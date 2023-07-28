Что почитать в уютном гамаке на даче? 6 новых книг, которые помогут отвлечься

Летом наличие дачи становится неоспоримым плюсом в жизни современного городского жителя. Туда можно убежать от шумного мегаполиса, скрыться ото всех под тенью раскидистой яблони, уютно устроиться в гамаке с интересной книгой.

Рассказываем о книжных новинках, с которыми даже короткий уикенд может стать настоящим отпуском.

Зоя Арефьева, «Обнимашки с мурозданием. Тёплые сказки о счастье, душевном уюте и звёздах, которые дарят надежду»

Автор весёлых и душевных историй предлагает сборник терапевтических сказок для уставших взрослых, которым хочется отвлечься от повседневных забот и по-настоящему расслабиться. Сказки Зои Арефьевой построены на простых, но глубоких и живописных метафорах, описывающих события нашей жизни, и подсказывают ориентир в сложных ситуациях, дарят поддержку и опору. Это добрые и трогательные, с щепоткой юмора, житейской философией и волшебством истории, способные подсказать верное решение, снять накопившийся стресс и подарить хорошее настроение.

«Обнимашки с мурозданием» Фото: Эксмо-АСТ

Хельга Воджик, «Архив Тирха. Коготь Кулуфины»

Фэнтези от художницы студий DC и Marvel, где читателей ждут обаятельные герои, их приключения в поисках древнего артефакта, фантастический мир и остроумный юмор в лучших традициях Фрица Лейбера и Терри Пратчетта. По сюжету наёмники и авантюристы Клыкарь и Ашри получают заказ на Коготь Кулуфины, принадлежавший чудовищу – предводительнице бистов, прозванной Тьма Мира.

Чтобы добраться до него, им надо пересечь старые храмы и города-миражи, услышать сказки пустыни, столкнуться с монстрами, собственным прошлым и попробовать много вкусной еды. Книгу дополняют авторские иллюстрации, созданные в стилистике комиксов.

«Архив Тирха. Коготь Кулуфины» Фото: Эксмо-АСТ

Глеб Кащеев, «Черничное королевство»

Признанный автор молодёжной и подростковой мистики и фантастики, официальный амбассадор электронного сервиса «Литрес» уровня «легенда» Глеб Кащеев предлагает читателям погрузиться в фэнтези-пространство сна, где магические миры тесно переплетаются с реальностью.

В центре повествования 17-летний Саша, который принимает решение до своего совершеннолетия скрываться от органов опеки. Он прячется в заброшенном доме, где сталкивается с Беской – девушкой-демоном, ищущей способ отомстить своему убийце.

«Черничное королевство» Фото: Эксмо-АСТ

Юлия Пересильд, «Это космос, детка!»

Съёмки фильма Клима Шипенко «Вызов» породили массу слухов и жарких споров. Ответить на главные вопросы о первой киноленте, снятой на орбите, взялась актриса Юлия Пересильд, сыгравшая роль врача Евгении Беляевой.

Как в космосе работает камера? Как репетировать? Было ли страшно лететь за пределы Земли? Как выдержать 8-кратные перегрузки, если ты хрупкая женщина? В этой книге она подробно рассказывает об отборе в проект, медкомиссии и тренировках в Центре подготовки космонавтов, старте, полёте, стыковке, пребывании на МКС, спуске и реабилитации.

Юлия Пересильд делится историей названия книги, личными эмоциями, особенностями съёмок и интересными фактами о том, почему некоторые сцены нельзя было снять в павильонах. Например, разлетающиеся хирургические инструменты во время операции в условиях отсутствия гравитации. Книга дополнена инфографикой об устройстве МКС и списками личных вещей космонавтов. А ещё – фотографиями из собственного архива, которые публикуются впервые.

«Это космос, детка!» Фото: Эксмо-АСТ

Джон Гришэм, «Парни из Билокси»

Впервые на русском языке юридический триллер от популярного писателя, автора бестселлеров «Пора убивать», «Время милосердия» и «Фирма». Литературные критики называют «Парней из Билокси» самой захватывающей книгой Гришэма. В центре повествования двое друзей – Кит Руди и Хью Малко. Когда-то их отцы – иммигранты из Европы – приехали в курортный городок Билокси, чтобы начать новую жизнь и добиться успеха.

Однако их пути разошлись: один возглавил криминальный мир, другой стал окружным прокурором, пообещавшим жителям избавиться от преступности. Их дети, некогда школьные друзья, пошли по стопам родителей. Теперь они встретятся в зале суда, и победителем выйдет только один.

«Парни из Билокси» Фото: Эксмо-АСТ

Марина Бандиленко, «Романовы. История великой династии»

Историк, сценарист, автор документальных сериалов «Рюриковичи. История первой династии» и «Романовы» Марина Бандиленко представляет живописный экскурс в историю России от XVII до начала XX века. В этой книге описана великая династия, портреты самодержцев, принадлежавших ей. За основу взят масштабный телесценарий, дополненный множеством новых фактов из жизни царской семьи, не вошедших в сериал.

Повествование насыщено реальными свидетельствами и документальными источниками, оно воссоздаёт атмосферу разных эпох и включает исторические детали, которые остались за кадром. Описания царей императорского дома через призму их законов, мировоззрений, событий и жизненных перипетий покажут, как менялся облик российского государства при правлении каждого из Романовых, как история одной семьи определила судьбу целой страны.

«Романовы. История великой династии» Фото: Эксмо-АСТ