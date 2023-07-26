«Закрылась дома на два месяца. Итог -30 кг». Личная история и мнение врача

Девушка ела одно и то же каждый день.

Олеся Музыка музыкант, певица, танцор В течение всей жизни пыталась похудеть, но все попытки оказывались тщетными, пока я не влюбилась. Эмоциональные качели сказались на моей фигуре. Началось всё с того, что в один момент у меня закончились деньги, рассталась с мужем, не было рядом друзей.

Возникло желание просто остаться одной. У меня началась аритмия, бешено колотилось сердце. Ночью мне это мешало спать. От избытка чувств часто просыпалась посреди ночи и плакала. Привести мысли в порядок помогали танцы.

Фото: Из личного архива Олеси Музыки

Из дома я совсем не выходила, так как денег было мало. Из еды было много круп, также заказывала курицу сразу на месяц, грейпфрут, потому что он может стоять месяцами и не портиться, а ещё кефир, сыр, яйца. Больше в моём холодильнике ничего не было.

Режим питания был примерно такой:

завтрак: два варёных яйца, два ломтика сыра;

обед: варёная курица, гречка/рис/макароны;

ужин: гречка/стакан кефира/грейпфрут.

Два месяца всё было как в тумане. Я ни с кем не контактировала, отвлекалась как могла, смотря сериалы, читая книги и танцуя.

Выйти из этого состояния мне удалось только после того, как спустя два месяца посмотрела на себя в зеркало и была шокирована. Я увидела нового человека со стройной фигурой. Когда взвесилась, обнаружила на весах -30 кг.

Фото: из личного архива Олеси Музыки

Благодаря резким переменам во внешности у меня появились прилив сил и желание двигаться и выйти из дома. К сожалению, вес продержался около года, пока я снова не начала много есть.

Мнение психолога

Евгений Ильченко врач-психиатр, психотерапевт, сомнолог, преподаватель кафедры СЗГМУ имени И. И. Мечникова Есть такое понятие, как острая реакция на стресс, которая развивается в ответ на жизненные перемены, будь то потеря близкого, переживание разлуки, риск или боязнь серьёзного заболевания, потеря/смена дома, работы, миграция. В случае с героиней могли сработать и индивидуальные особенности, предрасположенность и уязвимость. Тут по принципу: где слабо, там и рвётся. Могут проявляться депрессия, психосоматика, потеря сна или гиперсомнамбулизм, человек может как заедать стресс, так и кусок в горло может не лезть.

Фото: istockphoto.com

В примере симптоматика и материальная составляющая девушки, а также механизмы психологической защиты позволили ей относительно в безопасном режиме распределить ресурсы. Хотя с общемедицинской точки зрения похудение на 30 кг за два месяца не является здоровым, может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта и иммунной системы, а также быть симптомом депрессивного расстройства.

Как организм реагирует на острый стресс

Все реагируют по-разному. У одних учащается сердцебиение вплоть до нарушения ритма, усиливается метаболизм, то есть организм тратит энергию из-за возбуждения сердечной деятельности и усиления обменных процессов. Такой человек возбудим и может быть раздражителен, агрессивен.

У других организм начинает накапливать, больше потреблять еды, становится вялым, апатичным, вплоть до ступора.

Фото: istockphoto.com

В ситуациях острого стресса, ухода из жизни (как смерти, так и расставания) значимого близкого важно заручиться поддержкой близких, друзей, родных, гулять, заниматься творчеством. Пережить тяжёлую ситуацию личности поможет также специалист.

Есть и телефоны бесплатных кризисных центров в России, где в круглосуточном режиме специалисты готовы оказать психологическую помощь, ведь человек может находиться на краю, что требует помощи.

Мнение диетолога

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Прежде всего необходимо понять, что такая диета является крайне некомплексной и дефицитной по питательным веществам. Она не предоставляет организму достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов, необходимых для его нормального функционирования.

Поэтому людям с определёнными заболеваниями и состояниями, такими как беременность, лактация, диабет, недостаточность почек, а также детям подобная диета совершенно не подходит.

К каким последствиям может привести?

Одной из основных проблем резкого похудения на куриной грудке и кефире является длительная дефицитная диета. Организм, не получая достаточно питательных веществ, начинает использовать запасы жира и мышц для энергетических нужд, что может вызывать снижение общей мышечной массы (не жировой), ухудшение обмена веществ и нарушение работы внутренних органов.

Кроме того, резкое и неправильное похудение может иметь серьёзные психологические последствия. Многие люди стремятся к быстрым результатам и поэтому применяют диеты, которые обычно основаны на стрессовом снижении калорийности. Такие диеты могут вызывать множество проблем, таких как депрессия, тревожность, астенические состояния и нарушение пищевого поведения.

Фото: istockphoto.com

Похудение из-за стресса является особой категорией, которая может иметь ещё бóльшие последствия для здоровья. Чрезмерные нагрузки на организм во время стресса могут вызывать нарушение работы нервной и эндокринной систем, ухудшение общего состояния здоровья и иммунитета, а также проблемы с сосудами и сердцем.

Помимо этого, стресс может привести к усилению аппетита и нарушению обмена веществ впоследствии, что сведёт на нет все результаты.