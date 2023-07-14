Кто такой шизоид и почему ему сложно жить? 6 маркеров поведения, чтобы проверить себя

Довольно часто сложные психологические термины внедряются в повседневную лексику, но при этом их истинное значение остаётся загадкой. Так, например, произошло с термином «шизоид». Одни напрямую связывают его с болезнью шизофренией. Другие считают, что речь про обидное ругательство. Третьи разбираются чуть лучше и понимают, что имеются в виду типы личности человека: шизоидная, истероидная и т. д. Но тут другая проблема – скорее всего, представления этих людей устарели.

Мария Лабазанова клинический психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Кто же такие эти «шизоиды» и как быть, если вы оказались в их числе?



Давайте сразу расставим точки над «i». Человек с шизоидным типом личности – это не тот, кто болен шизофренией. Речь про разные вещи! Предлагаю для начала разобраться с тем, что же такое тип личности, а затем перейти к разбору шизоидных черт.



Про типы личности человека

Попытка разделить какое-либо явление на разновидности – категоризировать, типологизировать – это естественный шаг в процессе познания мира. Чтобы личность человека было удобнее изучать, психологи и психиатры, наблюдавшие за разными её проявлениями, старались упорядочить полученную информацию – выделить типы.

Разложив всё многообразие явлений по определённым «коробочкам», мы получаем возможность каждую из них детально изучить. Почему данный тип именно такой, что повлияло на его формирование? С какими проблемами сталкиваются эти люди? И, главное, — как им помочь? Именно на эти вопросы хотели ответить создатели типологий.

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Однако психика человека – явление в высшей степени непростое, а чем сложнее устроено явление, тем труднее его типологизировать. Исследователи выдвигали огромное количество самых разных систем, но ни одна из них не завоевала статус единственно верной. Более того, современная наука постепенно отходит от типологий, так как научные данные и практика показывают — личность нельзя поместить только в одну «коробочку». У каждого человека есть набор черт, которые имеют различную степень выраженности и по-своему проявляются в зависимости от контекста.

Согласно современным представлениям, личность человека не монолитна, а похожа скорее на большую семью из множества компонентов. Так, шизоидные, истероидные, нарциссические (и т. д.) части есть у каждого из нас, однако их процентное соотношение и размеры варьируются от человека к человеку.

Когда одна из черт значительно выражена по сравнению с остальными, это называется «акцентуацией характера». Подчеркну, что здесь речь всё ещё про вариант нормы. Когда одна или несколько черт выражены настолько, что это приводит к существенным проблемам в отношениях с другими людьми (да и в жизни самого человека), мы уже имеем дело с расстройством личности. Каждый человек в той или иной степени обладает шизоидными чертами, просто у кого-то они выражены особенно заметно.

Характер и маркеры поведения шизоида

Известная исследовательница и психоаналитик Нэнси Мак-Вильямс описывает шизоидных личностей как сверхчувствительных людей, у которых «будто нервные окончания находятся ближе к поверхности, чем у остальных» (Мак-Вильямс, 1998). Мир, вероятно, кажется им особенно небезопасным местом, поэтому они уходят в себя и эмоционально отстраняются от других, чтобы защититься. Подчеркну, что, несмотря на популярность и широкую распространённость данной психоаналитической концепции, всё же это лишь один из взглядов на шизоидные процессы.

Людей с этим типом личности объединяет ряд особенностей:

Предпочитают одиночество, избегают общественных мероприятий и социальных контактов. Дело не в том, что они боятся. На самом деле им просто неинтересно. Такой человек скорее останется дома читать книгу или займётся творчеством в уединении, нежели пойдёт на концерт или на встречу с друзьями. Имеют ограниченный круг общения, с трудом заводят близкие отношения. У них низкая потребность во внешних контактах. Они предпочитают сохранять эмоциональное расстояние и часто избегают интимности. Кажутся отстранёнными, эмоционально холодными и отчуждёнными. Им трудно проявлять нежность, любовь, тепло и участие. Низкая вовлечённость таких людей в отношения может частенько становиться поводом для ссор, ведь партнёров часто задевает их поведение. Нередко бывают довольно безразличны к интимным отношениям, при том, что проблем с достижением оргазма или сексуальной дисфункцией может не быть. Как было сказано выше, они избегают близости. Физической – в том числе. Не ориентируются на мнение окружающих. Они одинаково равнодушны к критике и похвале. Их мало заботят общепринятые нормы. Как нужно выглядеть и вести себя – всё это не слишком волнует шизоида. Он не из тех, кто ищет одобрения. Часто уходят в мир собственных фантазий, реальность для них не так интересна и надёжна. У большинства из них хорошо развито воображение, поэтому среди людей с шизоидным типом личности можно встретить писателей, художников или музыкантов. Не склонные «актёрствовать», они тем не менее нередко выражают свои мысли и чувства в творческой форме.

