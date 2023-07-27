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Упражнения, которые помогут сесть на шпагат

5 простых упражнений для идеального шпагата. Видеоинструкция для новичков
Элеонора Алибаева Светлана Ибрагимова
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5 простых упражнений на пути к шпагату
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Вам понадобится всего 15 минут.

Изящные линии тела, свобода движений, здоровые суставы и ровная осанка – далеко не все преимущества регулярных занятий растяжкой. Ведь она ускоряет обменные процессы, запуская восстановление мышечных тканей, улучшает кровообращение, способствуя работе всего организма, и помогает снять эмоциональное и физическое напряжение.

Шпагат – одна из самых популярных и одновременно сложных поз в стретчинге. Не многие могут позволить себе освоить её очень быстро. Для этого нужно поработать над мышцами и подготовить их к нагрузке. Чтобы всё получилось, достаточно уделять небольшой тренировке хотя бы 15 минут в день.

Сначала сделайте суставную гимнастику, а потом выполните комплекс от тренера Элеоноры Алибаевой. В видео она объясняет, как делать упражнения, которые помогут растянуть мышцы и добиться идеального шпагата. Главное, получайте удовольствие от своего тела и тренировки, тогда успех обеспечен.

Подробнее о том, как сесть на шпагат, читайте в материале:
Можно ли сесть на шпагат с нуля во взрослом возрасте? Отвечает тренер по растяжке
Можно ли сесть на шпагат с нуля во взрослом возрасте? Отвечает тренер по растяжке
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