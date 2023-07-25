5 упражнений для сильных и здоровых мышц кора. Видеотренировка от инструктора

Красивый пресс и подтянутые ягодицы часто становятся целью тренировок. По-другому эту зону называют «кор», относя к ней мышцы живота, ягодиц, спины и тазового дна. Они отвечают за стабилизацию позвоночника и бёдер, удерживание внутренних органов и мобильность корпуса. От состояния мускулов зависит не только внешность, но и общее самочувствие в течение дня.
Работать с кором лучше комплексно, стараясь выполнять разнонаправленные упражнения. Так, после силовой тренировки в зале необходимо сделать растяжку, она поможет лучше прокачать эту зону, сформировать осанку и отточить рельеф. Со временем вы не только увидите результат, но и почувствуете, что напряжение в спине уменьшилось, а психоэмоциональное состояние стало лучше.
Видео с комплексом упражнений, позволяющим укрепить и растянуть мышцы кора, подготовила тренер Элеонора Алибаева. Состояние мускулов улучшится уже через неделю регулярного выполнения простой тренировки.
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