Фото: istockphoto.com

Люди с шизоидной личностной динамикой скорее предпочитают наблюдать и анализировать окружающий мир, нежели активно участвовать в нём. Они уделяют внимание фактам и деталям, могут глубоко погружаться в изученное и нередко интересуются абстрактными темами. Поэтому среди шизоидных личностей можно встретить математиков, физиков, философов и т. д.

Важно помнить, что каждый человек уникален. Перечисленные особенности могут проявляться у каждого по-разному.

Как формируется шизоидная личность?

Как и любая черта характера, шизоидность формируется из-за сложного взаимодействия биологических, социальных и психологических факторов. Какую-то роль играют генетика и физиологические особенности нервной системы (в частности, быстрая возбудимость, чувствительность к внешним стимулам), какую-то – отношения со значимыми взрослыми, социальный опыт, культура, убеждения, представления о мире.

По Нэнси Мак-Вильямс, шизоидные черты могут обостряться в двух разных типах семейных систем. Первый — гиперопекающий тип воспитания. В этом случае родители проявляют удушающую заботу и регулярно нарушают границы личного пространства ребёнка, что может приводить к эмоциональному избеганию (Мак-Вильямс, 1998).

Второй тип – обратная ситуация. Речь про эмоционально отстранённых близких, которые ведут себя противоречиво или непредсказуемо. В поиске оптимальной стратегии поведения у такого ребёнка заостряются шизоидные черты. Также этому способствует социальная изоляция в раннем возрасте.

Недостатки и преимущества шизоида

Шизоиды испытывают трудности в общении и установлении близких отношений с другими людьми. Здесь могут быть различия. Для некоторых из них социальная изоляция становится проблемой, для других (с выраженной шизоидностью) существование в отдалении от людей оказывается вполне комфортным.

Чаще всего люди с шизоидным типом личности могут обратиться к психологу со следующими проблемами:

Подавленность и депрессивное состояние, связанное с отсутствием близкого круга, социальной изоляцией и одиночеством. Выгорание, усталость, отсутствие понимания своих желаний. У шизоидных личностей есть проблема в распознавании и выражении своих эмоций, а как следствие – неспособность вовремя замечать и удовлетворять потребности: от банального чувства голода до необходимости отдохнуть или сменить род деятельности Сложности с трудоустройством. Неспособность адаптироваться к социуму и эффективно взаимодействовать может проявиться и на рабочем месте, и на собеседованиях. Отсутствие романтических отношений. Если люди с ярко выраженным шизоидным расстройством личности могут даже и не расстроиться из-за отсутствия партнёра, то люди с акцентуацией или просто выраженными чертами чаще всего хотят найти вторую половину или построить семью. При этом классические способы знакомств вроде походов на вечеринки или использования дейтинговых приложений могут вызывать у них прямо-таки отвращение. Не говоря уже о том, что близкие отношения, их пугают по факту. Конфликты с партнёром. Шизоидные личности могут сталкиваться с упрёками или претензиями со стороны близкого человека из-за их холодности, отстранённости или проблем в сексе. В этом случае, помимо индивидуальной работы, хорошо подойдёт парная терапия.

Несмотря на всё это, шизоиды могут иметь и ряд преимуществ. Например, они довольно усидчивы и автономны. Им подходит вид деятельности, где требуется самостоятельность и возможность функционировать без постоянного взаимодействия с другими людьми (например, удалённо).

Интерес шизоидов к миру грёз и фантазированию часто связан с творческими успехами, а умение погрузиться с головой в тему, искать причинно-следственные связи помогает в научной деятельности. Некоторые отмечают, что шизоидные люди – спокойные, кроткие и довольно устойчивые в ситуациях, которые у иных людей вызовут сильную эмоциональную встряску.

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Как жить с шизоидом?

Не стоит думать, что шизоиды – это бездушные люди. Чаще всего они испытывают много недоверия и чувствуют себя небезопасно в контакте с другими. Лучшее, что человек рядом может сделать – не подрывать доверия и обеспечить нормальный уровень уважения и бережности.

Довольно бесполезно настойчиво требовать от шизоидов сильной эмоциональной вовлечённости, яркого выражения страсти в отношениях, большого тепла или публичных знаков внимания. Это просто не в их природе. Данную особенность нужно просто принять.

Как жить шизоиду?

Несмотря на то что статья посвящена обобщённому представлению о шизоидном типе личности, важно помнить – каждый человек уникален. Нет ни одной идентичной жизненной истории. Ни один психолог в мире не может указать человеку на то, как ему жить.

Если вы, прочитав эту статью, вдруг поняли, что вы шизоид, постарайтесь ответить себе на вопросы:

Что именно вам даёт эта информация о себе? Насколько вам «окей» с вашей шизоидностью? Мешает ли она вам? С какими проблемами вы сталкиваетесь? Нужна ли вам помощь в том, чтобы найти решение этих проблем?

Если в ходе размышлений над этими вопросами вы поняли, что испытываете проблемы и не знаете, что с ними делать, наиболее эффективным решением будет обратиться к психологу.