Тренируемся с утяжелителями. Мощная прокачка ног за 20 минут в день
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Этот комплекс упражнений подойдёт для дома и улицы.
Утяжелители – отличное компактное решение для множества тренировок. Во-первых, они позволяют упражняться дома и не занимают много места. Во-вторых, помогают усложнить упражнения и повысить нагрузку на разные группы мышц. В этом их, пожалуй, можно сравнить с резинками, которые выполняют похожую функцию.
Сегодняшняя тренировка состоит из шести упражнений, все они выполняются в два-три подхода по 15 повторений. Среди них: отведение бедра стоя, разгибание бедра, жим назад и ещё несколько несложных элементов. К вопросу выбора утяжелителей подходите ответственно, их существует огромное множество, так что подберите себе максимально комфортный вес. Включайте видеоинструкцию, которую подготовила тренер Анна Маркова, и приступайте к выполнению!
Домашнюю тренировку на ягодицы ищите по ссылке:
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