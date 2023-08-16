Сэкономила на психологах и стала жить лучше: к чему привели следования биоритмам

Галина Хусаинова провизор, health-коуч, тренер по биохакингу Многие не привыкли проявлять внимание к себе до тех пор, пока явные сбои работы тела не начнут ограничивать нас. Так было и со мной.

Медики тоже болеют

В 35 лет я возглавляла сеть аптек (провизор). Занималась спортом, пробежками по утрам, питалась правильно и не имела вредных привычек.

Но это не уберегло меня от проблем со здоровьем:

1. Спад энергии. Апатия, утреннее чувство разбитости, повышенная тревожность и плаксивость.

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2. Невынашивание беременности. Несколько самопроизвольных выкидышей на ранних сроках. Напряжённая работа, смерть близких людей привели меня к срывам и сбою гормонального баланса. Чувствовала, что разрушаюсь, а медпрофосмотры показывали, что в рамках возраста я вполне здорова.

Решила, что всё дело в моей голове. С практиками психологических расстановок я уже была знакома, использовала техники позитивного аффирмационного мышления, прошла курсы телесной психотерапии и психосоматики.

Позже включилась в работу с подсознанием, обратившись к психологам. Потратила на них колоссальные суммы, так как обращалась к именитым авторам книг по психосоматике. Они стали отличными наставниками личностного роста и благодарными слушателями о моих проблемах за мои же деньги. Но долгосрочных результатов они дать не смогли.

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Проблема начала разрешаться позже — в 2017 году, когда лауреатами Нобелевской премии в области медицины и физиологии стали Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг — за открытие молекулярных механизмов, контролирующих суточные биоритмы организмов.

Меня живо заинтересовала эта тема: оказалось, что биоритмы, о которых я слышала и ранее, буквально вживлены в наши гены. Их работе подчинены все органы и системы буквально всех живых организмов нашей планеты.

Не надо притворяться «совой»!

Когда я углубилась в тему биоритмов, то поняла, что главные среди более 300 циркадных ритмов — смена сна и бодрствования. Это первое, что нужно наладить: научиться вовремя ложиться спать. Я привыкла считать себя совой, но нет «гена совы»! Зато у каждого есть ген period, отвечающий за работу внутренних часов и состояние десинхроноза, которое так многим характерно.

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Налаживание биоритма, дисциплина дня, а также медитации дали результат, которого не могла достичь ранее. Благодаря раннему засыпанию я стала полноценно высыпаться, улучшилось состояние кожи, исчезли тёмные круги под глазами.

Фигуре вернулась девичья стройность не благодаря диетам и установкам, а только при соблюдении биоритмов. Я стала больше всего успевать на работе и дома. Дисциплина по биоритмам учит прогнозировать дни снижения своей продуктивности и активности, помогает не загонять себя в рамки повышенной требовательности, когда физиологические ритмы на спаде. Для этого важно наблюдать за режимом своего дня и зафиксировать, в какое время дня происходит наибольшая активность.

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Мнение врача

Михаил Кутушов врач-токсиколог, к.м.н., создатель «Симбионтов Кутушова» «Биоритмы организма человека — это регулярные циклические изменения в физиологических и психологических функциях организма, которые происходят в течение суток. Они контролируют такие процессы, как сон, пробуждение, пищеварение, выделение гормонов и многие другие».

Существуют несколько основных биоритмов организма:

1. Циркадианные ритмы: это биоритмы, которые повторяются примерно каждые 24 часа. Они регулируют сон и пробуждение, а также другие физиологические функции, такие как выделение гормонов и температура тела. Например, у большинства людей самый высокий уровень сонливости приходит примерно в два-четыре часа ночи.

2. Ультрадианные ритмы: это биоритмы, которые повторяются в течение коротких периодов времени, обычно менее 24 часов. Примерами ультрадианных ритмов являются аппетит, сердцебиение и дыхание.

3. Инфрадианные ритмы: это биоритмы, которые повторяются в течение длительных периодов времени, обычно более 24 часов. Примерами инфрадианных ритмов являются менструальный цикл у женщин и сезонные изменения настроения.

