Героиня этой истории нашла для себя альтернативу привычному продукту и улучшила здоровье.

Почему я отказалась от подсолнечного масла и перешла на гхи. Личная история и мнение врача

Олеся Платонова-Губинская дипломированный фитнес-нутрициолог клуба «Бионика Биохакинг» Вот уже два года использую топлёное масло для жарки продуктов. Рассказываю, почему отказалась от традиционного подсолнечного масла.

Основываясь на своём опыте в нутрициологии, я начала использовать масло гхи из-за непереносимости молочного белка казеина.

Фото: istockphoto.com

Гхи масло — это чистое масло, получаемое путём нагревания сливок и удаления из них влаги и молочных белков. В нём нет лактозы и казеина, поэтому для меня это хорошая альтернатива обычному маслу.

Анализ на непереносимость молочного белка устанавливает врач после соответствующих анализов. Такая реакция возникает, когда организм не может правильно расщеплять казеин. Это может привести к различным симптомам, включая тошноту, вздутие живота, понос, кожные высыпания и другие проблемы.

Ещё одна причина, почему я перешла на масло гхи, заключается в его высоком уровне антиоксидантов. Многие исследования показывают, что оно богато жирными кислотами и витаминами A, D, E и K.

Между тем учёные говорят, что нагревание растительного масла до высоких температур может привести к образованию вредных соединений, которые повышают уровень холестерина в крови. Это увеличивает риск различных заболеваний и провоцирует воспалительные процессы в организме.

Кроме того, гхи масло более устойчиво к высоким температурам и дольше сохраняет свои свойства. Перед приготовлением разогреваю масло на среднем огне. Оно быстро распределяется по поверхности сковороды, и обжаривание происходит равномерно. А блюда получаются более ароматными и вкусными благодаря высокому содержанию насыщенных жиров.

Главное — не пережаривать, так как это вредно и может привести к повышенному уровню холестерина в крови, а также к потере важных питательных веществ.

После перехода на гхи масло я заметила улучшение состояния кишечника и кожи. Так я избавилась от прыщей и от аллергических реакций.

Вот какие плюсы и минусы масла гхи выделила для себя:

Преимущества:

имеет высокую точку кипения, что позволяет использовать его для жарки, не превращая продукты в канцероген;

способствует ускорению метаболизма и улучшает пищеварение, что полезно для похудения.

Фото: istockphoto.com

Недостатки:

масло гхи является довольно калорийным, соответственно, его употребление должно быть умеренным.

Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Масло гхи — это действительно тот продукт, который я рекомендую использовать всем своим пациентам взамен растительного подсолнечного. Почему?

Во-первых, это очень древний продукт, созданный в Индии. Его использовали как лекарство, не только как продукт питания.

Во-вторых, благодаря длительному топлению мы получаем чистый жир, который необходим нашему организму. Казеин разрушается, становится легкодоступным.

В-третьих, оно действительно полезно для здоровья. Его даже добавляют в свежесваренный кофе для улучшения работы мозга. Напиток называется бронекофе.

Хочу также предупредить, что продукт высококалорийный, поэтому не рекомендую его употреблять в больших количествах. Не более 1 ст. л. в день.

Фото: istockphoto.com

Одно «но» – если масло гхи протоплено неправильно, следы лактозы могут оставаться. Зачастую производители готовят масло в производственном масштабе, получая 100%-ное масло. Такая проблема может возникнуть при самостоятельном приготовлении продукта.

Фото: istockphoto.com

Что касается непереносимости молочного белка, генетика здесь играет не последнюю роль. Но у некоторых симптомы могут возникнуть с возрастом.