18 модных мужских футболок — от базовых до тех, вслед которым хочется обернуться

Елена Никитина эксперт fashion-сегмента, заместитель генерального директора магазина мужской одежды KANZLER Современная мода радует разнообразием трендов, но главными составляющими идеальной мужской футболки по-прежнему остаются красота, комфорт и практичность. В остальном выбор только за вами. Насыщенные цвета или нежные пастельные оттенки, жизнеутверждающие принты или нейтральные базовые футболки, которые впишутся в любой образ.





Какие фасоны в тренде?

Чтобы выглядеть стильно, нужно правильно подобрать крой. От него будет зависеть весь образ, так как это его основа. Данную информацию необходимо помнить перед тем, как покупать очередную вещь.

Хотя бы одна футболка есть в гардеробе практически каждого человека. Мы привыкли относиться к ней как к чему-то очень понятному. Именно поэтому кого-то может удивить информация о том, что футболка может быть разной. Да, она способна вас удивить. Какие варианты кроя и модели существуют?

Футболка O'STIN, 799 руб. Фото: O'STIN

1. Базовая

Лето – самое подходящее время для таких футболок. Это классические модели нейтральных цветов (без принта), которые сидят по фигуре. Они позволяют сосредоточить всё внимание на фасоне и качестве изделия, а также на его сочетании с другими элементами гардероба.

Такую футболку можно носить практически везде: в офисе, на учёбе, прогулке, свидании, вечеринке или дома. Это зависит только от вашего стиля, настроения и случая. Так как минимализм сейчас в тренде, базой точно стоит запастись.

Футболка Befree, 1599 руб. Фото: Befree

2. Оверсайз

В этом году, чтобы не отставать от трендов, в мужском гардеробе обязательно должны быть футболки свободного кроя. Стиль 90-х давно вернулся и занял прочные модные позиции.

Оверсайз-модели хорошо смотрятся в расслабленных образах. Чтобы быть самым модным, носите их в комплекте с удлинёнными шортами. Такое сочетание сейчас на пике.

Поло United Colors of Benetton, 4199 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

3. Поло

Рубашки поло пришли к нам из XIX века и до сих пор пользуются популярностью. Это классика. Главное качество футболки-поло – универсальность. Она подходит мужчинам любых возрастов и статусов. Конечно, с каждым новым сезоном дизайнеры вносят коррективы: модернизируют крой, совершенствуют материалы.

Есть модели короткие, удлинённые и оверсайз. Если у вас спортивная фигура, то выбирайте Slim fit. Скрыть недостатки помогут Classic fit и Custom fit.

Футболка с капюшоном Trendyol Brands, 1358 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

4. С капюшоном

Любителям sport casual стоит присмотреться к футболкам с капюшоном. Это не только модно, но и удобно. Дополнительный элемент поможет укрыться от палящего солнца днём и прохладного ветра вечером. Однако необязательно использовать капюшон строго по назначению. Он отлично дополняет ваш аутфит, даже если будет просто свободно лежать на спине.

Лонгслив O'STIN, 1299 руб. Фото: O'STIN

5. Лонгслив

Эта модель уже несколько лет в тренде. Неудивительно, ведь лонгслив – отличная вещь для прохладных летних вечеров. Многие путают их со свитшотами или с джемперами. Отличие тут в материале. Как правило, это тонкая, дышащая ткань: хлопок, трикотаж. Допускается добавление полиэстера и эластана.

Футболка Protest, 449 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

6. Спортивная

Такие изделия всегда актуальны. Если вы обладатель накачанного тела, то смело покупайте футболки спортивного стиля. Вы сможете выгодно подчеркнуть мускулатуру на груди и спине. Тем, кто имеет лишний вес или, наоборот, худощавое телосложение, стоит выбирать свободные модели. Как правило, на 2–3 размера больше своего.

Лонгслив O'STIN, 1499 руб. (многослойный образ) Фото: O'STIN

7. Тренд на многослойность

Эффект надетых друг на друга вещей – основная тенденция последних лет. Теперь она дошла и до мужского гардероба. Тут важно создать впечатление, что на вас футболка поверх другой. Чтобы точно приковывать к себе восхищённые взгляды, используйте контрастные цвета.

