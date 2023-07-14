5 лучших упражнений на заднюю дельту плеча с гантелями. Видеотренировка

Их можно делать самостоятельно дома или на улице.

Мышцы плеч состоят из трёх головок – передней, средней и задней дельты. Каждый пучок этой мышцы выполняет свою важную функцию. В этой статье мы разберём пять лучших техник для развития задней дельты плеча с гантелями в домашних условиях.

Считается, что при любых упражнениях на поверхностную мышцу плеча в работу вовлекаются все три пучка, но уровень активности каждого из дельт будет разный. Какая-то сильнее задействована, а какая-то меньше, поэтому для отдельного сегмента предназначены свои техники.

Как правильно тренировать заднюю дельту плеча

Группа учёных провела исследование, чтобы выявить наиболее эффективное по биомеханике положение рук для прокачки дельтовидных мышц, а именно задней. Вот что они выяснили:

Если вы хотите прокачать заднюю дельту, то необходимо поднимать руки с гантелями в стороны и назад так, чтобы локти находились в положении назад и вверх. Простыми словами – отводите руки за спину. Более подробно мы покажем вам на видео.

Фото: istockphoto.com

Что важно знать перед тренировкой задней дельты?

Перед тем как начать тренировку дельтовидных мышц, сделайте 7–10-минутную суставную разминку. Необходимо их разогреть и подготовить к предстоящей нагрузке.

Задние дельты активно включаются, когда делаем подтягивания, тягу штанги к поясу, тягу гантелей к поясу, тягу в хаммере и любые другие тяговые упражнения. Поэтому очень важно правильно распределить тренировочную нагрузку и выбрать день для прокачки дельт, чтобы они успели восстановиться после прошлого занятия.

Сколько раз в неделю тренировать дельтовидные мышцы?

Если будете перебарщивать с тренировками, то вы не получите сильные и объёмные дельты. Почему? Ваши плечи будут переутомлены, а значит, никакого роста мышц не произойдёт.

Одной изолированной тренировки на мышцы плеч за семь дней будет более чем достаточно. Плечи включаются в работу при жиме лёжа, отжиманиях от пола, отжиманиях на брусьях, любых подтягиваниях и других базовых упражнениях на верхнюю часть тела.

Мы рекомендуем выбрать 3–4 упражнения и прорабатывать все три пучка одновременно в один тренировочный день. Можно прорабатывать плечи отдельно или совмещать с тренировкой ног.

Фото: istockphoto.com

5 упражнений на заднюю дельту плеча с гантелями в домашних условиях

Махи в наклоне с гантелями

Основная нагрузка в этом упражнении приходится на задний пучок дельтовидной и трапециевидной мышц.

Техника выполнения:

Согните корпус тела к полу с лёгким прогибом в пояснице. Сильного напряжения ​​быть не должно. Лопатки сведите вместе и опустите вниз, чтобы придать жёсткости спине. Взгляд вниз. Голову задирать не надо. Крепко возьмите гантели. Руки чуть согнуты в локтях. Они должны быть направлены в стороны и вверх. На выдохе мощным движением отведите прямые руки за спину так, чтобы плечи были параллельны полу. На вдохе плавно опустите руки в исходное положение. Спину расслаблять не надо. Поднимайте снаряд за счёт силы рук, без раскачки спины в пояснице.

Выполняйте 2–3 подхода по 10–12 раз. Отдых – 2 минуты.

Отведения в наклоне с гантелями

Основная нагрузка в этом упражнении приходится на задний пучок дельтовидной мышцы.

Техника выполнения:

Согните корпус тела к полу с лёгким прогибом в пояснице. Сильного напряжения ​​быть не должно. Лопатки сведите вместе и опустите вниз, чтобы придать жёсткости спине. Взгляд вниз. Голову задирать не надо. Крепко возьмите гантели. Руки чуть согнуты в локтях. Локти направлены в стороны и вверх. На выдохе мощным движением отведите локти за спину так, чтобы плечевые кости были параллельны полу, а в локтях образовался угол 90 градусов. На вдохе плавно опустите руки в исходное положение, выпрямите их. Спину расслаблять не надо. Поднимайте снаряд за счёт силы рук, без раскачки спины в пояснице и помощи лопаток.

Выполняйте 2–3 подхода по 10–12 раз. Отдых между подходами – 2 минуты.

Махи в наклоне с гантелью

Основная нагрузка в этом упражнении приходится на задний пучок дельтовидной и трапециевидной мышц.

Техника выполнения:

Лягте животом на скамью. Лопатки сведите вместе и опустите вниз, чтобы придать жёсткости спине. Крепко одной рукой возьмите гантель. Рука чуть согнута в локте и отведена вбок. На выдохе мощным движением отведите прямую руку за спину так, чтобы плечи были параллельны полу. На вдохе плавно опустите руки в исходное положение. Спину расслаблять не надо. Поднимайте снаряд за счёт силы рук, без раскачки.

Выполняйте 2–3 подхода по 10–12 раз. Отдых между подходами – 2 минуты.

Отведения в наклоне с гантелью

Основная нагрузка в этом упражнении приходится на задний пучок дельтовидной мышцы.

Техника выполнения

Лягте животом на скамью. Лопатки сведите вместе и опустите вниз, чтобы придать жёсткости спине. Крепко одной рукой возьмите гантель. Руки чуть согнуты в локтях. Локти направлены в стороны и вверх. На выдохе мощным движением отведите локоть за спину так, чтобы плечевые кости были параллельны полу, а в локтях образовался угол 90 градусов. На вдохе плавно опустите руку в исходное положение. Поднимайте снаряд за счёт силы рук, без раскачки и помощи лопаток.

Выполняйте 2–3 подхода по 10–12 раз. Отдых между подходами – 2 минуты.

Махи в наклоне с гантелями сидя

Основная нагрузка в этом упражнении приходится на задний пучок дельтовидной и трапециевидной мышц.

Техника выполнения

Сядьте на скамью и согните корпус тела так, чтобы грудная клетка касалась коленей. Лопатки сведите вместе и опустите вниз, чтобы придать жёсткости спине. Взгляд вниз. Крепко возьмите гантели. Руки чуть согнуты в локтях. Локти направлены в стороны и вверх. На выдохе мощным движением отведите прямую руку за спину так, чтобы плечи были параллельны полу. На вдохе плавно опустите руки в исходное положение, выпрямите их. Поднимайте снаряд за счёт силы рук, без раскачки спины и помощи лопаток.

Выполняйте 2–3 подхода по 10–12 раз. Отдых между подходами – 2 минуты.

Обязательно уделите внимание технике выполнения каждого упражнения. Отточите её с лёгким весом и только потом берите тяжёлый. Используйте разные вариации упражнений исходя из ваших индивидуальных особенностей, но делайте их не чаще, чем 1–2 раза в неделю, чтобы мышцы успели восстанавливаться.