Фото: istockphoto.com

Нарушения циркадных ритмов действительно могут быть связаны с различными заболеваниями, такими как депрессия, биполярное расстройство и сезонное аффективное расстройство.

Кроме того, это может привести к проблемам со сном, ухудшению настроения, плохой концентрации и ухудшению физического и психического здоровья. Сюда же входят проблемы с пищеварением, такие как запоры или поносы, из-за несоответствия активности желудочно-кишечного тракта с приёмом пищи.

Фото: istockphoto.com

Сон, соответствующий естественным биологическим ритмам организма, может улучшить качество сна и общее самочувствие, позволяет лучше контролировать аппетит и поддерживать здоровый вес. Также рекомендуется избегать тяжёлых и жирных приёмов пищи перед сном, чтобы не нагружать пищеварительную систему в период покоя.

Чтобы поддерживать здоровые циркадные ритмы, рекомендуется следовать регулярному графику сна и пробуждения, избегать яркого света перед сном, создавать комфортную спальню и избегать слишком длительных дневных снов. Также полезно включать физическую активность и получать достаточное количество света в течение дня.

Мнение психолога

Алёна Макарова психолог, телеведущая, мотивационный спикер, эксперт в области предпринимательства «Психология и физиология неразрывно связаны. И не секрет, что невыспавшийся голодный человек, скорее всего, будет чувствовать себя раздражённым, остро реагировать на ситуации и даже вести себя агрессивно. Нужно ли в этом случае отправлять его к психологу? Нет, пока не будут удовлетворены базовые потребности организма».

Героиня говорит о том, как сильно биоритмы влияют на наше состояние, и это, безусловно, так. Но, помимо этого, важно и то, что происходит на ментальном уровне. Автор отметила, что ходила к специалистам и получила опыт личностного роста и проговаривания своих проблем.

Несмотря на расхожее мнение, что психологи просто «послушали за деньги» о внутренних беспокойствах, даже этот опыт имеет большое влияние на собственное состояние. Сформулировать то, что вас волнует, и выплеснуть накопившееся напряжение без осуждения со стороны слушателя – это очень терапевтический процесс сам по себе.

Мы не можем судить о профессионализме психологов, с которыми взаимодействовала автор (написание книг, к сожалению, не является показателем уровня в практическом поле), и тем более не можем знать, насколько эти специалисты подходили именно ей (а сонастройка между психологом и клиентом играет важную роль).

Поэтому отсутствие долгосрочных результатов может быть следствием совокупности множества факторов. Однако мы не можем быть уверены, что, если бы наша героиня исключила работу с психологами, у неё получился бы тот же результат.

Фото: istockphoto.com

Замечу, что на свете живёт множество поклонников здорового образа жизни, для которых регулярные физические нагрузки, следование биоритмам и здоровое питание не становятся гарантом ментального благосостояния.

Что касается утраты близких, то здесь опять же у каждого свой путь принятия случившегося. Кто-то идёт через логику, кто-то – через религию и духовность, кто-то просто тихо переживает своё горе. Конечно, с психологом преодолеть такое испытание можно легче и быстрее. Жизнь и смерть – это циклы, которые мы переживаем, хотим мы этого или нет.

Для человека один из самых сильных страхов – страх смерти, и он обостряется, когда мы теряем близких людей. С психологом можно его проработать (или хотя бы облегчить влияние на текущее состояние), а здоровый образ жизни будет способствовать тому, что тело не будет саботировать изменения, происходящие на уровне разума и чувств.

Полноценный сон поможет закрепиться новым нейронным связям, мы быстрее и спокойнее переработаем и преодолеем кризисную ситуацию.

Внимательное отношение к физиологическим процессам, безусловно, помогает психике, но не заменяет и не отменяет необходимость заботиться о внутреннем состоянии. И если вы чувствуете, что есть проблемы, которые мешают вашему ментальному здоровью, то смело обращайтесь к психологам. Главное – найдите того, кто подходит именно вам.