на обходные пути транспортировки грузов. Время доставки значительно увеличилось, как и стоимость самого оборудования, что, в свою очередь, сказалось на ценах на клубные карты. Если раньше на доставку грузов уходило меньше месяца, сегодня получить оборудование можно не раньше, чем через три месяца.

Отдельную проблему представляет покупка деталей для ремонта снарядов. Китайские комплектующие присутствуют на рынке, но они не покрывают всех потребностей. По оценкам экспертов, порядка 60% объектов фитнеса в России сталкиваются с проблемами при сервисном обслуживании тренажёров западного производства и поиске запчастей для них. В этой ситуации получило распространение такое явление, как «фитнес-каннибализм» — использование запчастей вышедшего из строя оборудования.

Фото: istockphoto.com

Что происходит в фитнес-индустрии в России?

И всё же российская фитнес-индустрия демонстрирует устойчивость к новым вызовам. Вопреки трудностям, в последний год прослеживается рост объёма рынка и количества посещений объектов фитнеса.

Максим Боровиков управляющий партнёр аналитической компании FitnessData Начало 2023 года можно назвать успешным для российской индустрии фитнеса. Отсутствие новых потрясений и стабилизация ситуации с реальными доходами населения положительно повлияли на рынок. – говорит эксперт. – В марте текущего года объём рынка фитнес-индустрии России превысил 18,2 млрд рублей, увеличившись к февралю на 8,2%, к марту 2022 года на – 18%. Лучшие темпы прироста в марте были характерны для Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Самарской областей.

Всплеск активности пришёлся на март, после чего началась тенденция замедления роста рынка фитнес-услуг. Несмотря на это, показатели 2023 года выше прошлогодних.

Максим Боровиков: В апреле 2023 объём рынка фитнес-индустрии России составил 16,7 млрд рублей, что на 8% меньше по сравнению с мартом, но всё ещё на 13% выше, чем в апреле прошлого года. – отметил он. – Лучшие темпы прироста в Краснодарском крае в связи с началом летнего сезона, а также в Иркутской области, Санкт-Петербурге, Москве и Свердловской области. В мае темпы роста рынка традиционно оказались ниже, чем в апреле и марте – сказываются длинные майские праздники и начинается сезонный летний спад. Объём рынка отрасли в последний месяц весны составил 14,3 млрд рублей, что на 14,6% ниже, чем в апреле 2023 года, но всё ещё выше, чем в мае 2022 года на 9%.

Показатель / период 2023 года Март Апрель Май Объем рынка, млрд руб. 18,2 16,7 14,3 Изменение относительно аналогичного периода предыдущего года, % 18% 13% 9% Прирост к предыдущему месяцу, % 8,2% -8% -14,6%

Как обстоят дела с ценами?

Как обстоят дела с ценами на клубные карты и что представляет собой среднестатистический активный посетитель фитнес-клуба?

По данным аналитической системы 1С: Фитнес клуб, самая высокая посещаемость фитнес-клубов в России за последние полгода пришлась на середину марта. К маю этот показатель снизился на 33%. В тот же период 2022 года майский спад посещаемости фитнес-клубов был меньше и короче по времени. Объясняется это тем, что прошлый год стал этапом восстановления отрасли после кризиса коронавируса. Для сравнения, с марта по май 2021 года падение уровня посещаемости фитнес-клубов достигло 32%.

Фото: istockphoto.com

Краткосрочные членства пока в приоритете

Если говорить о продажах клубных карт, в период с марта по май текущего года этот показатель упал на 35%. Исключение составили два скачка роста в конце марта и апреля, что можно отнести на счёт сезонных колебаний и маркетинговых акций, проводимых фитнес-клубами. Однако с начала мая тенденция изменилась, и спрос на членства не только отыграл падение, но и превысил мартовские показатели.

Весной 2021 и 2022 годов прослеживался похожий тренд, и заканчивался он заметным ростом продаж клубных карт в июне. Таким образом, в ближайшее время можно прогнозировать возможное увеличение спроса на членства в российских фитнес-клубах. При этом в текущем году увеличение продаж в этом секторе происходит в большей степени за счёт продлений уже существующих карт, тогда как в 2022 году превалировали покупки новых.

Фото: istockphoto.com

С точки зрения срока действия краткосрочные членства от одного до двух месяцев традиционно лидируют по числу продаж. И это неудивительно, ведь такой формат даёт клиенту больше гибкости и позволяет без финансовых потерь отказаться от дальнейшего посещения клуба. Годовые членства обычно обходятся дешевле месячных, но требуют оплаты за весь год, даже если держатель карты перестаёт посещать фитнес-клуб.

В качестве сдерживающего фактора можно назвать увеличение стоимости услуг фитнес-клубов. В период с марта по май текущего года ежемесячные членства подорожали в среднем на 14% с 2386 до 2754 рублей. Однако в июне, когда началась тенденция роста посещаемости фитнес-клубов, цены упали на 19% до 2244 рублей.

Весной стоимость клубных карт от шести до 11 месяцев выросла на 14% до 2038 рублей в месяц, а годовое членство подорожало на 8% до 1516 рублей в месяц. С начала лета цены на полугодовые и годовые карты также начали снижаться. Примечательно, что в аналогичный период 2022 года цены на эти услуги оставались в целом без изменений, за исключением краткосрочных карт, которые подорожали более чем на 20%.

Фото: istockphoto.com

Главная причина роста стоимости членств в 2023 году заключается в удорожании оборудования и комплектующих. При этом фитнес-клубы, скорее всего, возьмут курс на постепенное повышение цен, если платёжеспособность населения будет снижаться. Ведь в таком случае расходы в сфере услуг и на спорт в частности одними из первых попадают под сокращение в семейных бюджетах.

Портрет типичного посетителя

Женщины по-прежнему остаются наиболее частыми посетителями фитнес-клубов. Представительницы слабого пола не только тренируются чаще и в большем количестве, но и приоритеты у них другие. В связи с этим всё больше получает распространение такой формат, как женский фитнес-клуб, адаптированный под особенности организма женщин.

С точки зрения частоты посещений тренажёрных залов молодёжь проявляла чрезвычайную активность в марте, но к началу лета энтузиазм молодых людей и девушек пошёл на спад. В то же время увеличилась доля клиентов в возрасте от 25 до 44 лет, которые сегодня составляют костяк активных пользователей фитнес-услуг.

Фото: istockphoto.com

Что ждёт российскую индустрию фитнеса?

В ближайшее время значительных объёмов госинвестиций в популяризацию спорта в России ожидать не стоит. В этих условиях развитие индустрии, скорее всего, будет проходить за счёт диверсификации услуг, автоматизации бизнеса и продвижения медицинского фитнеса. Помимо непосредственно занятий фитнесом, всё больше клубов будут предлагать своим клиентам и другие направления, такие как плавание в бассейне и косметологические услуги.

С другой стороны, кризис коронавируса стимулировал развитие медицинского фитнеса. Интерес населения к здоровью значительно возрос, как и потребность в реабилитации. По этой причине можно предположить, что в дальнейшем фитнес-клубы будут делать больший акцент на программах медицинского фитнеса и расширении парка кардиотренажёров.

Другой важный тренд – спрос на автоматизацию. Там, где раньше требовался более дорогостоящий труд человека, сегодня работает компьютерная программа. Автоматизация документооборота и других рутинных процессов взаимодействия с клиентом снимает нагрузку с администраторов и коммерческого отдела. Снижаются затраты, экономится время сотрудников и повышается качество обслуживания клиента – всё это приводит к росту прибыли фитнес-клуба.