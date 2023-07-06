Упражнение легендарного американского культуриста. Что такое подтягивания Винса Жиронды?

Винс Жиронда – некогда великий американский культурист. Он прославился и закрепился в истории мирового спорта благодаря специальной технике подтягиваний, которую разработал для тренировок. Как правило, такие упражнения создаются бодибилдерами для бодибилдеров, потому что они требуют серьёзных усилий. Так что для кого-то этот материал станет методичкой по выполнению, а для кого-то – мотивацией становиться лучше.

Екатерина Кравченко топ-тренер сети фитнес-студий World Class «Подтягивания Жиронды названы в честь бодибилдера и тренера звёзд шоу-бизнеса. Выполнение этого упражнения требует большой физической подготовки от спортсмена».

Что такое подтягивания Жиронды?

В отличие от привычных подтягиваний, эти выполняются обратным хватом. Вообще, такая техника не приветствуется при подтягиваниях, но только не в этом случае, потому что мы тянемся к перекладине не подбородком, а грудью, причём максимально высоко. Так, чтобы бицепс получал максимальную нагрузку.

При этом само по себе упражнение достаточно сложное, его смогут осилить лишь спортсмены с развитыми мышцами, так как амплитуда значительно увеличивается в сравнении с другими разновидностями подтягиваний. Подкачанные мышцы – это так называемая база, которая позволяет вам выполнять сложные упражнения, без неё сделать что-то вряд ли получится, на одном желании далеко не уедешь.

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Какие мышцы работают при выполнении подтягиваний Жиронды?

Несмотря на то что техника классического варианта упражнения отличается от модернизированного, это по-прежнему всё те же подтягивания. Так что и работающие мышцы всё те же, что и при любых других подтягиваниях. Активно задействуются широчайшая, трапециевидная, двуглавая, дельтовидная и ромбовидная мышцы.

Техника выполнения подтягиваний Жиронды

Перед тем как приступать к выполнению, в обязательном порядке проведите разминку, и да, это нужно делать даже перед подтягиваниями. Само по себе упражнение сложное, так что мышцы должны быть в тонусе.

Техника выполнения

Возьмитесь обратным хватом за перекладину чуть шире плеч.

На выдохе подтяните себя, опуская лопатки и толкая грудную клетку вверх к перекладине.

Вам нужно чуть отклониться назад и довести до касания грудиной перекладины (в обычных подтягиваниях нужно подтянуться до подбородка).

На вдохе медленно вернитесь в исходное положение.

Кому подходят подтягивания Жиронды?

Как мы уже говорили, это упражнение подойдёт не каждому, а возможно, даже не каждому второму. Оно под силу лишь опытным атлетам и культуристам с внушительным стажем в тренировках. Новичкам в мире спорта, как бы ни хотелось, мы не рекомендуем эту разновидность подтягиваний, никакой пользы вы из этого упражнения не извлечёте. Всё нужно делать равномерно: для начала поработайте над мышечным каркасом, который позволит вам подтягиваться таким экзотическим способом.

Польза и вред подтягиваний Жиронды

Что касается плюсов, то самый весомый, пожалуй, это бóльшая амплитуда движения, нежели у обычных подтягиваний, а это значит лишь одно – большее задействование мышц в упражнении.

Екатерина Кравченко: Вреда от этого упражнения никакого. Только не путайте с минусами, которые уже перечислены выше.

Чем заменить подтягивания Жиронды?

Екатерина Кравченко: Если не получилось подтянуться, как завещал Винс Жиронда, не расстраивайтесь, у всего всегда есть альтернативные варианты.

Если вы пока не готовы выполнять упражнения такого уровня сложности, то искать похожие, которые задействуют те же группы мышц, необязательно. Вы же читаете этот материал, чтобы научиться подтягиваться, как Винс Жиронда. Так что можете попробовать выполнить это упражнение с резинкой, закрепив её на перекладине и встав на неё ногами. Резинка будет выталкивать вас наверх, поэтому и подтягиваться станет значительно проще. Если вы занимаетесь в зале, попробуйте найти тренажёр гравитрон. Он совмещает в себе одновременно брусья и турник. Также там есть выдвижная платформа, на которую вы сможете встать, чтобы подтягиваться в упрощённом формате.