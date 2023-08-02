Тренируемся с утяжелителями. Мощная прокачка ног за 20 минут в день

Утяжелители – отличное компактное решение для множества тренировок. Во-первых, они позволяют упражняться дома и не занимают много места. Во-вторых, помогают усложнить упражнения и повысить нагрузку на разные группы мышц. В этом их, пожалуй, можно сравнить с резинками, которые выполняют похожую функцию.

Сегодняшняя тренировка состоит из шести упражнений, все они выполняются в два-три подхода по 15 повторений. Среди них: отведение бедра стоя, разгибание бедра, жим назад и ещё несколько несложных элементов. К вопросу выбора утяжелителей подходите ответственно, их существует огромное множество, так что подберите себе максимально комфортный вес. Включайте видеоинструкцию, которую подготовила тренер Анна Маркова, и приступайте к выполнению!