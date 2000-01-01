Эффектный прыжок на мотоцикле с трамплина над морем

Прокатились бы на такой космической горке?

Парень чмокает в макушку кобру — видео

Турист готовит в походных условиях вау-блюдо

Каяк летит с водопада и чудом не переворачивается

Самое красивое видео дождя

Атлет подтягивается, удерживая штангу. Вау-видео

Мужчина спасает акулу, выброшенную на берег

Жиросжигающая тренировка со скакалкой и позитивом

Экстремалы разукрасили небо цветным дымом

Спуск на сноуборде по песчаным дюнам

Поездка в панорамном железнодорожном вагоне

Поцелуй на огромной высоте перед прыжком

Мужчина прокатился на воздушном велосипеде

Экстремальный полёт на воздушных качелях

Как одновременно качать тело и мозг с помощью мяча

Очень смешное видео с крокодилом-пофигистом!