Опасный спуск по горной реке на надувных кругах. Видео!
Только посмотрите на эту слаженную командную работу. @visitbonito
Слаженная командная работа: опасный спуск по горной реке на надувных кругах
Читайте также
Рискнули бы спуститься по такой лестнице?
После этого видео вам захочется заняться сёрфингом
Кататься на сапе нужно только с лучшими друзьями!
Прыжок на мотоцикле с трамплина над морем
Прокатились бы на такой космической горке?
Парень чмокает в макушку кобру — видео
Турист готовит в походных условиях вау-блюдо
Каяк летит с водопада и чудом не переворачивается
Самое красивое видео дождя
Атлет подтягивается, удерживая штангу. Вау-видео
Мужчина спасает акулу, выброшенную на берег
Жиросжигающая тренировка со скакалкой и позитивом
Экстремалы разукрасили небо цветным дымом
Спуск на сноуборде по песчаным дюнам
Поездка в панорамном железнодорожном вагоне
Поцелуй на огромной высоте перед прыжком