Кто такой истероид и почему ему важно всем нравиться? 8 маркеров типа личности

Марина Лабазанова клинический психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» Профессиональная лексика психологов нередко становится частью нашей повседневной речи, однако истинная суть терминов зачастую остаётся неясной. Большинство людей, используя нескорые понятия, даже не догадываются, о чём речь. Иногда смысл и вовсе искажается. Слово начинает использоваться не по назначению — как медицинский диагноз или даже ругательство. Именно так и произошло с истероидом. Предлагаю разобраться подробно.

Вопреки тому, что современная наука отходит от типологий личности, термины «истероид», «истерическая личность» всё ещё остаются в употреблении и встречаются не только в профессиональной, но и в популярной литературе. Причём часто их можно встретить в негативной коннотации.

Как же на «истероидов» смотрит современная психология и что делать, если вы обнаружили в описании этого типа личности себя?

Типы и типологии

За всю историю изучения психики исследователи накапливали знания о личности, описывая свои наблюдения за пациентами. Типологии – это результат систематизации полученных наблюдений.

С точки зрения современной психологии многие теории, разработанные ранее, сегодня выглядят весьма наивно.

Например, широко известное учение Гиппократа о темпераментах. В зависимости от преобладающего поведения, он выделял четыре типа личностей: холериков, сангвиников, флегматиков и меланхоликов. По теории Гиппократа, темперамент определяется соотношением четырёх жидкостей в организме: желчи, крови, слизи и чёрной желчи. Конечно же, сейчас эта теория не выдерживает критики, однако такое выделение типов и сами термины прижились.

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Выделение категорий – закономерный шаг в процессе познания окружающего мира. Однако человеческая психика настолько сложна, что разработать единственно верную типологию просто невозможно. Несмотря на огромное количество попыток, предпринятых учёными и врачами, она так и не была создана.

Более того, современная психология и психиатрия отказываются от строгих типологий, так как они излишне всё упрощают, порой игнорируют контекст и не учитывают многообразие личностных феноменов. Жёсткое следование им может навредить и привести к стигматизации людей с определёнными особенностями поведения. Тут речь про тенденцию навешивать ярлыки.

Термины «истероид», «шизоид», «эпилептоид» и т. д. всё ещё могут использоваться в популярных статьях по психологии, в учебниках по психиатрии и в некоторых терапевтических подходах, но они не отражают какую-либо научно обоснованную концепцию. Даже общепринятые диагнозы – вроде нарциссического, шизоидного или эмоционально-неустойчивого расстройства личности – основаны на несистематизированных данных из практики.

Сейчас психологи скорее говорят о наборе черт личности, которые в разной степени выраженности есть у любого человека. У каждого из нас есть истероидная часть, жаждущая внимания; шизоидная часть, ищущая уединения; нарциссическая, требующая признания, и т. д. Такое понимание личности в значительной степени облегчает диагностику, ведь к «чистым» типам (по любой классификации) люди относятся крайне редко.

Каждая личность – это уникальный сплав индивидуальных особенностей, мотивации, ценностей и контекста. Всё это определяется неповторимым сочетанием биологических, социальных и психологических факторов. Именно такое глубокое понимание, выходящее за рамки «типов», позволяет точнее определить проблемы, с которыми сталкиваются люди, а также разработать индивидуальные стратегии помощи.

Тем не менее черты личности выражаются у людей по-разному. У кого-то «истероидная часть» совсем маленькая, у кого-то побольше. Когда одна из черт выражена значительно ярче, чем другие, это называется «акцентуацией характера».

Если одна или несколько черт выражены настолько, что это приводит к существенным проблемам в одной или нескольких сферах жизни, то говорят о расстройстве личности – патологическом состоянии.

Таким образом, истероидные черты есть у каждого, но степень выраженности их различна.

Откуда взялся термин?

Слово «истерия» происходит от греческого ὑστέρα, что означает «матка». При чём тут этот орган? История уходит корнями в Древний Египет, где считалось, что избыточная эмоциональность, которая встречалась чаще у женщин, связана именно с маткой.

Позже «отец медицины» Гиппократ описал термин в своих трудах и закрепил представление о том, что всё дело в «бешенстве матки», которая якобы блуждает по организму и будоражит его. В качестве лечения тут приписывались брак и рождение детей.

Фото: istockphoto.com

Конечно же, такое понимание – весьма шовинистское. За термином закрепилась сексистская коннотация. Вспомните, как часто можно услышать пренебрежительное «истеричка» в ответ на любое выражение эмоций, неудобное собеседнику?

