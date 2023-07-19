Заменила сладости на протеиновые батончики, и вот что произошло. Личный опыт

Я большой любитель сладостей, но у меня они вызывают перемены настроения, подавленность, утомляемость. Много раз пыталась ограничить их количество, но часто срывалась. В попытке завязать с этим перешла на протеиновые батончики и низкокалорийные шоколадки. В них не так много сахара, желания съесть ещё порцию не возникает. Плюс насыщаешься быстрее за счёт белка в их составе. И если ещё пять лет назад есть эти заменители было невозможно, сейчас многие не уступают даже самому вкусному привычному десерту.
Фото: istockphoto.com
Ещё пять лет назад, когда обучалась нутрициологии, выяснила, что протеиновые батончики лучше обычных конфет, которые содержат только пустые углеводы, разрушающие организм. Дополнительно для многих спортсменов эти сладости – хороший способ добавить в рацион белок, способствующий набору мышечной массы. По вкусу они аналогичны вкусу привычных батончиков известных марок.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, полезных сладостей можно съесть немного больше, что для меня тоже немаловажно. Например, одна низкокалорийная шоколадка равна половине обычной. Это не значит, что я ем их пачками, ведь сахар и сахарозаменитель в них есть тоже, несмотря на кричащие этикетки «без сахара». Да и принципы рационального потребления при этом не отменял никто.
То есть, как бы ни врали маркетологи, полезные сладости имеют два конкурентных преимущества: белок и калорийность. Они также содержат вредные добавки. Если много есть и полезных сладостей, и обычных, лишний вес никуда не денется.
Мнение врача
Протеиновые батончики обычно содержат комбинацию белков, углеводов, жиров и клетчатки. Тип и количество каждого из этих питательных веществ может варьироваться в зависимости от вида продукта. Однако многие из них содержат много сахара и подсластителей, а также могут содержать искусственные ингредиенты или сахарные спирты.
Одна из главных опасностей протеиновых батончиков заключается в высоком содержании сахара. Он является одним из основных источников калорий, и его избыток может привести к увеличению веса, ожирению и другим проблемам со здоровьем.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, искусственные подсластители в их составе приводят к головными болям и проблемам с пищеварением. Опасные сахзамы — аспартам, фруктоза. Первый признан канцерогеном, а второй грозит рисками ожирения печени.
Чрезмерное употребление протеиновых батончиков может привести и к тому, что организм перестанет справляться с усвоением белка, ухудшая работу желудочно-кишечного тракта. И это не говоря об аллергических реакциях, которые способен спровоцировать протеин.
Фото: istockphoto.com
Поэтому, выбирая между конфетой и протеиновым батончиком, я выберу, скорее, первый вариант. Одну и после полноценного приёма пищи.
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