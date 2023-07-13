Собираемся в отпуск: 8 вещей, которые займут мало места и заменят целый гардероб

Ольга Денега fashion-эксперт Shopping Live Приближается долгожданный отпуск, а вместе с ним и головная боль — что взять с собой. Одним вечно нечего надеть, у других, наоборот — одежды так много, что никакого чемодана не хватит. На самом деле на отдыхе достаточно нескольких универсальных вещей, из которых можно собрать максимум образов. Что же может войти в женскую отпускную капсулу?

Первое правило при сборке чемодана – забудьте фразу «Вдруг пригодится». Многие ошибочно полагают, что в отпуске наконец-то захотят «выгулять» все платья и босоножки, которые в городе якобы некуда носить. В результате на всех фотографиях они красуются в одних шортах и футболке.

Дело в том, что отпуск – время, когда нам хочется чувствовать себя максимально комфортно и расслабленно. Отбирайте одежду, ориентируясь именно на этот критерий. Хорошо, что сегодня удобная одежда – это не только спортивные штаны с худи. Здесь имеются в виду базовые вещи, которые прекрасно комбинируются между собой, составляя совершенно разные образы.

Фото: istockphoto.com

Отдавайте предпочтение натуральным материалам. В них вам будет не так жарко и тело сможет дышать. Обязательно имейте хоть одну вещь с актуальным летним принтом. Это могут быть: полоска, растительный, «джунгли» или абстракция.

Ещё одно важное правило – «верха» стоит продумать тщательнее, чем «низы». Во втором случае вам хватит одних шорт и юбки. Кстати, платье тоже может послужить в качестве низа, если на него накинуть рубашку. А вот сверху одной майкой явно не обойтись. Продумайте варианты как с коротким, так и с длинным рукавом.

Какие восемь вещей позволят составить целый отпускной гардероб и при этом не займут в чемодане слишком много места.

Женская капсула для отпуска на море

1. Платье миди из хлопка

Пусть это будет модель с главным летним принтом – полоской (матроска). Такое платье подойдёт для прогулок как по пляжу, так и по городу. В сочетании с белой рубашкой оно будет выглядеть как юбка-миди и окажется уместным и для обеда, и для ужина на летней веранде.

Платье Zarina, 2599 руб. Фото: Zarina

Обратите внимание, что горизонтальная полоска подходит не всем. Девушки размера plus size могут заменить её на анималистический принт– тоже хит этого лета. Также подойдут любые яркие цвета, которые вам идут.

2. Белый льняной жакет

Это модное спасение от жары и ветра, которое подходит практически к любым летним образам. Как вариант его можно заменить на хлопковый кардиган, льняную рубашку или джинсовку. Главное правило – носим эту вещь не застёгивая, тогда она будет создавать дополнительные вертикали и корректировать пропорции.

Льняной жакет Sela, 3999 руб. Фото: Sela

3. Шорты

Остротрендовый вариант — модель, похожая на мужские хлопковые трусы. Несмотря на свой экстравагантный вид, они прекрасно миксуются с самыми разными вещами. В идеале – со свободными хлопковыми и льняными рубашками. Если к экспериментам вы не готовы, то берите шорты классического кроя или бермуды средней длины. Они походят практически всем.

Шорты Closer.moscow, 1018 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

4. Яркое льняное платье

Оно легко трансформируется из дневного в вечернее с помощью обуви и аксессуаров. Пока светит яркое солнышко, носите его с шоппером или пляжной сумкой, кедами или шлёпками, а вечером дополняйте босоножками на небольшом каблуке и клатчем. Добавьте помаду яркого оттенка – и можно смело идти в самый изысканный ресторан на берегу.

Платье из смесового льна Sela, 1799 руб. Фото: Sela

5. Брюки из лёгкой ткани

Вряд ли вам хочется везти с собой на море джинсы, в которых мы и так проводим больше половины года. Однако на случай непогоды брюки всё-таки нужны. Также палаццо светлых оттенков – удобный вариант одежды для экскурсий по городу. В сочетании с босоножками на каблуке вы получите элегантный вечерний образ.

Брюки A la Tete, 7999 руб. / Shopping Live Фото: Shopping Live

6. Классическая белая футболка

Это незаменимая вещь в гардеробе. Создавать разные образы можно с помощью выреза: круглый будет выглядеть более спортивно, V-образный – романтично. Выбирайте по настроению и обстоятельствам.

7. Топ

Топ-бандо или модель с открытыми плечами — это отличные варианты, если фигура позволяет. В чемодане они будут практически незаметны, но при этом помогут создать интересные образы. Надев топ-бандо с шортами, вы можете отправиться на прогулку или пляж, а с брюками и жакетом – в ночной клуб. Если фигура не позволяет, берём пару более закрытых топов.

Топ LOVE REPUBLIC, 2599 руб. Фото: LOVE REPUBLIC

8. Классические кожаные сандалии

Эта пара отлично дополнит любой ваш образ. Обувь телесного цвета зрительно сделает ноги длиннее и стройнее. В качестве альтернативы сандалиям можно взять эспадрильи. Они защитят ваши ноги во время долгих прогулок.

Женские сандалии TENDANCE, 6760 руб. / Rendez-vous Фото: Rendez-vous

Важные мелочи

Теперь о том, что места в чемодане не займёт, но поможет сделать ваш «отпускной гардероб» ещё более вариативным.

Настоящая палочка-выручалочка в отпуске – это платок. Его можно надевать на голову вместо шляпы, носить в качестве топа, пояса, браслета, украшения для сумки. В общем, с помощью платка удастся освежить любой образ.

Шляпа-федора Monger ACSY, 1480 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Ещё желательно иметь пару солнечных очков, сумку в стиле бохо, головной убор. Можно взять шляпу федора. У неё не слишком широкие поля и часто довольно мягкая тулья – в чемодан упакуется без проблем.

Какой купальник будет универсальным? Пожалуй, самая вариативная – чёрная слитная модель. Во-первых, она стройнит. Во-вторых, может работать и за пределами пляжа. С брюками или шортами такой купальник будет смотреться как стильный топ-корсет.