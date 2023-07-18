Эта тема неразрывно связана с успешной самореализацией по самым разным направлениям — от отношений до карьеры.

Что такое чувство юмора и как его развить? 8 советов, чтобы начать удачно шутить

Умение хорошо пошутить нарабатывается уже в детском возрасте и развивается на протяжении последующей жизни. На это оказывает влияние окружающая среда. Юмор многогранен. Он выражается совершенно по-разному. Это могут быть нарисованные карикатуры, сатирическая статья, мемы или стендап-выступления. Такое творчество популярно уже много лет и играет одну из ведущих ролей в нашей жизни. Почему? Давайте разбираться вместе с экспертами.

Что такое чувство юмора?

Александр Фёдоров ментор, инструктор, руководитель Академии смысла ONLINE Андрея Курпатова Простыми словами — это умение замечать нечто комичное и предугадывать, что смешно, а что нет. При этом юмор — вещь исключительно важная для каждого человека.

Вся наша жизнь – это общение с окружающими, а смех – важное социальное действие. Исследования показали, что человек, находясь в компании других людей, смеётся в 30 раз чаще, чем в одиночестве. Почему? Потому что данная реакция сближает. Если вы вместе улыбались, то чувствуете себя безопаснее, вам легче общаться.

Так что главный бонус чувства юмора заключается в том, что оно позволяет нам преодолевать барьеры и ощущать себя членом стаи.

Фото: istockphoto.com

Виды юмора

Есть несколько типов деления юмора.

По жанру:

шутка;

анекдот;

ирония;

оксюморон;

пародия;

сатира;

карикатура;

остроумие;

сарказм.

По теме:

мягкий;

враждебный.

По типу

Профессор психологии Род Мартин выявил четыре типа чувства юмора.

Аффилиативное. Люди с таким чувством юмора любят шутить и рассказывать смешные истории. Главное условие – они не оскорбляют других. Им важны общение и взаимодействие с окружающими. Данный тип помогает строить и укреплять социальные связи.

Самодеструктивное. Это когда с целью развеселить собеседника высмеиваются собственные недостатки. Именно его используют современные стендап-комики. К слову, это указывает на невротическое поведение. Почему? Так они пытаются получить одобрение. Всё от неуверенности в себе.

Оптимистичное. Есть ряд людей, которые всегда во всём видят только положительную сторону. Это же касается и шуток. Они всегда знают границу дозволенного. Им важно поднять настроение у большого количества народа. Кстати, такие личности являются адаптивными и гибкими.

Агрессивное. Иными словами – чёрный юмор. Здесь главное – высмеивание недостатков других людей, демонстрация их слабых сторон. Обладателям этого типа юмора свойственны сарказм и манипуляция.

Что определяет чувство юмора?

В первую очередь – культура и опыт. Юмор – вещь субъективная: то, что смешно одному, может показаться другому плоским или даже глупым. И наоборот.

Каждый обладает своим, индивидуальным чувством юмора. Оно зависит от того, в какой культуре рос индивид, над чем смеялись окружающие люди и т. д. В общем, чему научился – над тем и смеётся. Но это не значит, что юмористический потенциал нельзя развивать. Как раз наоборот, можно (и нужно).

Кто-то с детства пытался постоянно шутить и развлекать всех вокруг – с годами этот навык оттачивается. Кто-то чаще стеснялся и отмалчивался, поэтому, становясь взрослыми, они редко могут пошутить удачно.

Что делает человека юмористом?

Чувство юмора напрямую связано с креативностью. Если вы можете с ходу выдать смешной ответ в разговоре, значит, ваш мозг умеет быстро перебирать варианты и находить тот, что будет одновременно и противоречивым, и неочевидным для окружающих.

Фото: istockphoto.com

Кроме этого, качество вашего ума в определённой степени характеризуется умением подмечать важные детали. Хорошая шутка невозможна без парадокса, нарушения правил, выхода за рамки.

Характер же человека влияет на то, насколько сильна в нём потребность вызывать у окружающих смех. И таким образом привлекать их внимание. Кто-то остро нуждается во внимании других людей, а кому-то это не особо нужно – ему и шутить в таком случае ни к чему.

