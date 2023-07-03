Разбираемся в формуле, делаем замеры и не расстраиваемся, если что-то идёт не так.

Золотое сечение в теле человека: как понять, насколько ваша внешность далека от идеала?

Анна Осадчая культуролог, фотограф Золотое сечение работает везде. Именно оно определяет то, насколько привлекательна внешность человека, исходя из пропорций. Чтобы разобраться в этом подробнее, предлагаю начать с формул, узнать про маску Марквардта, а затем порассуждать на тему красоты более глобально.



Кстати, ещё в самом конце вас ждёт бонус — советы по использованию принципов золотого сечения в фотографии.



Что такое золотое сечение?

Золотое сечение — это математическое соотношение, которое возникает при делении отрезка на две части таким образом, чтобы отношение меньшей к большей было равно отношению большей ко всему отрезку. Равняется оно приблизительно 1,618. Это гармоничная пропорция, которая используется в искусстве и архитектуре, но не только там.

Формула золотого сечения выражает соотношение между двумя частями отрезка, разделённого в пропорции золотого сечения. Это соотношение равно приблизительно 1,61803398875, но обычно обозначается как символ «φ» (по имени греческого скульптора Фидия).

Итак, выглядит это следующим образом:

a / b = (a + b) / a = φ, где «а» и «b» — это две части отрезка, разделённого в пропорции золотого сечения, а «φ» — постоянное значение, равное соотношению двух частей отрезка, которое определяет золотое сечение.

Слишком сложно? Тогда можно просто запомнить принцип золотого сечения: меньшая часть относится к большей, как большая — ко всему целому. Чтобы было понятнее, попробуем разобраться на примере внешности человека. Эта тема интересна всем, ведь каждому хочется знать, насколько он привлекателен.

Фото: istockphoto.com

Золотое сечение лица: как измерить

Итак, применительно к внешности человека золотое сечение — это пропорции черт лица. Если они укладываются в формулу, то внешний вид будет привлекательным для окружающих.

Чтобы понять, насколько вы близки к идеалу, нужно провести следующие манипуляции и замеры:

1. Разделите лицо на три равные части: от линии роста волос до бровей; затем от этой отметки до кончика носа; теперь отсюда и до подбородка.

2. Измерьте расстояние от линии волос до начала бровей и от начала бровей до кончика носа. Расстояния должны быть равными.

3. Разделите расстояние от начала бровей до конца носа на две одинаковые части. Точка, в которой происходит разделение, будет соответствовать месту, где должен находиться конец бровей.

4. Измерьте расстояние от конца носа до подбородка и разделите его на две равные части. Точка, в которой происходит разделение, будет соответствовать месту, где должен находиться конец подбородка.

5. Проверьте, чтобы расстояние от начала бровей до конца носа было равно расстоянию от конца носа до подбородка.

Фото: istockphoto.com

Человек в золотом сечении: общие пропорции

Пропорции золотого сечения в теле мужчины и женщины могут немного отличаться, но в целом они следующие.

Лицо. Расстояние от лба до кончика носа должно быть равно отрезку от кончика носа до подбородка.

Глаза. Расстояние между ними должно быть равно ширине одного глаза.

Рот. Расстояние от нижней губы до подбородка должно быть равно расстоянию от верхней губы до носа.

Тело. Расстояние от пупка до земли должно быть равно расстоянию от него же до верхней части головы.

Маска золотого сечения

О чём речь? Если вам лень измерять и считать, то можно просто наложить на изображение лица маску Марквардта. О ком речь? Стивен Марквардт – американский пластический хирург, который занимается изучением пропорций лица. Он помогает людям исправлять эстетические дефекты, возникшие в результате травм, болезней или врождённых аномалий.

Одно из достижений Марквардта – разработка шаблона для определения идеальных пропорций лица, согласно формуле золотого сечения. Это и есть «маска Марквардта». Она состоит из многоугольников, стороны которых соотносятся друг с другом в той самой пропорции — 1 к 1,618.

