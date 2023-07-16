Если таких слов и конструкций в вашем лексиконе нет, берите на вооружение. Это точно пригодится.

Если вы используете эти 9 фраз, ваш эмоциональный интеллект выше, чем у большинства людей

Кира Феклисова нейрокоуч Эмоциональный интеллект (EQ) — способность распознавать и понимать свои и чужие эмоции. Когда это качество развито, вы строите крепкие отношения, легко решаете спорные ситуации, довольны карьерой и получаете больше удовольствия от жизни в целом. Низкий эмоциональный интеллект создаёт конфликты, излишнюю драматизацию, непонимание себя и окружающих. Всё это ведёт к неудовлетворённости жизнью.

Итак, проверьте себя. Если вы используете эти девять фраз каждый день, ваш эмоциональный интеллект выше, чем у большинства людей. Если же их нет в вашем лексиконе, пришло время его пополнить и попробовать новые методы общения.

9 фраз человека с высоким EQ

1. «Я понимаю, о чём вы говорите, но…»

Фраза показывает вашу способность действовать дипломатично при взаимодействии с трудными людьми и ситуациями. Если вы с кем-то не согласны, это можно выразить тактично. Спорить и доказывать свою правоту или точку зрения необязательно. Вполне реально мирно и гармонично достичь решения, которое подходит для обеих сторон.

2. «Что вы чувствуете по этому поводу?»

Это поможет людям чувствовать себя принятыми и достойными уважения. Даже если человек не умеет рассказывать о своём внутреннем мире, ему будет приятно. Слушая людей, попробуйте поставить себя на их место и представить, что могут чувствовать они.

Фото: istockphoto.com

3. «Что вы имеете в виду?»

Даже когда мы говорим на одном языке, нет 100% гарантии, что предмет беседы всегда воспринимается одинаково. Одно и то же явление может вызывать совершенно разные чувства, ассоциации, внутренние переживания, образы и смыслы. Лучше всего не додумывать за кого-то и не накладывать своё восприятие на всё происходящее, а дать человеку возможность рассказать, что он имеет в виду на самом деле.

4. «Могли бы вы мне помочь советом?»

Этой просьбой вы позволяете собеседнику высказаться и показываете, что его мнение важно. Люди любят чувствовать себя значимыми. Особенно данная фраза сильно действует на тех, кто враждебно к вам настроен, или тех, кто, наоборот, мало проявляется. Враги станут более лояльными, а мало проявленные смогут наконец раскрыть себя.

5. «Эта ситуация меня смущает или расстраивает. А вас?»

Фраза показывает, что вы сосредоточены на ситуации в целом, а не на том, кто её создал. Даже если вы в курсе, чья была оплошность, демонстрировать свою осведомлённость не стоит. Он и сам об этом знает. Таким образом, вы никого не обвиняете и не заставляете защищаться, а настраиваете человека на спокойное и конструктивное решение.

Фото: istockphoto.com

6. «Интересная мысль!/Классная работа!»

Когда вы делаете кому-то комплимент, вы создаёте позитивную атмосферу и показываете, что замечаете работу и старания человека. Люди вокруг начинают больше ценить ваше присутствие в их окружении, легче раскрываются и проявляются.

7. «Я извиняюсь/Прошу прощения»

Люди с высоким эмоциональным интеллектом обладают здоровой степенью принятия. Они знают, что совершать ошибки – нормально. Главное – признать их и искренне извиниться перед теми, кто этого заслуживает. И принять извинения другого человека. «Я извиняюсь» отличается от «извините». В первом случае мы берём ответственность на себя и отпускаем ситуацию. А «извините» звучит как команда. Мы отдаём ответственность другому человеку, заставляя его что-то сделать.

8. «Спасибо!»

Вежливость — это не только признак высокого эмоционального интеллекта, но и способ проявить уважение к другим. Те самые «волшебные слова», которым нас учили в детстве, до сих пор имеют влияние на окружающих. «Спасибо», «Пожалуйста», «Благодарю», «Во благо» – все они творят чудеса и открывают многие закрытые двери и сердца.

9. «Не могли бы вы рассказать мне об этом подробнее?»

Люди с высоким эмоциональным интеллектом интересуются жизнью и внутренним миром других людей. Они общаются таким образом, чтобы побуждать собеседников говорить о своих чувствах и переживаниях. При этом каждый ответ используют как мостик для развития и дальнейшей беседы.