Что даёт развитие чувства юмора?

Считается, что «юмор продлевает жизнь». Так это или нет, пока точно неизвестно. Зато мы знаем, что данный навык помогает справиться со стрессом, пережить трудные времена, сгладить конфликты, укрепить отношения с людьми и просто приятно провести время.

Способность уместно сострить говорит о креативности человека и намекает окружающим, что он обладает первоклассным умом. Звук смеха выдаёт и социальный статус, а хорошая шутка способна прибавить «очков» и сделать привлекательнее в чужих глазах.

Иметь чувство юмора – это не только приятно, но и выгодно. Почему? Разберёмся подробнее.

Фото: istockphoto.com

8 конкретных выгод от юмора

1. Снятие стресса

Любопытный факт: согласно исследованию, 80% смеха – это вовсе не реакция на удачную шутку, а психологический механизм, помогающий справиться со стрессом. Так мы снимаем напряжение, в том числе и в теле.

Например, когда вас кто-то напугал, вы стрессуете и рефлекторно задерживаете дыхание. После осознания, что угрозы нет, вы смеётесь. Мышцы диафрагмы ритмично сокращаются, такие «толчки» опустошают лёгкие. Из-за чего издаются звуки смеха. При выдохе тело расслабляется, поэтому смеяться – очень даже приятно.

2. Налаживание отношений

Рассмотрим конкретный пример. Вы сидите на важном совещании. Кто-то вступает в спор, страсти накаляются, разговор идёт на повышенных тонах. Все в помещении напряжены (затаили дыхание, напрягли животы). Вдруг кто-то удачно шутит, и все начинают смеяться. Ура! Все расслабились, и разговор пошёл конструктивнее.

Фото: istockphoto.com

3. Преодоление травм

Смех над психологической травмой – это верный признак выздоровления. Если человек способен шутить над своей проблемой, значит, он уже не боится, не обижается и т. д.

4. Возможность запоминать момент

Людям свойственно хорошо запоминать то, что вызывает у них улыбку или смех. Так что если хотите что-то зафиксировать в мозгу, постарайтесь придумать забавную ассоциацию или удачную шутку на эту тему.

5. Укрепление здоровья

Виталий Самсон клинический психолог, автор уникального метода «Я — ценность» Во время смеха снижается уровень стресса в теле и гормона кортизола. Также вырабатывается серотонин (гормон, который помогает чувствовать себя радостнее и счастливее). Происходит и усиление работы иммунной системы. Исследования подтверждают, что смех — словно иммуномодулятор. Он помогает противодействовать вредным внешним воздействиям и сохранять здоровье.



6. Возможность создать привлекательный образ

Человек, который умеет хорошо и смешно шутить, часто становится лидером в компании. Он воспринимается как сильная, привлекательная и интересная личность, которая может повести за собой людей.

Согласитесь, что чаще мы выбираем себе партнёра с хорошим чувством юмора. Это качество говорит о психологическом здоровье, творческом воображении и интеллекте. Иными словами – о хорошем наборе генов для будущего потомства. Кстати, мужчины тоже выбирают тех женщин, кто искренне хохочет над их шутками.

7. Достижение успеха

Этот навык весьма важен и для работы. 64% россиян уверены, что для достижения успехов нужно иметь чувство юмора. 66% женщин и 62% мужчин согласны с высказыванием, что уместная шутка способствует положительному результату в труде.

Если на рабочем месте царит весёлая и непринуждённая атмосфера, то творческие задачи реализуются гораздо эффективнее. Руководитель, который способен шутить и острить, вызывает больше доверия у коллектива, чем суровый и строгий начальник.

8. Развитие интеллекта

Чувство юмора напрямую влияет на интеллект. Ведь для того, чтобы понимать шутки и смешить окружающих, необходимы когнитивные и эмоциональные способности. Австрийские учёные выяснили, что более высокий IQ имеют люди с хорошим чувством юмора. Интересный факт, это в большей степени касается тех, кто ценит именно чёрный юмор!

Что мешает развитию чувства юмора?

В психологии есть несколько аспектов, которые не позволяют человеку шутить.

