5 простых упражнений для идеального шпагата. Видеоинструкция для новичков

Изящные линии тела, свобода движений, здоровые суставы и ровная осанка – далеко не все преимущества регулярных занятий растяжкой. Ведь она ускоряет обменные процессы, запуская восстановление мышечных тканей, улучшает кровообращение, способствуя работе всего организма, и помогает снять эмоциональное и физическое напряжение.

Шпагат – одна из самых популярных и одновременно сложных поз в стретчинге. Не многие могут позволить себе освоить её очень быстро. Для этого нужно поработать над мышцами и подготовить их к нагрузке. Чтобы всё получилось, достаточно уделять небольшой тренировке хотя бы 15 минут в день.

Сначала сделайте суставную гимнастику, а потом выполните комплекс от тренера Элеоноры Алибаевой. В видео она объясняет, как делать упражнения, которые помогут растянуть мышцы и добиться идеального шпагата. Главное, получайте удовольствие от своего тела и тренировки, тогда успех обеспечен.