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Топ 5 упражнений для укрепления мышц кора

5 упражнений для сильных и здоровых мышц кора. Видеотренировка от инструктора
Элеонора Алибаева Светлана Ибрагимова
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5 эффективных упражнений для растяжки мышц кора
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Этот комплекс — ваш помощник на пути к ровной осанке и выразительному рельефу.

Красивый пресс и подтянутые ягодицы часто становятся целью тренировок. По-другому эту зону называют «кор», относя к ней мышцы живота, ягодиц, спины и тазового дна. Они отвечают за стабилизацию позвоночника и бёдер, удерживание внутренних органов и мобильность корпуса. От состояния мускулов зависит не только внешность, но и общее самочувствие в течение дня.

Работать с кором лучше комплексно, стараясь выполнять разнонаправленные упражнения. Так, после силовой тренировки в зале необходимо сделать растяжку, она поможет лучше прокачать эту зону, сформировать осанку и отточить рельеф. Со временем вы не только увидите результат, но и почувствуете, что напряжение в спине уменьшилось, а психоэмоциональное состояние стало лучше.

Видео с комплексом упражнений, позволяющим укрепить и растянуть мышцы кора, подготовила тренер Элеонора Алибаева. Состояние мускулов улучшится уже через неделю регулярного выполнения простой тренировки.

О том, какие упражнения нужно выполнять для прокачки кора, узнавайте в статье:
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