1. Социальный барьер. Когда человек растёт в очень серьёзной семье, где никто не шутит. Зачастую там действует негласное правило, что быть смешным – нелепо. Считается, что такими могут быть только клоуны.

Оттуда же тянутся негативные установки про смех: «сейчас досмеёшься», «много смеёшься – много плачешь», «смех до добра не доводит». У таких родителей вырастают дети, для которых юмор становится ненужной и незнакомой историей. Ему в той или иной степени страшно быть забавным, а шутки других ему будут непонятны.

2. Психологический барьер. Он тоже говорит о страхе быть смешным в глазах окружающих. Но это может быть приобретённой фобией. Например, из-за буллинга, абьюза или любой другой формы травли. Когда у человека пропадает желание проявляться и быть заметным.

Человек боится, что юмор не будет понят и оценён по достоинству, тогда он окажется в неловкой или глупой ситуации. Ведь нам больно чувствовать себя такими или ощущать пренебрежение со стороны окружающих. У людей с подобными мыслями и страхами есть трудности с генерацией шуток и их восприятием. Они могут легко принять на свой счёт безобидный прикол, замкнуться и уйти в себя.

3. Физиологический барьер чаще встречается у людей, страдающих депрессией, тревожными расстройствами или нарушениями работы мозга. Смех и чувство юмора – сложный физиологический процесс, в котором задействовано большое количество нейронных связей. Подобные сбои в работе мозга могут мешать людям смешить и понимать юмор.

Фото: istockphoto.com

Как натренировать чувство юмора: 8 способов

Юмор можно натренировать. Левите несколько доступных способов, которые помогут повысить градус иронии в своём сознании и характере.

1. Читать и рассказывать анекдоты. Это самый популярный и древний способ. Стоит слушать, как рассказывают другие, и тренироваться самостоятельно.

2. Смотреть юмористические шоу и стендап. Здесь можно почерпнуть примеры того, как держать себя в остроумном диалоге, понять, какие темы заходят, изучить механизмы импровизации. Когда перед глазами есть хорошие и качественные примеры, учиться гораздо проще.

3. Прокачивать навык смеяться над собой. Мы часто боимся выглядеть глупо или нелепо в глазах других. Волнуемся, что кто-то нас обесценит и посчитает наши шутки глупыми. Разрешите себе быть смешным. Не так важно, что думают по этому поводу окружающие.

Людям, которые относятся к себе просто и непринуждённо, гораздо легче даются отличные шутки. Если справиться с неловкостью самостоятельно сложно, обращайтесь к психологу. Он поможет решить проблему, даст действенные советы и упражнения.

4. Развивать креативность. Чем больше вы создаёте и придумываете, тем лучше у вас развивается креативность. Это качество также напрямую влияет на идеи для шуток и остроумную реакцию. Фантазируйте и будьте оригинальным – чувство юмора непременно разовьётся вместе с этими качествами.

5. Читать книги и расширять кругозор. Словарный запас позволит правильно подбирать слова и расставлять нужные оценки. Повышая свой уровень интеллекта, вы раскрепощаетесь, начинаете мыслить быстрее и шутить остроумнее.

6. Анализировать юмористические тренды. Огромное значение имеют словарный запас и насмотренность. Изучайте всё, что связано с юмором. Обращайте внимание на популярные мемы и задавайтесь вопросами – почему это смешно? Для кого? В чём секрет?

7. Изучать историю и теорию юмора. Известный комик Ваня Усович говорит, что шутки – это математика, поэтому что всё смешное создаётся по ограниченному набору формул-приёмов. Очевидно, что знать, какие именно это приёмы, и тренировать их целенаправленно будет весьма полезно.

8. Практиковать. Конечно, самое главное – это тренироваться на реальной аудитории. Когда вы шутите, то всегда делаете это для других. Поэтому комики многократно тестируют материал перед выступлениями. Так что шути́те и внимательно наблюдайте за реакцией. Вам улыбнулись? На вас посмотрели с холодком? Вам в ответ рассмеялись, но не от всего сердца? Делаем выводы и идём хохмить дальше.