Всё про удачные материалы

При покупке вещей следует отдавать предпочтение вариантам из натуральных дышащих материалов. Обязательно читайте бирки. Если чётко следовать всем рекомендациям в инструкции, то изделие прослужит вам куда дольше.

1. Хлопок

Хлопок – наиболее подходящий материал для футболок. Воздухопроницаемая структура обеспечивает комфорт во время спортивных занятий и долгих прогулок. Этот же фактор немаловажен и для жаркой погоды. Мерсеризованный хлопок или нежный Pima – это гипоаллергенная ткань. Также она очень приятная к телу.

Футболка (100% хлопок) Zarina, 999 руб. Фото: Zarina

Это изделие более практично в носке, красивое и невесомое. Оно легко стирается, быстро сохнет, не электризуется, хорошо впитывает влагу, проводит тепло и пропускает воздух.

2. Лён

Лён – это всегда про лаконичность, которая выглядит непринуждённо и эффектно. Футболки из этого материала с комфортом можно носить в течение всего дня. В том числе и людям с чувствительной кожей. Благодаря особенной структуре волокон и высокой теплопроводности льна одежда из него всегда кажется прохладной.

Поло (100% лён) Fine Joyce, 1001 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

3. Смесовые материалы

Обратите внимание на футболки из хлопка с добавлением шёлка и льна. Это премиальный тончайший материал. Благодаря тройному составу пряжа имеет превосходные характеристики. К ним относят: прочность льна, мягкость и блеск шёлка. Как итог – одежда «дышит» и приятна в носке.

Про популярные и модные цвета

Как правило, каждый человек имеет свои колористические предпочтения. Но тут есть и важный нюанс – не всё, что вам нравится, будет вас украшать. Чтобы попасть в свои цвета, нужно иметь информацию о колорите внешности. Если слишком углубляться не хочется, ориентируйтесь на оттенки глаз и волос.

Ещё один момент — актуальность цвета с точки зрения моды. Это опция по выбору. Одни следят за трендами, другие – нет. Разбираем неизменно популярные решения и те, которые относятся к остромодным.

Футболка чёрная ТВОЁ (на модели с глубоким колоритом внешности), 939 руб. Фото: ТВОЁ

1. Чёрный

Преимущества однотонной чёрной футболки очевидны. Это классика, которая никогда не выходит из моды. Также всегда стильна, удобна и практична. Что ещё нужно?

Помните, что у каждого человека свой идеальный чёрный. Угольный (100% тёмный оттенок) пойдёт представителям глубокого колорита – с почти чёрными волосами и глазами. Вроде Колина Фаррелла. Вашим лучшим вариантом может быть, например, графит (тёмно-серый).

Поло тёмно-серого цвета Zarina (идеальный уровень темноты для этой внешности), 2399 руб. Фото: Zarina

2. Белый

Данный цвет также всегда в тренде. Он универсальный, легко сочетающийся с другими элементами в гардеробе и очень красивый. Белый дарит ощущение свободы, лёгкости и гармонии. Он создаёт мягкие сочетания как с базовыми, так и с акцентными оттенками.

Здесь также есть опции: белоснежный, молочный, слоновая кость. Первый — это яркий оттенок. Идёт обладателям соответствующей внешности. Если в ваших красках нет такой чистоты, берите белый с примесью — серого или жёлтого (зависит от того, какая нотка есть у вас). При неверно выбранном варианте страдают цвет лица и оттенок белка глаза.

Футболка белоснежная (и пример яркой внешности) O'STIN, 1199 руб. Фото: O'STIN

3. Нейтральные цвета

К ним относятся оттенки с явной примесью серого. Именно она позволяет цвету хорошо встраиваться в самые разные колористические решения. В первую очередь, разумеется, рассматриваем сам серый. Он может быть светлым, тёмным, пёстрым (меланж). Не серой основе отлично смотрятся яркие принты, которые сегодня так актуальны.

Кроме того, берём оттенки: кофе с молоком (серо-бежевый), хаки, приглушённый синий (голубой).

Футболка серая базовая O'STIN, 999 руб. Фото: O'STIN

3. Модные цвета сезона

Многие ошибочно считают, что в повседневном гардеробе нет места нежным пастелям. Это не так. Летом 2023 года актуальны приглушённые оттенки мятного, голубого, лилового, розового. Они всегда смотрятся благородно и дорого. Смело их выбирайте. Если в цвете есть большая примесь серого, то он также сможет работать в качестве нетрального.