Чем точнее линии лица укладываются в этот шаблон, тем ближе внешность к идеалу. Чтобы проверить, можно попробовать наложить маску на своё фото (как это делают с изображениями знаменитостей).

Фото: istockphoto.com

Если маски нет, то можно повторить расчёты, которые в ней заложены. Для этого необходимо разделить лицо на несколько геометрических фигур, каждая из которых имеет свои определённые соотношения.

Одной из основных является квадрат, определяющий размеры лица. На нём можно отметить несколько ключевых точек, которые будут использоваться для дальнейших расчётов.

Например, верхняя граница квадрата соответствует кромке роста волос, а нижняя — подбородку. Горизонтальная линия, которая делит квадрат на две равные части, соответствует линии глаз. Вертикальная линия, которая делит квадрат на две равные части, соответствует линии носа.

Для расчёта пропорций носа Марквардт предложил следующие формулы:

Размер носа должен составлять одну треть ширины лица. Размер носа в области крыльев должен быть равен размеру продольного разреза глаз. Угол между спинкой носа и линией лба должен составлять 35 градусов. Угол между верхней губой и колумеллы у женщин не должен превышать 105 градусов, а у мужчин — 95 градусов.

Итак, исследования показали, что чем ближе человеческое лицо к шаблону Марквардта, тем более он привлекателен для окружающих. Его черты приятны глазу. Внешность в целом к себе располагает.

Фото: istockphoto.com

Тут важно понимать ряд моментов. Формула золотого сечения хоть и является достаточно точным инструментом для оценки внешности, но всё же не учитывает многих нюансов. Например, она не может быть применима ко всем расам и национальностям. Но самое главное – здесь даётся лишь один подход к понятию красоты. Всё-таки мы имеем дело с весьма неоднозначной темой.

Стоит ли расстраиваться, если вы никак не укладываетесь в эти формулы? Разумеется, нет. Красота – это субъективное понятие. Есть ещё и индивидуальность. Каждый человек уникален и по-своему красив.

Где ещё используют правило золотого сечения?

Список возможных областей применения этой формулы огромен, ведь, по сути, речь о создании гармонии. В каких сферах без неё точно никуда?

1. Архитектура. Данный метод позволяет создавать эстетически привлекательные формы.

2. Дизайн: графический, веб-, интерьерный, ландшафтный, промышленный. Здесь золотое сечение позволяет создать баланс в композиции.

3. Музыка. Разумеется, тут тоже никуда без гармонии. Музыкальные произведения, которые можно слушать бесконечно, создаются с использованием описанного принципа.

4. Живопись. Здесь всё точно очевидно. Именно по золотому сечению выстраиваются пропорциональные формы и композиция. Сюда же стоит включить и анимацию.

5. Фотография. Как получается эстетически привлекательный кадр? Кажется, вы уже догадались. Но, так как с фотокамерой мы сейчас неразлучны, предлагаю небольшой мастер-класс. Как здесь использовать принцип золотого сечения? Ловите четыре совета.

Фото: istockphoto.com

4 совета для создания гармоничных кадров:

1. Разместите главный объект фотографии в точке пересечения линий, соответствующих золотому сечению. Это поможет создать более сбалансированную и привлекательную композицию.

2. Используйте золотое сечение для размещения горизонта в кадре. Пусть он проходит по той самой линии. Композиция будет более гармоничной.

3. Находите с его помощью наиболее интересные ракурсы. Например, если вы фотографируете человека, попробуйте разместить его глаза на линии, соответствующей золотому сечению. Так кадр станет динамичным и эстетически привлекательным.

4. Используйте данный принцип для размещения элементов в кадре. Например, если вы фотографируете пейзаж, пусть деревья или другие объекты окажутся на линиях, соответствующих золотому сечению.

Желаю вам видеть красоту во всём и стремиться её создавать.