В современной традиции термины «истерия», «истерическая личность», «истероидность» практически не используются. То, что раньше называлось истерическим расстройством личности, сейчас именуется демонстративным или гистрионным расстройством (от лат. histriō — «актёр»). Гистрионами называли актёров в Древнем Риме, а позже – бродячих артистов, подобных менестрелям в Англии или скоморохам в России.

Черты характера и маркеры поведения

Ниже мы будем рассматривать обобщённый набор качеств, который в истории психологии ассоциируется с «истероидными личностями», а также обратимся к существующему диагнозу «гистрионное (истерическое) расстройство личности» – наиболее яркой форме истероидности.

Главное слово, которым можно описать черты этого типа – избыточность, стремление быть больше. Люди с выраженным истероидным радикалом довольно театральны и драматичны. Они любят быть в центре внимания и очень эмоционально реагируют на окружающие события.

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Известный психоаналитик Нэнси Мак-Вильямс описывает их как «сердечных, энергичных и человечных людей с высоким уровнем тревог и напряжённости, склонных попадать в ситуации, связанные с личными драмами и риском» (Мак-Вильямс, 1998).

Гистрионной (истероидной) личности приписывается ряд особенностей.

Стремление быть в центре внимания. Истероид всегда хочет обратить на себя взоры окружающих любой ценой. Ему важно купаться во внимании. Быть на вторых ролях – это не для него! Театральность и экспрессивность. Истероиды склонны ярко выражать себя. Это видно по активной жестикуляции, театральным интонациям, яркой одежде, обилию аксессуаров. Всё это способы создать эффектный образ и привлечь внимание. Драматизация. Истероиды склонны преувеличивать детали ситуации настолько, что порой сложно сказать – они правда так остро чувствуют или просто хотят привлечь внимание? Частые смены настроения, эмоциональная лабильность. Вместе с тем эмоциональный фон у истероидов меняется довольно быстро. Они отходчивые и переменчивые, из-за чего их реакции могут казаться окружающим поверхностными и искусственными. Поиск внешнего одобрения. Истероид часто зависит от мнения и оценки других людей, поэтому всячески стремится получить похвалу. Отсюда и желание постоянно находиться в центре внимания и провоцирующий внешний вид. Всё это даёт возможность получить подтверждение своей значимости. Повышенная внушаемость. Зависимость от одобрения и яркая эмоциональность приводят к тому, что истероидные личности чаще всего легко поддаются влиянию других людей или окружающих обстоятельств. Проявленная сексуальность и обольстительность. Помимо того, что гистрионные личности в принципе уделяют повышенное внимание своей внешности, им также свойственно делать ставку на соблазнение. Такие люди могут выглядеть до неуместности сексуально и нарочито обольстительно. Переоценивание степени близости. Иногда истероидные личности склонны воспринимать сложившиеся отношения более тесными и близкими, чем они есть на самом деле. Это именно та ситуация, когда вы вроде бы просто мило пообщались, а в представлении человека стали не просто друзьями, а родственными душами.

При анализе своей личности помните, что каждый человек уникален и перечисленные особенности могут проявляться по-разному.

Как формируется истероид?

Любые черты характера, в том числе истероидность, формируются из-за сложного взаимодействия биологических, социальных и психологических факторов. Какую-то роль играют наследственность и тип нервной системы (в частности чувствительность к внешним стимулам, нервозность, напряжённость, тревожность), какую-то – отношения со значимыми взрослыми и сверстниками, воспитание, культурный контекст, система убеждений и представления о мире.

Согласно Нэнси Мак-Вильямс, в основе истероидных черт лежит переизбыток бессознательной тревоги, вины и стыда. Она отмечает, что переживания, выносимые для других, могут быть травмирующими для истероидных личностей (Мак-Вильямс, 1998).

Фото: istockphoto.com

Истероидные черты могут формироваться у ребёнка, которому необходимо привлекать внимание взрослых. Пример таких обстоятельств — появление в семье младших детей. Начиная недополучать заботу, старший прибегает к демонстративному поведению.

Гистрионный тип личности в особо ярких формах может быть следствием эмоционального, физического или сексуализированного насилия в детстве. В этом случае истероидность развивается как защитная реакция психики в ответ на травмы. Человек становится склонным к драматизации и экспрессивности, чтобы привлечь внимание окружающих, получить подтверждение своей значимости и заслужить любовь.

