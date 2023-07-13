Суперкубок по футболу в Казани: где остановиться, что поесть и посмотреть за выходные

В этом году матч за Суперкубок России по футболу впервые пройдёт в Казани, на «Ак Барс Арене». 15 июля тут встретятся чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка страны ЦСКА. Столица Татарстана уже готовится встречать болельщиков, а мы составили гид по городу. Рассказываем, как добраться до Казани, где там жить, что есть и как провести свободное время.

Как добраться

Из Москвы

Елена Шелехова руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip «Быстрее и проще всего добираться в столицу Татарстана на самолёте: билет туда-обратно в июльские выходные обойдётся примерно в 9000 рублей, рейс прямой, лететь 1 час 35 минут».

Ещё один вариант – доехать на поезде. Это хоть и дешевле (билет в одну сторону стоит от 1600 рублей), но гораздо дольше: в пути проведёте 11–13 часов. Примерно столько же займёт путешествие на рейсовом автобусе (билеты в одну сторону также около 1600 рублей) или на личном авто (ехать по трассе М7 через Нижний Новгород).

Из Санкт-Петербурга

Из Северной столицы в Казань также летают прямые рейсы: 2 часа 15 минут в воздухе — и вы на месте. Билеты на выходные, когда пройдёт матч, сейчас стоят около 15 000 рублей.

Дешевле можно доехать на поезде: поездка на фирменном составе «Поволжье» обойдётся от 6800 рублей (в одну сторону), в дороге проведёте сутки. Вариант на автобусе тоже есть, он ещё бюджетнее (от 4000 рублей за билет) и чуть быстрее (21 час 20 минут).

Мост Тысячелетия Фото: istockphoto.com

Где остановиться

В Казани много вариантов размещения, от недорогих хостелов до отелей крупных мировых сетей. В выходные, когда проходит матч, есть свободные номера в таких отелях недалеко от стадиона.

Хостел Capslock (оценка 9,2 из 10) с футуристичными отдельными капсулами вместо традиционных кроватей в общем номере. Стоимость ночи от 1500 рублей.

Апарт-отель «Берисон Маяковского» (оценка 9,9 из 10). Много различных вариантов номеров, от скромных студий до полулюксов. Стоимость ночи от 5600 рублей.

Четырёхзвёздочный отель «Ривьера» (оценка 10 из 10) с аквапарком и спа-комплексом. Стоимость ночи от 14 300 рублей.

Что посмотреть в городе

За один-два дня успеете познакомиться с Казанью и наметить себе маршруты для будущих поездок – почти все гости сюда возвращаются.

Начать стоит с сердца города — Казанского кремля. Тут собрались все знаковые достопримечательности: мечеть Кул-Шариф (самая большая в России), знаменитая падающая башня Сююмбике, губернаторский дворец, Благовещенский собор. Ещё Музей ислама, Музей естественной истории Татарстана и даже филиал Эрмитажа. В общем, на территории Кремля можно легко провести целый день – или сделать пару фото и отправиться дальше.

мечеть Кул-Шариф Фото: istockphoto.com

Например, гулять по Кремлёвской набережной. Здесь вдоль берега реки Казанки расположилась большая обустроенная прогулочная зона с многочисленными кафе и аттракционами. Тут же можно посмотреть на одну из самых неоднозначных достопримечательностей города — Дворец земледельцев. Появившееся в 2007 году здание некоторые считают уродливым новоделом, а другие – достойным дополнением к облику Казани. Рекомендуем прийти сюда ближе к вечеру, когда фасад и 20-метровое бронзовое дерево в центральной части красиво подсвечиваются.

Многих туристов привлекает центральная пешеходная улица Баумана – своеобразный местный Арбат, где расположились кафе, сувенирные магазины и несколько интересных зданий: Иоанно-Предтеченский монастырь, драматический театр им. Качалова, Национальный банк Татарстана и Дом Печати. На пересечении улиц Баумана и Мусы Джалиля в причудливой беседке разлёгся символ Казани – бронзовый Кот Казанский, с которым любят фотографироваться туристы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия (Дворец фермеров) в Казани Фото: istockphoto.com

Если любите приключения мальчика, который выжил, загляните в ТРК «Родина» на улице Баумана, 44/8 – там работает интерактивная выставка «Мир Гарри Поттера», где можно заглянуть в Косой переулок и сделать фото на платформе 9 ¾.

