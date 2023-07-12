Почему я отказалась от подсолнечного масла и перешла на гхи. Личная история и мнение врача

Вот уже два года использую топлёное масло для жарки продуктов. Рассказываю, почему отказалась от традиционного подсолнечного масла.
Основываясь на своём опыте в нутрициологии, я начала использовать масло гхи из-за непереносимости молочного белка казеина.
Фото: istockphoto.com
Гхи масло — это чистое масло, получаемое путём нагревания сливок и удаления из них влаги и молочных белков. В нём нет лактозы и казеина, поэтому для меня это хорошая альтернатива обычному маслу.
Ещё одна причина, почему я перешла на масло гхи, заключается в его высоком уровне антиоксидантов. Многие исследования показывают, что оно богато жирными кислотами и витаминами A, D, E и K.
Между тем учёные говорят, что нагревание растительного масла до высоких температур может привести к образованию вредных соединений, которые повышают уровень холестерина в крови. Это увеличивает риск различных заболеваний и провоцирует воспалительные процессы в организме.
Кроме того, гхи масло более устойчиво к высоким температурам и дольше сохраняет свои свойства. Перед приготовлением разогреваю масло на среднем огне. Оно быстро распределяется по поверхности сковороды, и обжаривание происходит равномерно. А блюда получаются более ароматными и вкусными благодаря высокому содержанию насыщенных жиров.
После перехода на гхи масло я заметила улучшение состояния кишечника и кожи. Так я избавилась от прыщей и от аллергических реакций.
Вот какие плюсы и минусы масла гхи выделила для себя:
Преимущества:
- имеет высокую точку кипения, что позволяет использовать его для жарки, не превращая продукты в канцероген;
- способствует ускорению метаболизма и улучшает пищеварение, что полезно для похудения.
Фото: istockphoto.com
Недостатки:
- масло гхи является довольно калорийным, соответственно, его употребление должно быть умеренным.
Мнение врача
Масло гхи — это действительно тот продукт, который я рекомендую использовать всем своим пациентам взамен растительного подсолнечного. Почему?
- Во-первых, это очень древний продукт, созданный в Индии. Его использовали как лекарство, не только как продукт питания.
- Во-вторых, благодаря длительному топлению мы получаем чистый жир, который необходим нашему организму. Казеин разрушается, становится легкодоступным.
- В-третьих, оно действительно полезно для здоровья. Его даже добавляют в свежесваренный кофе для улучшения работы мозга. Напиток называется бронекофе.
Хочу также предупредить, что продукт высококалорийный, поэтому не рекомендую его употреблять в больших количествах. Не более 1 ст. л. в день.
Фото: istockphoto.com
Одно «но» – если масло гхи протоплено неправильно, следы лактозы могут оставаться. Зачастую производители готовят масло в производственном масштабе, получая 100%-ное масло. Такая проблема может возникнуть при самостоятельном приготовлении продукта.
Фото: istockphoto.com
Что касается непереносимости молочного белка, генетика здесь играет не последнюю роль. Но у некоторых симптомы могут возникнуть с возрастом.
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