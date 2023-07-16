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Врач назвала опасные для здоровья сферы деятельности

Какие сферы деятельности считаются самыми опасными для здоровья? Отвечает врач
Ирина Дворкина
Врач назвала опасные для здоровья профессии
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Эти специальности могут привести к необратимым последствиям.
<a href="https://www.championat.com/authors/4893/1.html">Ирина Дворкина</a>
Ирина Дворкина
врач общей практики, экс-директор фонда «Гилель» в Саратове

Разберёмся, как некоторые профессии могут влиять на наше здоровье.

Наверняка многие из вас хотя бы раз слышали о Марии Склодовской-Кюри, первой женщине, получившей Нобелевскую премию. Она работала с радиоактивными элементами, и это определило её жизнь: причиной смерти стало тяжёлое заболевания крови, вызванное длительным воздействием радиоактивного облучения.

Сейчас наука ушла далеко вперёд, и были выработаны меры безопасности, но всё равно работа с радиоактивными элементами относится к категории профессиональной вредности. Зачастую они связаны с условиями или предметом нашей работы, и не всегда эти факторы очевидны.

Шахтёр

Одно из заболеваний, которое поражает людей, работающих с кварцем — лёгочный силикоз. Оно характерно для шахтёров, десятки лет работающих с диоксидом кремния.

Фото: istockphoto.com

Мелкий песок любит оседать в лимфоузлах, и на томограмме появляется характерный симптом «яичной скорлупы». С годами этот процесс может приводить к фиброзу, избыточному разрастанию соединительной ткани с появлением рубцовых изменений.

Строитель

Ещё с одной профессиональной болезнью лёгких связаны строители, которые подвергаются риску воздействия асбеста (волокнистый материал). Длительное воспаление и рубцевание легких (асбестоз) тоже развивается с годами: симптомы проявляются после 20 или 30 лет работы.

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Опасность постоянного контакта с асбестом в том, что это важный фактор риска развития рака лёгких и рака плевры. Для курящих строителей риск развития заболевания повышается в 65 раз!

Стюардесса

Частые длительные перелёты связаны с тромбозами и варикозом — одной из профессиональных болезней стюардесс. Тромбоз — это заболевание, при котором кровяной сгусток перекрывает кровоток в сосуде.

Фото: istockphoto.com

К этому приводит пониженное давление на борту самолёта, повышая густоту крови. Влияет и униформа стюардесс: чаще всего женщины ходят в обуви на каблуке, из-за чего нагрузка на сосуды получается неравномерной и развивается варикозное расширение вен.

Пивовар

Одна из профессиональных вредностей пивоваров не алкоголизм, а грибковое заболевание аспергиллёз. Грибы аспергиллы живут везде: в воздухе, почве, на растениях, коже человека и животных. Опасность они представляют в основном на производствах, где перерабатывается загрязнённое сырье, например, на пивоваренном заводе.

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Аспергиллёз осложняет течение аллергии, ринита, бронхита и других заболеваний дыхательной системы. А при длительно сниженном иммунитете приводит к воспалительным изменениям в лёгких и гибели лёгочной ткани.

Асфальтоукладчик

В результате длительной работы с отбойным молотком у асфальтоукладчиков развивается вибрационная болезнь. Воздействие интенсивной вибрации сначала приводит к изменению в нервных сплетениях сосудов рук. Из-за этого страдает кровообращение в мелких, а потом и в крупных сосудах, нарушение происходит в свёртывающей системе крови.

Фото: istockphoto.com

Сначала руки немеют и мёрзнут за счёт спазма сосудов, а при продолжении работы появляются сильные боли в руках, которые перерастают в проблемы с давлением, головной болью и бессонницей. После длительного перерыва болезненность полностью исчезает.

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