Минусы истероидной личности

Люди с выраженным истероидным радикалом часто могут сталкиваться с проблемами в отношениях и самооценке. Жаждать одобрения, но не получать его, сталкиваться с пренебрежением окружающих из-за театральной драматизации и чрезмерной эмоциональности. Всё это бывает мучительно.

Чаще всего люди с истероидным типом личности могут обратиться к психологу со следующими проблемами.

1. Эмоциональная неустойчивость. Очень возбудимая психика и склонность к драматизации жизненных событий приводят к тому, что истероиду особенно трудно справляться со своими эмоциями. Такому человеку крайне важно развивать навыки регуляции и сохранять устойчивость.

2. Проблемы с самооценкой. Из-за зависимости от получения одобрения во внешнем мире — внимания, похвалы — люди с истероидным типом личности могут буквально терять почву под ногами, если сталкиваются с критикой. Их самооценка очень неустойчива.

3. Выгорание, сложности с адаптацией, стресс. Перемены, трудности на работе, конфликты с близкими людьми вызывают напряжение у любого человека, но истероиды реагируют здесь особенно бурно, ярко и драматично. Как следствие, нервная система быстро истощается – и вот человек уже на пороге депрессии.

4. Чувство нереализованности. Довольно часто люди с гистрионной структурой характера выбирают, как писала Нэнси Мак-Вильямс, «бросающиеся в глаза профессии». Они стремятся стать актёрами, танцорами, политиками, публичными деятелями и т. д. Стоит ли говорить, как трудно выдерживать конкуренцию и сложности, с которыми непременно сталкиваются представители подобных профессий?

5. Проблемы в отношениях, конфликты с партнёром. Присущую им театральность бывает сложно понять и вынести. Общаться с истероидами, которые склонны к драме, — утомительное занятие. Отсюда и взаимные упрёки, и обесценивание чувств друг друга. Если эти проблемы имеют место, стоит рассмотреть семейную психотерапию (помимо индивидуальной работы со специалистом).

Фото: istockphoto.com

Плюсы истероидной личности

При всех негативных моментах у этого радикала есть и неоспоримые преимущества. Например, истероиды могут запросто выступать на публике. Они способны стать успешными ораторами, учителями, актёрами, исполнителями или блогерами. Способность привлекать внимание, смелость проявляться и создавать эмоциональную связь с публикой у них в крови.

Также здесь часто развиты эмпатия и интуиция. Всё дело в собственной эмоциональной чувствительности.

Истероидность служит подспорьем в нетворкинге. У людей с выраженным радикалом часто имеется обширный круг знакомств и связей, что бывает крайне полезно в PR, шоу-бизнесе, журналистике и т. д. Истероиды обладают яркой индивидуальностью, а ещё способны выражать себя через создание образов.

Важно отметить, что не все люди с истероидным типом личности обладают этими преимуществами. Каждый человек – это уникальная и неповторимая личность со своими сильными и слабыми сторонами.

Фото: istockphoto.com

Как быть, если вы — истероид?

Когда речь идёт о взаимодействии людей, самое главное — уважение. Не стоит думать, что истероиды – это показушные люди, бесконечно манипулирующие окружающими. Чаще всего за сильным желанием понравиться и оказаться в центре внимания скрываются боль и раненое когда-то сердце. Лучшее, что можно сделать – это относиться с принятием и интересом. Также не стоит забывать, что истероидные черты есть у каждого из нас.

Несмотря на то что статья посвящена обобщённому представлению об истероидном (гистрионном) типе личности, важно помнить: каждый человек – неповторим и уникален. Нет двух одинаковых жизненных историй. Мы никогда не сможем понять до конца, как именно чувствуют мир другие люди. Именно поэтому ни один добросовестный специалист не может указать человеку на то, как ему жить.

Если, прочитав эту статью, вы осознали, что имеете довольно сильно выраженную истероидность, постарайтесь ответить себе на вопросы:

что именно вам даёт это знание о себе?

чем ваша истероидность мешает вам, а в чём – помогает и даёт преимущества?

с какими проблемами вы сталкиваетесь?

нуждаетесь ли вы в помощи, чтобы пойти в сторону решения этих проблем?

Если, отвечая на эти вопросы, вы поняли, что есть проблемы, которые мешают полноценно жить, и вы не знаете, что с ними делать, обратитесь за помощью к специалисту.