Футболка пастельно-голубая Zarina, 999 руб. Фото: Zarina

Если говорить о яркости, то в этом сезоне много активных цветов. Главный оттенок года — Viva Magenta. Это вариация на тему малинового. Едва ли найдётся много мужчин, которые купят футболку в таком оттенке… Тут как вариант — более приглушённые его версии. Кстати, тренд на стилистику Барби, который сейчас набирает обороты, коснулся и мужского гардероба. Возможно, что-то розовое вы всё-таки захотите примерить.

Футболка розовая ТВОЁ, 999 руб. Фото: ТВОЁ

Если розовый — это не ваше, найти альтернативу будет несложно. В модных списках есть яркие варианты оранжевого, жёлтого, синего и зелёного. Также не забываем, что тренды трендами, а выбирать нужно то, что вам идёт. Тем, чья внешность теряется на фоне очень активных цветов, стоит выбирать мягкие оттенки (с примесью серого).

Какие принты в тренде?

Стильная футболка с ярким принтом может стать главным акцентом образа. Она как бы намекает — пора в отпуск! Нося такую вещь, вы однозначно поднимаете настроение себе и окружающим.

Какие же рисунки и узоры в тренде этим летом? Вариантов очень много: от сохраняющего актуальность нейтрального тай-дай до активных фотопринтов. Кажется, сейчас действительно каждый может выбрать что-то на свой вкус. Если вы любитель аниме, для вас — широчайший выбор принтов данной тематики.

Футболка с принтом аниме Befree, 1799 руб. Фото: Befree

Популярны китайские и японские мотивы: драконы, карпы, тигры и т. п. Также можно выбрать любые этнические узоры. Не теряет актуальности пейсли (турецкий огурец), обычно украшающий банданы.

Если говорить о геометрических принтах, то стоит рассмотреть полоску. Она может быть мелкой или широкой. Цвета — опция на ваш вкус и под личные колористические настройки.

Футболки ТВОЁ: в полоску — 1199 руб. / с драконом — 1299 руб. Фото: ТВОЁ

Футболка сегодня может выглядеть как настоящий арт-объект. Здесь и сочетания разных принтов, и игры цвета, и нетривиальные идеи. В общем, осталось понять — что именно вы хотите транслировать. Воплощение, вероятнее всего, найдётся.

Как глобальные тенденции влияют на мужской гардероб?

Ольга Зверева дизайнер одежды и Fashion-иллюстратор Глобальные модные тренды, которые мы наблюдаем уже не первый сезон, распространяются не только на женские вещи, но и на мужские. К ним относят экологичность, комфортный крой, гендерную нейтральность и медленную моду. Рассмотрим каждую из них.

Экологичность

Как находит отражение тренд на экологичность при выборе футболки? Всё просто. Отдаётся предпочтение натуральным материалам (хлопок, вискоза).

Сегодня многие бренды представляют коллекции из органического или переработанного хлопка. Это отличный вариант помочь нашей планете и выглядеть стильно.

Медленная мода

Медленная мода – это отказ от масс-маркета и «одноразовой» одежды. Лучше отдать предпочтение качественной вещи, при производстве которой соблюдался принцип этичного отношения к окружающей среде.

Как выбрать такое изделие? Выворачивайте футболку наизнанку перед покупкой. Это позволяет оценить качество строчек и обработку изделия. Не должно быть торчащих ниток или обрезков ткани, заломов и складок на швах.

Чем больше стежков в шве, тем качественнее вещь. Также изучайте этикетку. Там должно быть от 80% до 100% хлопка или вискозы.

Комфорт

Что мы можем назвать комфортным кроем в футболке? Это в первую очередь свобода прилегания. В «облипку» – это не модно и не стильно. Как определить достаточный уровень? Между телом и футболкой должна спокойно проходить ладонь.

Для идеальной посадки лучше выбирать футболки из более плотных тканей (от 200г/м2). Это позволит создать чёткий силуэт, а вещь будет меньше подвержена деформации.

Важно! Цены на вещи актуальны на момент публикации.