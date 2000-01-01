Прокатились бы на такой горке? Выглядит как полёт в космос!
Такой поход в аквапарк вы точно не забудете!
@rene.miksche
@rene.miksche
Прокатились бы на такой горке? Выглядит как полёт в космос!
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