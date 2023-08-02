Героиня этой истории испытала на себе лечебное голодание и избавилась от болей в желудке.

Как я отказалась от еды на 7 дней и что из этого вышло. Личный опыт и мнение врача

Амалия Чеснокова блогер Я всегда питалась неправильно. Как и все мои ровесники, ела много фастфуда и пила энергетики, газировку. В 16 лет у меня начались проблемы с кожей на лице и появился гастрит — это помимо того, что с детства я страдала диатезом (предрасположенность к патологическим реакциям). Сначала думала, что это гормоны, но как-то раз решила поэкспериментировать с питанием по совету мамы и попробовать оздоровительное голодание.

Лечебное голодание – это добровольный отказ от приёма пищи в целях оздоровления организма.

Когда только задумывалась о том, что надо будет совсем не есть, а пить только чайный напиток из трав с лимоном, мне казалось, что это невозможно. Думала, что у меня будут трястись руки от голода. Но оказалось не так.

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Перед тем как начать голодать, подготовила свой организм. Первый день прислушивалась к его ощущениям. Никакого головокружения, слабости и трясущихся рук — только лёгкость и гордость за себя в конце дня.

Главное — подготовка и настрой в голове, а также понимание, что в этот момент происходит в организме. По словам учёных, голодание — сложный метаболический процесс, направленный на то, чтобы создать условия для его очищения, обновления, омоложения и восстановления.

Я провела семь дней на оздоровительном голодании. У меня улучшилось настроение, ушли боли в желудке, стала лучше кожа, как и общее самочувствие. После выхода из диеты соблюдала новые правила питания. Никаких газировок и фастфуда — если мясо, то с большим количеством зелени, а также хлеб, но только в исключительных случаях.

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Мнение врача

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Лечебное голодание – специфичная методика, которая подходит далеко не каждому.

Во-первых, нужно учитывать свою конституцию. Есть люди, которые совершенно не могут голодать. Их называют людьми с быстрым метаболизмом.

Во-вторых, при некоторых физиологических состояниях голодание запрещено: беременность, кормление грудью, надпочечниковая усталость или гипофункция, загиб желчного пузыря и другие заболевания.

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Лечебное голодание может быть полезным в случае возникновения инсулинорезистентности (низкая чувствительность к инсулину), при метаболическом синдроме (увеличение массы висцерального жира) и ожирении.

Не рекомендую голодать более 24 часов. Отказ от еды на больший срок приводит не только к упадку сил, но и вводит организм в состояние стрессовой экономии энергии. После длительного голодания, возвращаясь к привычному рациону, вы рискуете набрать вес.

Кроме того, длительное голодание может приводить к расстройству пищевого поведения. Когда мы гонимся за тем, чтобы проверять возможность организма, не есть пять, семь, 10, 12 дней, это, конечно, нездорово. В конце концов, подобные эксперименты дают о себе знать дефицитами нутриентов.