Есть возможность посмотреть на Казань с высоты на смотровой площадке на четвёртом этаже центра семьи «Казан». Само здание необычное: оно построено в форме огромной чаши, вокруг расположены скульптуры барсов и мифических существ зилантов – первые символизируют мощь республики, а вторые хранят семейные союзы. Из парка открывается красивый вид на реку и Кремлёвскую набережную на другом берегу.

Если не устанете после прогулок, загляните в одно из самых необычных мест города – Музей счастливого детства. Те, кто родился и вырос в СССР, смогут сделать несколько ностальгических фото. На первом этаже найдёте вещи, привычные советским школьникам, причём многое можно потрогать или примерить. На втором этаже расположилась экспозиция «Линия жизни»: тут можно проследить жизненный путь ребёнка из 1970-1980-х годов. Игрушки, журналы, одежда – а ещё личные вещи знаменитостей, которые те подарили музею.

Центр семьи «Казан» Фото: istockphoto.com

Что посмотреть за городом

Если у вас есть возможность задержаться в Татарстане, советуем провести несколько дней за городом.

Например, можно отправиться отдыхать на Голубые озёра. Правда, искупаться даже летом не получится. Красивая голубая вода очень холодная, но в заповеднике приятно гулять и жарить шашлыки (тут есть специально отведённые для этого зоны).

Ещё советуем доехать посмотреть на необычный остров-град Свияжск. Тут находятся уникальные архитектурные ансамбли, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В основном это церкви и монастыри. Все очень красивые. Ещё на острове несколько музеев и художественная галерея. Тут можно интересно провести целый день. Дорога из Казани на автобусе займёт два часа.

За национальным весельем поезжайте в этнодеревню Татар авылы. Здесь можно познакомиться с историей татарского народа, посмотреть на настоящие избы и ремесленные мастерские, поучаствовать в мастер-классах и необычных для городского жителя занятиях. Например, вас научат косить траву настоящей косой или запрягать лошадь. Этнодеревня расположена в 50 км от Казани, по пути в Свияжск.

Успенский собор на острове Свияжск Фото: istockphoto.com

Ещё одну интересную экскурсию можно совершить в Музей пива. Он расположен в городе Чистополе (1,5 часа в пути от Казани). Гид расскажет об истории казанского пивоварения и о бренде «Белый Кремль», проведёт по заводу и покажет основные цеха. В конце, конечно, всех ждёт дегустация пяти сортов фирменного пенного напитка.

Где поесть

Традиционная татарская кухня мало кого оставляет равнодушным. В качестве сувениров из Казани обычно везут чакчак и талкыш-калеве, а в местных кафе пробуют эчпочмаки (треугольнички из теста с мясной начинкой) и бешбармак (баранина с тестом и овощами).

Фото: istockphoto.com

Советуем пообедать или поужинать в одном из следующих заведений:

кафе «Дом чая» (ул. Баумана, д. 64) – недорогое приятное заведение на местном Арбате. Работает с советских времён, так что интерьер может показаться простоватым, зато именно сюда заходят пообедать местные. В кафе можно попробовать все традиционные блюда татарской кухни;

сеть кафе «Кыстыбый» – симпатичные заведения, где готовят татарские блюда. Быстро, вкусно и недорого. Ближайшее к стадиону кафе находится по адресу ул. Ямашева, д. 76;

брассерия «Бирпоинт» (ул. Мусина, д. 1) – отличный бар с огромным выбором пива и очень вкусными стейками. Находится недалеко от стадиона, в выходные столики лучше бронировать заранее;

популярный ресторан «Приют холостяка» (ул. Чернышевского, д. 27а) — огромное меню, есть блюда разных кухонь: от татарской до европейской и даже японской;

Beerhouse (ул. Астрономическая, д. 10) — один из лучших пивных ресторанов в городе. В меню, помимо колбасок и стейков, есть татарские блюда. Столик лучше бронировать заранее, паб очень популярен.