Радость, гнев и полное отчаяние: самые яркие эмоции звёзд на трибунах Уимблдона

Посещение теннисного матча – это настоящая психотерапия. Причём чем выше ставки, тем она эффективнее. Когда накал страстей велик, есть шанс избавиться сразу от всех невыпущенных эмоций. И, судя по всему, звёздные гости Уимблдона использовали эту опцию на все сто процентов!

Кстати, вы тоже можете получить свою порцию терапии — поучиться непосредственному выплеску чувств. Это очень важный навык. Конечно, звёзды порой могут немного переигрывать, ведь большинство из них — актёры… Но, кажется, тут всё по-настоящему.

Кэти Перри Фото: Getty Images

5 июля. Третий день Уимблдона. Пока трибуны, затаив дыхание, следили за тем, что происходит на корте, фотографы работали сразу на два фронта — наблюдали и за игрой, и за её фанатами. Никогда не знаешь, где поджидает интересный кадр. Хотя, если заранее иметь информацию о том, куда сядет Кэти Перри, стоит сразу же расположиться поблизости. Учитывая, насколько она эмоциональна, роскошные фото гарантированы!

Джон Бон Джови Фото: Getty Images

Джон Бон Джови сделал решительную заявку на фанатский «Оскар» 7 июля. Шёл пятый день Уимблдонского турнира. Хотя, кажется, это было вовсе не из роли — происходящее на корте по-настоящему взволновало музыканта. Как вы думаете, что он сейчас чувствует?

Сиенна Миллер Фото: Getty Images

Сиенна Миллер внесла свою лепту в общий накал страстей на седьмом дне состязаний. Кажется, не нужно обладать прокачанным эмоциональным интеллектом, чтобы понять — это реакция на опасный момент. С другой стороны, крик отчаяния тоже читается… Наверняка всю гамму чувств не описала бы и сама Сиенна.

Эмма Коррин Фото: Getty Images

Седьмой день Уимблдона оказался эмоционально затратным и для Эммы Коррин. Английская актриса, сыгравшая Диану Спенсер в сериале «Корона», судя по всему, так и не вышла из роли. Леди Ди обожала теннис и регулярно посещала Уимблдон. Сейчас эту функцию чаще других выполняет супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Герцогиня Кембриджская тоже неравнодушна к теннису. Она уверенно чувствует себя на корте, ведь играет с самого детства. Кажется, посещение Уимблдона — не самая тяжёлая из её монарших обязанностей. Конечно, полностью отдаться эмоциям Кейт может не всегда (положение обязывает), но на проявление искренней радости не скупится. Визит принцессы Уэльской состоялся 4 июля. Это был второй день турнира.

Кара Делевинь Фото: Getty Images

Кара Делевинь стала настоящей звездой восьмого дня Уимблдона. По её мимике можно было бы составить целое пособие для тех, кто учится распознавать сложные эмоции. От полного равнодушия до бесконечного отчаяния — так можно описать этот спектр. На фото — один из наиболее драматичных моментов. Тут «Оскар» просится точно! Хотя чувства Кары кажутся вполне искренними. Наверное, теннис — это в меньшей степени игра, а в большей — жизнь.