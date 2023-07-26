Что делать, если паническая атака застала вас на тренировке или соревновании?

Острый приступ тревоги, доходящий до уровня паники, может случиться с любым человеком. Ситуация неприятная, пугающая, но особо значимо, если паническая атака происходит во время важного соревнования/турнира у спортсмена.
- Что делать, если во время занятий спортом возник приступ панической атаки?
- Из-за чего может возникнуть паническая атака?
- Как этого избежать?
Что делать, если во время занятий спортом возник приступ панической атаки?
В профессиональном спорте обязательным является не только прокачать физические показатели, силу, выносливость, волю, но и психологический компонент, саморегуляцию и самообладание.
Наиболее частая реакция на происходящее при панической атаке — борьба. В первую очередь нужно снизить растущее напряжение, абстрагироваться и расслабиться, переждать бурю. Важно знать: от этого никто никогда не умирал, вы придёте в норму.
Быстро помочь себе в накатывающей панике можно с помощью дыхательных техник (диафрагмальное дыхание, дыхание по квадрату на 4), аутотренинг.
Данные техники и упражнения важно ввести в ежедневный моцион наряду с тренировками. Они позволяют стабилизировать вегетативную нервную систему, когда гормоны стресса (адреналин, норадреналин, кортизол — катехоламины) повышаются в крови.
Фото: istockphoto.com
Вслед за этим происходит каскад реакций: учащается сердцебиение, частое поверхностное дыхание, выступает холодный пот, поднимается артериальное давление, может возникнуть онемение, парастезии, чувство дурноты и страх потери сознания. Дыхательные упражнения помогают справиться с этим.
Из-за чего может возникнуть паническая атака?
Если соревнование для спортсмена представляют особую важность, то нужный уровень адреналина может сыграть «медвежью услугу».
И тут важно исследовать личность спортсмена и его связь со значимыми людьми. Чаще это могут быть отношения с тренером, командой, наставником, оппонентом, может быть родителями и их отношением к победам и поражениям.
К паническим атакам приводят и нарушенные отношения «со значимым другим», то есть с тем, кто имеет важное значение для жизни человека, например членом семьи или близким другом.
«Климат» и атмосфера, окружающие спортсмена в настоящем, а также возможные «застарелые» психологические травмы прошлого тоже играют немаловажную роль при стрессе.
Фото: istockphoto.com
Как этого избежать?
Попытка всё контролировать и взять под свою власть может приводить к декомпенсации — бездействию защитных механизмов, обычно ведущих к ухудшению (обострению) психологического состояния человека.
Адекватная самооценка, позитивное подкрепление побед и поражений, навыки саморегуляции, аутотренинговые техники позволяют пройти путь стрессовых ситуаций на соревнованиях без панических атак. А если нужна помощь — лучше обратиться к врачу-психотерапевту.
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